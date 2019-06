Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american Donald Trump parea sa recunoasca joi faptul ca Rusia l-a 'ajutat' sa fie ales la Casa Alba, insistand in acelasi timp ca nu a fost deloc implicat in aceasta, potrivit France Presse, potrivit agerpres.ro.Miliardarul republican sustinea pana acum ca victoria sa in alegerile…

- Presedintele rus Vladimir Putin a declarat miercuri ca s-ar putea intalni cu omologul sau american Donald Trump in marja summitului G20 de la Osaka (Japonia) luna viitoare, informeaza TASS si Reuters. 'Ocazia cea mai apropiata, din cate am inteles eu, ar fi sa ne intalnim cu presedintele Trump in…

- 'In urma cu cateva zile am avut placerea sa vorbesc la telefon cu presedintele SUA', i-a spus Putin secretarului de stat Mike Pompeo. 'Am avut impresia ca presedintele este inclinat sa refaca relatiile ruso-americane, contactele, pentru rezolvarea comuna a problemelor care prezinta un interes reciproc…

- Presedintele american, Donald Trump, a anuntat luni ca se va intalni cu omologii sai rus, Vladimir Putin si chinez, Xi Jinping, in cursul summitului G20 care va avea loc al sfarsitul lunii iunie in Japonia, relateaza AFP, potrivit agerpres.ro.Agentiile de presa ruse au transmis insa ca "nu…

- Presedintele SUA, Donald Trump, a discutat prin telefon cu omologul sau rus Vladimir Putin timp de mai bine de o ora vineri despre posibilitatea incheierii unui nou acord nuclear, denuclearizarea Coreei de Nord si despre situatia politica in Venezuela, dar și despre Ucraina, informeaza Reuters, citand…

- Liderul nord-coreean Kim Jong Unva merge în Rusia în a doua parte a acestei luni pentru a se întâlni cu Vladimir Putin, informeaza Kremlinul, citat de Reuters. Anunțul vine în condițiile în care administrația Donald Trump încearca sa ajunga la un acord…