- Presedintele american Donald Trump a lansat sambata un al doilea atac impotriva Amazon.com, acuzand cel mai mare retailer online din lume ca beneficiaza de preturi incorect de mici din partea postei americane si ca nu plateste suficiente taxe, transmite Reuters.

- Presedintele american Donald Trump a declarat ca SUA „se vor retrage din Siria foarte curand”, la cateva ore dupa ce Pentagonul a subliniat ca este important ca trupele americane sa ramana in Siria in viitorul apropiat, informeaza CNN.

- Liderul de la Casa Alba, Donald Trump, a lansat joi pe Twitter un atac la adresa Amazon, spunand ca gigantul retailer „plateste foarte putine sau chiar deloc” taxe locale sau statale, relateaza BBC.

- Presedintele SUA, Donald Trump, va semna joi un decret prezidential privind introducerea de tarife vamale care vor viza importuri venite din China in valoare de 50 de miliarde de dolari, tara pe care Washingtonul o acuza de furt de proprietate intelectuala, a anuntat joi un responsabil de la Casa…

- Franta a facut apel la Uniunea Europeana pentru a lua in considerare noi sanctiuni impuse Iranului din cauza implicarii sale in razboiul civil din Siria si a programului sau balistic. Demersul face parte din incercarile francezilor de a convinge SUA sa pastreze un acord cu Iranul din 2015, scrie…

- Kremlinul a catalogat, vineri, acuzatia ministrului britanic de Externe Boris Johnson, potrivit caruia cel mai probabil insusi presedintele Putin a luat decizia folosirii neurotoxinei pentru ortravirea spionului Sergei Skripal, drept “impardonabila”, relateaza Reuters si AFP.

- Președintele american Donald Trump a emis un ordin prin care blocheaza preluarea producatorului de semiconductori Qualcomm de catre Broadcom pe motiv de siguranța naționala, scrie Reuters . In cazul in care tranzacția s-ar fi derulat aceasta ar fi fost cea mai mare din istorie in domeniul tehnologiei,…

- Presedintele american Donald Trump va sustine un set restrans de amendamente la legile privind controlul armelor, renuntand la cele mai semnificative schimbari pe care le-a luat in calcul dupa atacul armat comis in statul Florida, potrivit unor oficiali de la Casa Alba citati de agentia Reuters.

- Conditia presedintelui american Donald Trump pentru a se intalni cu liderul nord-coreean Kim Jong-un este sa nu mai efectueze teste nucleare sau de rachete, a declarat duminica ministrul finantelor SUA, Steve Mnuchin, transmite Reuters. "Nu trebuie sa existe nicio confuzie. Presedintele…

- Presedintele american Donald Trump a declarat, sambata, ca a respins o cerere din partea omologului sau mexican Enrique Pena Nieto pentru ca Mexicul sa nu suporte o parte dintre costurile pentru construirea zidului la granita, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Elvetia vrea sa medieze discutiile dintre SUA si Coreea de Nord, transmite Ministerul de Externe elevețian intr-un comunicat, scrie Reuters. „Elvetia este in contact cu toate partile implicate. Birourile bune puse la dispozitie de Elvetia sunt recunoscute. Este dreptul partilor implicate sa decida daca,…

- Presedintele american Donald Trump se intalneste, joi, cu liderii din industria de jocuri video pentru a discuta despre o posibila legatura intre jocuri si actele de violenta, pe fondul atacului armat comis de catre un adolescent la un liceu din statul Florida, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Presedintele american Donald Trump a declarat luni ca ia in considerare efectuarea unei vizite oficiale in Israel pentru deschiderea ambasadei SUA la Ierusalim, in urma unei discutii avute cu premierul israelian Benjamin Netanyahu la Casa Alba, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Presedintele american Donald Trump a anuntat ca va mari saptamana viitoare taxele vamale impuse importurilor de otel la 25%, iar celor de aluminiu la 10%, vizand producatori precum China, relateaza Reuters si BBC News. Intr-o intalnire cu reprezentanti ai industriei americane la Casa Alba, Trump…

- Presedintele american Donald Trump a anuntat joi ca va mari saptamana viitoare taxele vamale impuse importurilor de otel la 25%, iar celor de aluminiu la 10%, vizand producatori precum China, relateaza Reuters si BBC News.

- Presedintele american Donald Trump a ajuns la un acord cu compania Boeing pentru furnizarea a doua aeronave Air Force One, în schimbul sumei de 3,9 miliarde de dolari, a anuntat marti Casa Alba, citata de Reuters.

- Presedintele american Donald Trump l-a numit marti pe strategul politic Brad Parscale director al viitoarei sale campanii din 2020 la care vizeaza un al doilea mandat la Casa Alba. Este vorba de un expert in materie de media digitale in varsta de 42 de ani care a jucat un rol esential pentru victoria…

- Presedintele SUA, Donald Trump, intentioneaza sa il desemneze pe Brad Parscale, expert in strategii politice, manager al campaniei electorale pentru obtinerea unui nou mandat in anul 2020, afirma surse citate de site-ul agentiei Reuters.

