- Presedintele american Donald Trump si-a exprimat miercuri speranta ca va putea colabora cu oponentii sai politici, democratii, in urmatorul Congres, facand apel la cele doua formatiuni "sa lase partizanatul la o parte" si sa gaseasca teren comun, relateaza dpa si AFP. "Sa speram ca vom…

- Presedintele american Donald Trump continua sa foloseasca telefonul mobil in conversatii in ciuda atentionarilor din partea serviciilor secrete ca aceste discutii sunt interceptate cu regularitate de China si Rusia, relateaza New York Times in pagina sa electronica. Potrivit unor fosti…

- Donald Trump nu imparte umbrela de ploaie cu nimeni, faptul fiind confirmat luni de un incident care a avut loc in fata jurnalistilor prezenti la Casa Alba, cand presedintele american nu a avut nicio retinere in a o lasa pe Melania in ploaie, pastrand umbrela doar pentru sine,

- Presedintele american Donald Trump i-a ''multumit'' sambata omologului sau turc Recep Tayyip Erdogan ''pentru ajutorul'' dat dupa eliberarea pastorului american Andrew Brunson dupa o lunga detentie in Turcia, transmit Reuters si AFP. Pastorul Brunson, care se afla in…

- Un american oarecare face senzație pe rețelele de socializare. Seamana izbitor cu ... președintele Donald Trump. Cineva a postat o scurta secvența pe twitter cu un barbat ce pare fratele geaman al liderului de la Casa Alba: aceleași trasaturi, același par blond.

- Presedintele american Donald Trump a laudat luni acordul de liber schimb cu Canada si Mexic incheiat 'in extremis' in cursul noptii trecute, numindu-l 'cel mai important' din istoria Statelor Unite, transmite AFP preluata de Agerpres 'Sunt bucuros sa impartasesc poporului american aceasta veste…

- Presedintele american Donald Trump a declarat miercuri la New York, in marja Adunarii Generale a ONU, ca este deschis sa se intalneasca cu presedintele venezuelean Nicolas Maduro daca acest lucru ar ajuta poporul Venezuelei, insa a avertizat ca 'toate optiunile sunt pe masa', chiar si 'cele mai dure',…

- Presedintele american, Donald Trump, a salutat miercuri ''progresele extraordinare'' privind Coreea de Nord, la o zi dupa un summit intercoreean ce a avut loc la Phenian, relateaza AFP. ''Inregistram progrese extraordinare privind Coreea de Nord'', a declarat presedintele…