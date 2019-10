Stiri pe aceeasi tema

- "Aceasta nu va schimba restul campaniei mele", a declarat duminica Justin Trudeau, in marja unui eveniment de campanie la Toronto (Ontario, centru), cu o saptamana inainte de alegerile legislative din 21 octombrie. El nu a explicat motivele acestei securitati neobisnuite. Trudeau a denuntat…

- Primul ministru canadian, Justin Trudeau, a aparut in weekend purtand o vesta antiglonț la un eveniment politic, iar autoritațile au confirmat ca a fost vorba de o amenințare de securitate, scrie BBC News. Surse din poliția canadiana au declarat presei din Canada ca a existat o amenințare de securitate,…

- Organizarea unei discutii telefonice cu presedintele Statelor Unite era, pana nu demult, un castig din punct de vedere diplomatic. Insa aceste discutii sunt insotite de riscuri din ce in ce mai serioase, de la publicarea continutului apelurilor, la efecte politice neprevazute, si consilierii devin din…

- "Am facut multe in ceea ce priveste controlul armelor de foc in timpul mandatului nostru, insa recunoastem ca exista mai multe alte masuri de pus in aplicare si noi o vom face" daca liberalii vor fi realesi in alegerile legislative, a dat asigurari Justin Trudeau in timpul unei deplasari de campanie…

- Furtuna se afla la aproximativ 1.260 de kilometri vest de Bermuda, fiind insotita de vanturi cu o viteza maxima de 120 de kilometri pe ora. Uraganul se indrepta catre nord-est cu o viteza de sase kilometri pe ora. Centrul National pentru Uragane a anuntat duminica cresterea in intensitate…

- Premierul canadian Justin Trudeau a anunțat miercuri ca alegerile federale din Canada, care se anunța dificile pentru actualul lider de la Ottawa, se vor desfașura pe data de 21 octombrie, informeaza postul BBC News, potrivit MEDIAFAX.Citește și: Anunț de ultima ora al Olguței Vasilescu: ‘Trei…

- Impresionat de mingea primita de la Vladimir Putin, Donald Trump recunoaste ca i-ar placea sa fie presedinte al Statelor Unite in 2026, cand tara sa va organiza a 23-a editie a Campionatului Mondial de Fotbal, impreuna cu Canada si Mexic.

- Exportatorii americani de whiskey au probleme din cauza tarifelor punitive impuse in iunie 2018 de Uniunea Europeana, un exemplu fiind distileria Mountain Laurel Spirits, care a pierdut brusc 10% din vanzari dupa ce distribuitorul sau din Europa a renuntat sa mai cumpere premiatul Dad's Hat Pennsylvania…