- Presedintele american Donald Trump va anunta vineri impunerea celui mai substantial set de sanctiuni de pana acum adoptat de SUA impotriva Coreii de Nord, informeaza Reuters.'Astazi anunt ca lansam cel mai amplu pachet de noi sanctiuni impotriva regimului din Coreea de Nord', indica liderul…

- Statele Unite ale Americii intentioneaza sa-si deschida ambasada la Ierusalim in luna mai, pentru a coincide cu implinirea a 70 de ani de la fondarea statului Israel, a declarat vineri pentru Reuters un oficial american, sub conditia anonimatului. Presedintele american Donald Trump a recunoscut in decembrie…

- Presedintele american Donald Trump va anunta vineri impunerea celui mai substantial set de sanctiuni de pana acum adoptat de SUA impotriva Coreei de Nord, informeaza Reuters. ''Astazi anunt ca lansam cel mai amplu pachet de noi sanctiuni impotriva regimului din Coreea de Nord'', indica…

- Presedintele american Donald Trump este favorabil unei ''ameliorari'' a controlului antecedentelor judiciare ale cumparatorilor de arme de foc, a comunicat luni Casa Alba, la cateva zile dupa atacul armat produs intr-un liceu din Florida, transmit AFP si Reuters. ''In timp ce…

- Presedintele american Donald Trump a afirmat vineri ca inculparea unor cetateni rusi pentru amestecul in alegerile din SUA dovedeste ca personalul sau de campanie nu a gresit cu nimic, informeaza DPA.Un juriu federal din Statele Unite a decis vineri inculparea a 13 cetateni rusi si a trei…

- Un juriu federal din Statele Unite a decis vineri inculparea a 13 cetateni rusi si a trei organizatii din Rusia pentru interventie in alegeri si in procesul electoral american, a relatat Reuters. Purtatoarea de cuvant a Casei Albe, Sarah Sanders, a declarat ca presedintele a fost informat despre…

- Presedintele american Donald Trump a anuntat joi ca va merge in Parkland, unde un tanar de 19 ani a impuscat mortal 17 persoane la un liceu din Florida, relateaza AFP si Reuters. 'Intentionez sa merg in Parkland, sa ma intalnesc cu familiile si cu autoritatile locale, si sa coordonez raspunsul federal',…

- Presedintele american Donald Trump si-a prezentat luni cel de-al doilea proiect al sau de buget, care cuprinde cresterea cheltuielilor militare si solicitari de fonduri pentru infrastructura și construirea unui zid la granita cu Mexicul, transmite Reuters.

- Presedintele american Donald Trump l-a acuzat luni, intr-o postare pe Twitter, pe congresmanul democrat Adam Schiff, membru al comisiei pentru serviciile de informatii a Camerei Reprezentantilor, ca a scurs 'informatii confidentiale' de la audierile din ancheta privind legaturile dintre Rusia…

- Lituania a acuzat luni Rusia ca desfasoara in enclava Kaliningrad rachete Iskander, capabile sa poate ogive nucleare, transmite AFP, informatia fiind confirmata de presedintele comitetului de aparare din camera inferioara a parlamentului rus intr-o declaratie acordata agentiei RIA, citata de Reuters,…

- Introducerea in acest an in Europa a unor reglementari referitoare la "serviciile bancare deschise", care obliga bancile sa ofere acces la conturile clientilor care permit acest lucru, ii ingrijoreaza pe bancheri ca grupurile din industria tehnologiei vor benefica de cele mai profitabile segmente ale…

- Presedintele american, Donald Trump, a declarat vineri ca un acord privind situatia celor 700.000 de asa-numiti visatori (imigranti), adusi in SUA in mod ilegal drept copii, "ar putea foarte bine sa nu se intample" pana pe 5 martie, cand programul care ii protejeaza impotriva deportarii va expira, scrie…

- Presedintele SUA Donald Trump si premierul japonez Shinzo Abe au discutat vineri aspecte privind extinderea sistemului de aparare antiracheta, precum si alte eforturi de a consolida apararea Japoniei, a anuntat Casa Alba in contextul intensificarii tensiunilor privind programul nuclear nord-coreean,…

- Presedintele american Donald Trump a acuzat vineri politia federala FBI si Ministerul Justitiei ca a "politizat" anchetele in favoarea adversarilor sai democrati, relateaza Reuters si AFP. "Cei mai inalti responsabili si anchetatori ai FBI si ai Ministerului Justitiei au politizat procesul…

- Presedintele american Donald Trump a afirmat intr-un interviu televizat ca uneori scrie pe Twitter din pat, dar si ca ocazional le permite si colaboratorilor sa posteze in numele sau, relateaza Reuters.Trump foloseste frecvent Twitter pentru a anunta diverse masuri, pentru a-si ataca adversarii…

- Presedintele american Donald Trump si-a prezentat, miercuri, planul pentru un proiect de lege privind imigratia, precizand ca vrea sa obtina 25 de miliarde de dolari pentru construirea zidului la granita cu Mexicul si oferindu-le cetatenie copiilor care au ajuns ilegal in SUA, relateaza Reuters.

