Stiri pe aceeasi tema

- Romanii pot economisi pana la 56% din pretul biletului de avion rezervand cu 69 de zile inainte de plecare catre destinatii europene si aproape 38% daca isi rezerva zborul catre destinatii mondiale cu 139 de zile in avans, arata un studiu al motorului de cautare pentru

- Romanii pot economisi pana la 56% din pretul biletului de avion rezervand cu 69 de zile inainte de plecarea catre destinatii europene si aproape 38% daca isi rezerva zborul catre destinatii mondiale cu 139 de zile in avans, arata datele celui de-al cincilea Studiu Anual de Zboruri, remis vineri AGERPRES.…

- Cu 69 de zile inaintea calatoriei, pretul mediu al biletului de avion este de 88 de euro. La polul opus, rezervarile facute in ziua plecarii ajung la un cost mediu de aproximativ 200 de euro. Pentru drumurile in afara Europei, rezervarile ar trebui facute cu inca si mai mult timp in avans. Cel mai ieftin…

- Romanii pot economisi pana la 56% din pretul biletului de avion rezervand cu 69 de zile inainte de plecare catre destinatii europene si aproape 38% daca isi rezerva zborul catre destinatii mondiale cu 139 de zile in avans, arata un studiu al motorului de cautare pentru calatorii momondo.ro.

- Rezervarile facute de romani pentru vacantele de Revelion au inceput timpuriu anul acesta, inca din luna februarie, conform datelor oferite de Vola.ro. Romanii care mai stau inca pe ganduri pentru rezervarea vacantei de Revelion mai au la dispozitie si...

- Pretul mediu al energiei electrice pe piata spot a bursei OPCOM a fost de 242 de lei pe MWh in luna august a acestui an, mai mare cu 33% fata de iulie, iar trendul a continuat sa fie crescator si in prima parte a lunii septembrie, potrivit datelor disponibile pe site-ul operatorului bursier, scrie Agerpres.…

- In Romania se vand anual circa 450.000 de biciclete la un pret mediu de 200 de euro bucata, ceea ce inseamna ca local consumatorii cheltuie anual 90 mil. euro pe vehicule pe doua roti, ara­ta estimarile ZF pe baza infor­matiilor publicate anterior de Asociatiei Industriei Euro­pene a Bicicletelor…

- Piata de telefoane inteligente din Romania a crescut cu aproximativ 40%, in primul semestru al anului, fata de aceeasi perioada din 2017, iar pretul mediu pe care un roman l-a platit pentru un smartphone a depasit 200 de euro, potrivit unui studio Avenir Telecom. "Consumatorii au început să…