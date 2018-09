Stiri pe aceeasi tema

- Justin Trudeau, premierul Canadei, a declarat ca este "foarte probabil" ca oficiali canadieni și americani sa aiba discuții informale pe tema renegocierii Acordului Nord-American de Comerț Liber (NAFTA) cu ocazia Adunarii General a ONU, care are loc saptamana aceasta la New York, scrie Mediafax.Președintele…

- Ministrul canadian de Externe, Chrystia Freeland, se va intalni marți in Washington cu reprezentantul Statelor Unite pentru comerț, Robert Lightzhizer, pentru a discuta despre noile prevederi ale Acordului Nord-American de Comerț Liber (NAFTA), relateaza Reuters.

- Prim-ministrul canadian Justin Trudeau a declarat marti ca tara sa nu va face niciun compromis in cadrul negocierilor cu Statele Unite privind amendamentele cheie ale Acordului Nord-American de Comert Liber (NAFTA), relateaza Reuters.

- Presedintele american, Donald Trump, a reamintit vineri linia sa de fermitate extrema fata de Canada in negocierile comerciale in curs, confirmand intr-un mesaj pe Twitter afirmatii foarte dure dezvaluite de presa canadiana, relateaza AFP. In mesajul sau, Donald Trump s-a aratat indignat ca…

- Premierul canadian, Justin Trudeau, a declarat miercuri ca tara sa ar putea ajunge la un acord cu Statele Unite pana vineri in privinta unei variante modernizate a Acordului Nord-American de Comert Liber (NAFTA), relateaza AFP si EFE. Trudeau a spus in cadrul unui eveniment desfasurat…

- Presedintele SUA, Donald Trump, ar putea avea o noua intrevedere cu liderul Coreii de Nord, Kim Jong Un, in septembrie, afirma surse politice de la Washington citate de site-ul de stiri Axios.com.Oficiali de rang inalt de la Washington citati de site-ul Axios.com au exprimat optimism in legatura…