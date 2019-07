Stiri pe aceeasi tema

- Cand pleci in vacanța ar trebui sa ai cu tine și o lista cu trucuri care te-ar putea ajuta mai mult decit ai fi crezut, mai ales cand mergi la plaja. De pilda, "crema de plaja anti-furt". Te salveaza!

- Cea mai veche stațiune de pe litoralul bulgaresc, Constantin și Elena a devenit o destinație tot mai atractiva chiar și pentru tineri, la mare cautare fiind aici hotelurile cu centre balneo, unde turiștii se pot bucura de bai termale și de masaje de detoxifiere a organismului. Perla de la Marea Neagra,…

- Adela Popescu și Radu Valcan au petrecut cateva zile de vacanța in Cipru, alaturi de cei doi copii și alți prieteni ai cuplului. Prezentatoarea tv a povestit pe blogul personal, cum s-a descurcat cu baieții vedetei. „Totul este o preocupare permanenta de a le face pe plac, de a-i face sa se simta bine.…

- Iulia Albu a dezvaluit ca nu ii place sa se dezbrace la plaja și nici nu este adepta bronzului. Iulia Albu, primele declaratii despre IUBIT. Cine este barbatul misterios din viata ei "Nu am ales inca destinația de vacanța pentru ca primeaza proiectele profesionale și inca mai am treaba.…

- Romanii aloca 1.769 lei de persoana pe un concediu, majoritatea merg in vacanta in tara, iar escapada ideala o reprezinta odihna pe plaja, arata un raport realizat de Picodi, companie internationala de e-commerce.

- Incepand cu 15 iunie, Gruparea de Jandarmi Mobila Constanta, a lansat campania de informare si prevenire "Vacanta in siguranta " 2019.Campania se deruleaza pe timpul sezonului estival, in Navodari, Mamaia si Vama Veche si are ca scop constientizarea turistilor cu privire la faptele antisociale care…

- Anca Serea și soțul ei se afla in vacanța la Belek , Turcia, unde profita din plin de soare și de zile relaxante. Vedeta se afla in cea de-a 31-a saptamana de sarcina și așteapta cu nerabdare momentul in care va deveni mama pentru a șasea oara. Pana atunci, aceasta ține legatura cu viitoarele mamici,…