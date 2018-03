Trump a concediat si un consilier al lui Tillerson, care comentase demiterea sefului sau

Stiri pe aceeasi tema

- 'Ne-am inteles bine insa am avut si dezacorduri', a declarat Donald Trump la Casa Alba. 'Cand te uiti la acordul nuclear iranian: eu credeam ca este ingrozitor, el credea ca este in regula', a spus presedintele american. Totodata, Donald Trump a afirmat ca a vrut sa-si reinnoiasca echipa…

- Intr-o intalnire cu reprezentanti ai industriei americane la Casa Alba, Trump a promis sa reconstruiasca industriile americane ale oteluilui si aluminiului, scrie Reuters. El a subliniat ca aceste doua sectoare au fost tratate incorect de alte tari tomp de decenii. Trump a scris pe Twitter ca Statele…

- Jared Kushner, ginere si consilier al lui Donald Trump, nu mai are acces la informatiile clasificate cele mai sensibile de la Casa Alba, au indicat marti surse apropiate cazului, transmite AFP. Kushner, care este casatorit cu Ivanka Trump, fiica cea mai mare a presedintelui american, este insarcinat…

- Donald Trump va candida din nou pentru președinția SUA in 2020. Președintele Statelor Unite Donald Trump va candinda din nou pentru a ocupa postul de președinte al SUA și l-a numit pe fostul consilier digital Brad Parscale drept managerul sau de campanie pentru viitoarea sa candidatura. Potrivit Washgington…

- "Cred cu adevarat ca as fi intrat acolo chiar si fara arma si cred ca cei mai multi dintre oamenii de aici ar fi facut la fel", a declarat presedintele la o reuniune cu guvernatorii statelor federale. Trump a indemnat autoritatile sa faca mai mult in gestionarea avertismentelor cu privire la persoane…

- Casa Alba intetioneaza sa impuna sanctiuni suplimentare Rusiei, afrma reprezentanti de rang inalt ai administratiei Trump, respingand acuzatii de blandete fata de Moscova, scrie Reuters.

- Bannon s-a intalnit cu Robert Mueller, procurorul special care conduce ancheta, pe parcursul a doua zile saptamana aceasta. Inainte sa devina oficial la Casa Alba, Bannon a fost seful campaniei lui Trump, dar si-a dat demisia in august 2017 in urma unor tensiuni cu alti consilieri. Robert Mueller conduce…

- Directorul FBI, Chris Way, a contrazis Casa Alba privind data la care a aflat de acuzatiile de violenta domestica aduse fostului consilier al lui Trump, Rob Porter, scrie CNN, potrivit news.ro.Wray a depus marturie, marti, ca FBI a informat Casa Alba in repetate randuri in legatura cu investigatia…

- Casa Alba a dezvaluit un plan pentru dezvoltarea infrastructurii, care trebuie, insa, aprobat de Congres. Președintele vrea alocarea a 200 de miliarde de dolari de la buget, in 10 ani, și atragerea unor investiții de inca 1,3 trilioane de dolari

- Ar putea deveni Statia Spatiala Internationala o intreprindere comerciala condusa de industria privata? Aceasta este dorinta Casei Albe, care spera sa puna capat finantarii pentru programul foarte costisitor in cativa ani, relateaza Washington Post in editia sa online. Planul american, scrie ziarul,…

- Planul american implica privatizarea ISS, statia spatiala condusa de NASA si dezvoltata in comun cu agentia spatiala rusa. ISS le-a permis unor echipe internationale - in special in colaborare cu agentiile spatiale canadiana, europeana si japoneza - sa faca cercetare stiintifica intr-un…

- Bursa de pe Wall Street a inchis din nou in scadere, joi, iar indicele Dow Jones a inregistrat a doua cea mai mare scadere din istoria sa, de 4,2%, in timp ce randamentele obligatiunilor au crescut. Indicele S&P 500 a incheiat tranzactiile in coborare cu 3,8%, iar Nasdaq Composite in scadere…

- "Cei mai inalti responsabili si anchetatori ai FBI si ai Ministerului Justitiei au politizat procesul sacrosanct de ancheta in favoarea democratilor si impotriva republicanilor", a transmis Trump pe Twitter, fara a da nume. "Asa ceva ar fi fost de neconceput pana foarte de curand", a adaugat…

- FBI a contestat intentia republicanilor de a face public un memoriu care ar releva o atitudine anti-Trump a agentiei, scrie BBC. „Suntem foarte ingrijorati de faptul ca acest material omite anumite aspecte iar acest lucru are un impact puternic asupra acuratetii documentului”, se arata intr-un comunicat…

