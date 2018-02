Trucuri pentru introvertiti ca sa faca o impresie buna la interviul de angajare

Stiri pe aceeasi tema

- Prezenta neasteptata la DNA. Actorul care il interpreteaza personajul Bobita in serialul Las Fierbinta a trecut pragul procurorilor anticoruptie. Celebrul Mihai Bobonete a stat aproximativ o ora si jumatate in fata anchetatorilor, potrivit Romania TV.- stire in curs de actualizare -

- In urma controlului efectuat de polițiștii de la imigrari la o societate comerciala din municipiul Alba Iulia, cu obiect de activitate fabricarea produselor de panificatie, au fost depistati cei 2 straini din Kosovo, care desfasurau activitati lucrative fara a deine aviz de angajare. Reprezentantii…

- Interviul de angajare este o situatie stresata pentru cei mai multi dintre noi. Trebuie sa te intalnesti cu persoane necunoscute, trebuie sa joci rolul unui personaj care seamana cu tine, dar care este totusi diferit de tine, trebuie sa porti haine incomode, cu care nu esti obisnuit. Pe scurt, interviul…

- Pentru schioarea Raluca Ciocanel (CSS Blaj) anul 2018 putea insemna implinirea unui vis: prezenta la a 23-a editie Jocurile Olimpice de Iarna, insa sportiva numarul unu a judetului Alba anul 2017 s-a trezit in plin cosmar! Intrecerea se va desfasura in perioada 9-25 februarie, la PyeongChang, iar Raluca…

- Adrenalina si trucuri de senzatie si in a treia zi a turneului Winter X Games din statul american Colorado. Sportivii au incantat publicul din Aspen in diferite probe.Henrik Harlaut a castigat concursul de Ski Big Air, reusind o acrobatie mai rar intalnita in sporturile extreme.

- Evenimentul va fi legat de cel mai mare targ de tehnologii mobile, Mobile World Congress, si va avea loc pe 25 februarie, la Barcelona, incepand cu ora 19.00, ora Romaniei. Invitatia de presa contine si un mic teaser – „Camera. Reimaginata". Cei de la Samsung vor sa sugereze ca va fi vorba de o imbunatatire…

- Susținut de trupele trimise de Moscova și speculand indignarea exprimata in ultimele zile de Turcia fața de sprijinul acordat de SUA milițiilor kurde pe teritoriul sirian, regimul de la Damasc a lansat...

- Eckerle Automotive Cluj-Napoca angajeaza OPERATORI pentru asamblarea de componente electrice. Interviul se organizeaza marti, 23 ianuarie 2018 ora 11.00 la sediul Centrului de Consiliere pentru Ocuparea Fortei de Munca Compania Eckerle Automotive SRL face

- La invitatia Companiei de asigurari Groupama, unul din partenerii oficiali ai forului olimpic, presedintele Comitetului Olimpic si Sportiv Roman Mihai Covaliu a participat la unul din cele mai importante evenimente anuale ale companiei: intalnirea cu managerii seniori din toata tara. Asiguratorii au…

- Ministrul Transporturilor, Felix Stroe, alaturi de premierul Mihai Tudose si mai multi membri ai Cabinetului au participat la semnarea proiectului ce prevede constructia unui pod suspendat peste Dunare, de la Braila."Semnam astazi contractul pentru unul dintre cele mai importante proiecte de…

- O casa nu inseamna doar un acoperiș sub care te reunești zilnic cu familia. Este un loc care trebuie sa te ajute sa te reincarci atunci cand simți nevoia, sa iți ofere siguranța pe care de multe ori nu o vei gasi in exterior și trebuie sa iți ofere caldura de care tu și familia ta aveți nevoie pentru…

- Guvernul ar putea da in sedinta de miercuri un punct de vedere referitor la propunerea legislativa pentru reglementarea statutului juridic al Casei Regale, au declarat, pentru AGERPRES, surse guvernamentale. AGERPRES/(AS - autor: Madalina Cerban, editor: Florin Marin, editor online: Simona Arustei)

- In aceasta perioada, polițiștii au intervenit la peste 230 de evenimente, majoritatea sesizate prin 112. Au aplicat peste 350 de sanctiuni contraventionale, iar in urma intervențiilor și a acțiunilor desfașurate au constatat peste 60 de infracțiuni.

- Dupa drumurile la cumparaturi, carat greutați, pregatirea preparatelor pentru masa festiva și curațenia casei, petrecerea de Revelion te poate gasi stors de energie, iar aceasta sa fie un fiasco total. Nu și daca te folosești de micile trucuri care‑ți sunt la indemana pentru alungarea somnului. Foarte…

- Inspectoratul de Jandarmi Judetean "Mihail Kogalniceanuldquo;, din Constanta, organizeaza concurs in vederea incadrarii prin recrutare directa a urmatorului post de personal: ingrijitor cladiri ndash; post contractual pe perioada nedeterminata. Proba practica va avea loc pe data de 26 martie 2018. Interviul…

- Guvernul a stabilit, joi, printr-o hotarare, ca 7.000 de lucratori straini sa fie nou admisi pe piata fortei de munca din Romania, in 2018, in baza avizelor de angajare sau detasare. Potrivit unui comunicat transmis AGERPRES, documentul aprobat de Executiv prevede suplimentarea cu 1.500…

- Interviul de angajare este o „piatra de incercare” pentru orice persoana care isi doreste sa acceada la locul de munca pe care si-l doreste. Pentru a impresiona angajatorul suficent, este necesara respectarea catorva reguli, potrivit specialistilor de resurse umane.

