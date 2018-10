Guatemala, Honduras and El Salvador were not able to do the job of stopping people from leaving their country and coming illegally to the U.S. We will now begin cutting off, or substantially reducing, the massive foreign aid routinely given to them.

— Donald J. Trump (@22, 2018lui Trump vine dupa ce acesta a amenințat deja joi ca va suspendaregional, în timp ce o caravana cu câteva mii de migranți hondurieni calatoresc spre granițacu SUA.Acesta a mai spus ca va mobiliza armata americana…