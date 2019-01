Justin Trudeau, aflat de marti in vizita in vestul canadian, a fost intampinat de mai multe ori de manifestanti ce purtau faimoasele veste galbene fluorescente, devenite simbolul frondei sociale care agita Franta de doua luni si care s-a propagat deja in alte tari,, informeaza vineri AFP.

Mai multe grupuri de 'veste galbene' au fost formate in ultimele zile in Canada, pe Facebook, unul dintre acestea numarand peste 100.000 de membri, cu afirmatii virulente impotriva lui Trudeau, atat pentru taxa la emisiile de gaze pe care a impus-o guvernul sau, cat si pentru sustinerea acordata de…