- Presedintele american Donald Trump a declarat joi ca este dispus sa discute sub juramant cu procurorul special Robert Mueller, in cadrul anchetei privind ingerintele Rusiei in alegerile prezidentiale americane din 2016, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Presedintele american Donald Trump va fi "cel mai bun agent de vanzari" pentru economia SUA in cadrul Forumului Economic Mondial de la Davos, Elvetia, potrivit unui comunicat al Casei Albe, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Presedintele american Donald Trump a acuzat sambata opozitia democrata ca ii pune pe "imigrantii ilegali" inaintea armatei si a securitatii frontierelor, dupa inchiderea partiala a activitatilor guvernului ("shutdown") dupa ce republicanii si democratii nu au reusit sa ajunga in Congres la un acord…

- Activitatea presedintelui american Donald Trump asupra drepturilor omului in primul sau an de mandat a fost un 'dezastru' si a incurajat oprimarea de catre lideri autoritari in tari precum China si Rusia, a declarat miercuri directorul Human Rights Watch, Kenneth Roth, relateaza Reuters. Kenneth…

- Administratia prezidentiala americana a dat asigurari joi ca Donald Trump va sustine o lege pe termen scurt pentru finantarea guvernului american, lege pe care Camera Reprezentantilor o va supune la vot joi (18 ianuarie), pentru a se evita 'oprirea' activitatii guvernamentale, transmite Reuters.…

- Medicul Casei Albe, Ronny Jackson, a anuntat, ca Donald Trump are o sanatate excelenta si continua sa se bucure de efectele benefice ale abstinentei de alcool si tutun, informeaza Reuters."Presedintele are un un simt mental foarte ascutit, intact...Este apt pentru datorie", a declarat Jackson.…

- Presedintele SUA, Donald Trump, si omologul sau chinez, Xi Jinping, si-au exprimat speranta, in cursul unei convorbiri telefonice avute luni, ca reluarea dialogului intre cele doua Corei ar putea provoca o schimbare in 'comportamentul distructiv' al Coreei de Nord, a anuntat marti Casa Alba, presedintele…

- Presedintele american Donald Trump i-a multumit emirului Qatarului, seicul Tamim ben Hamad Al-Thani, pentru eforturile depuse de statul sau privind combaterea terorismului, potrivit unui comunicat al Casei Albe, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- O femeie si-a dat jos bluza si s-a repezit spre presedintele ceh Milos Zeman, strigandu-i, in limba engleza, "Zeman - tarfa lui Putin", chiar cand seful statului se pregatea sa voteze in scrutinul prezidential desfasurat vineri, relateaza Reuters.

- Organizații internaționale precum ONU, Uniunea Africana, dar și politicienii s-au revoltat dupa cele mai recente comentarii rasiste ale președintelui SUA Donald Trump, potrivit Al Jazeera. Președintele a criticat imigrația generata de El Salvador, Haiti și continentul african, numindu-le drept ”țari…

- Presedintele SUA, Donald Trump, a afirmat miercuri ca doreste sa vada adoptarea unor masuri in sprijinul tinerilor fara documente care au venit in SUA atunci cand erau copii, adaugand insa ca orice proiect de lege privind imigratia va trebui de asemenea sa aiba in vedere probleme precum locurile…

- Presedintele american Donald Trump s-a intalnit marti cu mai multi congresmeni republicani si democrati pentru a discuta despre statutul imigrantilor din SUA si despre legislatia privind deportarea celor fara documente valide, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Presedintele SUA, Donald Trump, s-a autodeclarat sambata un "geniu foarte stabil", dupa aparitia, vineri, a unei carti extrem de critice la adresa sa in care ii este pusa la indoiala capacitatea de a-si exercita functia, relateaza Reuters. "De fapt, de-a lungul intregii mele vieti cele…

- Statele Unite au blocat fonduri de 125 de milioane de dolari pentru UNRWA, agentia ONU pentru ajutorarea refugiatilor palestinieni, a anuntat vineri site-ul de stiri Axios, preluat de Reuters, citand surse diplomatice occidentale a caror identitate nu este dezvaluita.Fondurile blocate reprezinta…

- Presedintele american Donald Trump a declarat, miercuri, ca fostul strateg sef al Casei Albe Steve Bannon si-a pierdut nu doar slujba, ci si mintile, atunci cand a fost concediat, informeaza Reuters.