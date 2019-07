Trucuri simple de FENG SHUI care atrag banii Pentru prosperitate, sunt multe sfaturi de feng shui. Unele sunt personalizate, altele pot fi aplicate și la modul general, pentru a atrage banii. Feng Shui-ul este despre starea de bine și eliminarea energiilor negative. Iata cateva sfaturi din Feng Shui pentru a-ți merge bine financiar: - Scrie pe mici foi de hartie ce planuri ai. Fara sa-ți dai seama, avandu-le mereu in fața, deși nu le citești conștient, vei lucra pentru a atinge acele scopuri și totul va parea mult mai ușor. Dupa ce ai realizat ce ți-ai propus, rupe și arunca acel țel și inlocuiește-l cu un altul.… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