- Liviu Dragnea a acuzat ca șeful SPP, Lucian Pahonțu, i-ar fi promis vicepremierului Paul Stanescu șefia PSD, pentru ca ”Dragnea va fi executat pana in martie”. Acuzațiile au fost confirmate de Stanescu, iar consecința e anunțul facut de toți miniștrii care au decis sa renunțe la serviciile SPP. Dragnea…

- Prezent la Forumul Economic Mondial, de la Davos, miliardarul George Soros a declarat ca administrația Trump este un pericol pentru lume și ca președintele american va provoca un razboi nuclear cu Coreea de Nord, scrie CNBC. Miliardarul George Soros a criticat vehement administrația de la Casa Alba…

- Un reprezentant al administrației prezidențiale a cerut muzeului Muzeul Guggenheim din New York sa-i imprumute un tablou semnat de Van Gogh pentru a fi expus la Casa Alba, dar drept raspuns au primit oferta de a expune o toaleta facuta din aur de 18 carate, scrie CNN. Donna Hayashi Smith de la biroul…

- Carmen Dan, despre demiterea sefului Politiei Romane: Vedeti cand terminam raportul Carmen Dan nu a dat un motiv clar pentru care seful Politiei Romane, Bogdan Despescu, a fost demis. "O sa fie mult mai evident când vom finaliza raportul corpului de control", a spus aceasta, întrebata…

- Apple a anuntat ca va plati un impozit de 38 de miliarde de dolari pentru repatrierea profiturilor realizate in strainatate si de asemenea a promis ca va crea peste 20.000 de locuri de munca si va deschide un nou campus in SUA, in cadrul unui plan de investitii de 30 de miliarde de dolari pe cinci ani,…

- Premierul interimar Mihai Fifor a semnat demiterea sefului Politiei Romane, chestorul Bogdan Despescu, si numirea pe o perioada de sase luni in aceasta functie a chestorului Catalin Ionita, directorul DGA din cadrul MAI, potrivit Agerpres. 0 0 0 0 0 0

- Casa Alba a salutat vineri reducerea substantiala a schimburilor comerciale ale Chinei cu Coreea de Nord, apreciind ca aceasta va ajuta eforturile depuse de SUA de a exercita 'maximum de presiune' pentru ca Phenianul sa puna capat programului sau nuclear, transmit AFP si Reuters. Conform datelor…

- Fostul strateg de la Casa Alba, Steve Bannon, și-a dat demisia din poziția pe care o deținea in cadrul publicației online Breitbart News, marți, la mai puțin de o saptamana dupa ce a facut...

- Jurnalistul american Michael Wolff, autorul cartii ''Foc si Furie: In interiorul Casei Albe a lui Trump'', care a starnit incepand de miercuri o adevarata furtuna politica la Washington, nu se afla la prima controversa, relateaza AFP. Editorialistul freelance, care a semnat…

- Considerat pana nu demult ghidul spiritual și ideologic al președintelui Trump și unul dintre principalii artizani ai victoriei neașteptate a actualului lider de la Casa Alba in alegerile din 2016, Stev...

- Nici vineri medicii de familie care nu au semnat prelungirea contractelor cu casele de asigurari de sanatate nu vor acorda servicii gratuite, retete compensate si trimiteri pacientilor din lista. Medicii de familie cer demiterea sefului Casei Nationale de Asigurari de Sanatate si pe cea a Ministrului…

- Romanii i-au asteptat pe americani inca din anii '50, atunci cand comunismul s-a instalat in tara noastra. Am sperat ca odata cu integrarea in NATO vom fi si mai apropiati de SUA, iar recenta vizita a lui Klaus Iohannis la Casa Alba ne-a facut sa visam cu ochii deschisi. Intelegerea dintre cei doi…

- Potrivit unor surse The Telegraph, Statele Unite pun la punct planuri pentru o soluție militara la criza din Coreea de Nord. Americanii cauta modalitați de a opri dezvoltarea programului de arme nucleare al Phenianului.Doi foști oficiali americani și o persoana importanta din administrația…

- Agentiile americane de informatii au avertizat Rusia in legatura cu un complot terorist major planuit in Sankt Petersburg, permitand Moscovei sa contracareze un atac care ar fi putut ucide "un numar mare de persoane", a declarat duminica Casa Alba, potrivit Reuters.

- Vladimir Putin lauda performantele presedintelui de la Casa Alba in cadrul unei conferinte transmisa la nivel national. Acesta sustine ca Washington-ul este consumat de teorii conspirationiste despre spionaj in privinta implicarii ruse in alegerile prezidentiale din 2016, transmite The Wall Street…

- ”Cei doi presedinti au discutat despre "situatia foarte periculoasa in Coreea de Nord", a informat Casa Alba. Kremlinul anuntase anterior ca cei doi sefi de stat au discutat despre "situatia in mai multe zone de criza, cu accent asupra solutionarii problemei nucleare in peninsula coreeana" intr-un…