Cu doar cateva luni inaintea alegerilor din toamna, guvernul condus de Trudeau este acuzat de fapte grave de corupție. Scandalul a luat amploare iar in cursul zilei de ieri un nou ministru din cabinet a demisionat.

Este vorba despre Jane Philpott, o apropiata a premierului Trudeau, cea care a condus Ministerul Trezoreriei și a ocupat mai multe poziții in Guvern. Trudeau i-a mulțumit ministrului pentru activitatea sa in Guvern.

Este al doilea ministru care demisioneaza in urma scandalului uriaș de corupție.

"Am luat in considerare evenimentele care au lovit guvernul in ultimele…