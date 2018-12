Stiri pe aceeasi tema

- Marți, la Consiliul Județean Timiș, a fost semnat contractul privind proiectarea și execuția Variantei de Ocolire Timișoara Sud. In sfarșit, Timișoara va avea o centura ocolitoare așa cum o au toate orașele civilizate. Dupa semnarea contractului, președintele Conisiului județean a declarat: ”Cred ca…

- Pastele sunt preparatul culinar preferat de foarte mulți oameni din intreaga lume. Chiar daca italienii sunt maeștri in prepararea acestora, rețetele de paste s-au raspandit in intreaga lumea, iar acum exista nenumarate rețete cu acest minunat ingredient. Va prezentam cateva ...

- Pentru ca frigul din timpul iernii sa nu se reflecte in totalitate in facturile la incalzire, exista cateva trucuri simple care va vor ajuta. Mai ales ca nu presupun mari investitii si stres, doar o atentie marita. 1. Opreste caldura ...

- Senatorul PSD Niculae Badalau a fost audiat, marți, la sediul Direcției Naționale Anticorupție. Parlamentul a spus ca a declarat ce a avut de declarat in fața procurorilor, insa nu a dezvaluit calitatea in care a fost chemat și nici dosarul in care a dat explicații. „Nu (nu e dosarul in care e Tariceanu…

- Gala organizata de revista Dupa Afaceri Premium, ajunsa la cea de-a noua editie, a reunit miercuri seara actorii principali din industria de lifestyle si lux. Palatul Ghica Victoria, un imobil cu o istorie de peste 200 de ani, a gazduit peste 150 de executivi de top, antreprenori, designeri, arhitecti…

- Cum se curața argintul. Trucuri și metode simple, accesibile oricui. Cu totii avem obiecte din argint, fie ca este vorba de bijuterii, tacamuri sau monede. Iata cum le poti reda stralucirea specifica, folosind doar ce ai prin casa. Cum se curața argintul. Cu folie de aluminiu Pune la fiert 1 litru de…