- „Prezenta propunere legislativa urmareste alinierea legislatiei Romaniei la bunele practici in materie din majoritatea statelor membre ale Uniunii Europene, prin optimizarea conditiilor aplicabile cetatenilor romani in cazul eliberarii documentelor de calatorie in strainatate, precum si prin reducerea…

- Astazi a avut loc la Colegiul National Mihai Eminescu un eveniment editorial deosebit. O sarbatoare a spiritului eminescian ocazionata de lansarea celui de-al 13 volum al Caietelor eminesciene cu titlul Organizatii de tineret din Liceul Mihail Eminescu, aparut la Editura Citadela. Autorii sunt…

- Cand jumatatea ta nu prea e pe gustul mamei tale, parca și iubirea iți sta in gat. Justin Bieber se poate declara insa norocos din punctul asta de vedere. Pattie Mallette, mama lui Bieber spune ca o iubește pe Selena Gomez. Prezenta la un eveniment caritabil, Pattie a vorbit despre Justin și Selena,…

- Folosirea Coroanei de Otel in cazul ceremoniilor funerare pentru Majestatea Sa Defuncta Mihai I nu apare ca interzisa in legea privind protejarea patrimoniului cultural national mobil la care a facut referire joi directorul MNIR, avocatul Bogdan Grabowsk.

- Ieri, 11 decembrie 2017, politistii Postului de politie Arieseni impreuna cu politistii Postului de Politie Garda de Sus au efectuat un control, in teren, pentru verificarea modului in care este respectata legislatia privind exploatarea, depozitarea, transportul si comercializarea brazilor de Craciun.…

- Politicieni ca Dacian Cioloș și Ludovic Orban vor sa devina populari in Piața Victoriei, deși locul politicienilor este in Parlament, spune senatorul PSD Robert Cazanciuc, fost ministru al Justiției. „Prezența lui Dacian Cioloș și a altor politicieni aseara, la manifestație, arata ca un turnesol…

- Cu toții cunoaștem acea senzație pe care o simțim cand ieșim din casa și mașina este inghețata. Parbrizul, ușile și incuietorile ne fac sa irosim minute bune pentru a curata gheata de pe parbriz sau pentru a aștepta dezaburirea geamurilor. Cateva trucuri verificate vor face ca lucrurile sa mearga mult…

- Prefectul de Suceava, Mirela Adomnicai, a declarat ca maine, cu incepere de la ora 11.00, va participa la instalarea in funcție a primarului de Dragoiești, Constantin Popescu. Acesta a ciștigat alegerile parțiale din 5 noiembrie din partea PSD. Anterior, Constantin Popescu a fost vreme de aproape noua…

- Senatorul Traian Basescu a declarat ca se va prezenta la Comisia parlamentara de control al activitatii SRI, dar asteapta ca membrii comisiei sa-i audieze, mai întâi, pe fostul prim-adjunct al directorului SRI generalul Florian Coldea si fostul director al

- Ministrul Apararii Nationale, Mihai Fifor, si ambasadorul Statelor Unite in Romania, Hans Klemm, au participat la ceremonia de semnare a Scrisorii de Oferta si Acceptare pentru achizitia, de catre M.Ap.N., a sistemelor de rachete sol-aer cu bataie mare (HSAM) – PATRIOT, se arata intr-un comunicat MApN.

- Anul 2017 este aproape de final și daca e sa traga linia, Daniel Robu considera ca a fost un an foarte bun, pentru ca a pus bazele band-ului sau, “Daniel Robu & The Agents” și a devenit tatal unui baiețel care i-a “umplut golul din suflet”, dupa cum a marturisit artistul in interviul acordat Cristinei…

- Primarul Francisc Boldea si-a anuntat prezenta, duminica, la o noua editie a manifestarii “Lugojul Pedaleaza”. Prezenta lui Boldea este foarte asteptata, primarul fiind dator sa doneze o bicicleta pe care a primit-o in dar de la un club de cicloturism din Franta. Bicicleta ar fi trebuit sa fie oferita…

- Restructurarea prin transferul unor activitati, vanzarea unor divizii si asocierea cu unii concurenti au fost tendintele principale de pe piata locala a tranzactiilor din domeniul energiei in 2017.

- Proiectul de hotarare initiat de primar privind aprobarea metodologiei de acordare a gratuitații la transportul cu metroul, beneficiarilor Legii nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap apare pe ordinea de zi a sedintei din noiembrie a Consiliului Local. …

- Sora Deliei mai are foarte puțin pana va naște, dar arata perfect și asta pentru ca Oana a avut grija sa faca mult sport pe toata perioada sarcinii. Mai mult, artista crede ca acum arata mai bine decat atunci cand nu era gravida. Oana Matache este pregatita sa nasca. Prezenta alaturi de mama ei, Gina…

- ICCJ a judecat, marti, un nou termen din dosarul in care fosta judecatoare Geanina Terceanu e acuzata de luare de mita din partea lui Cristi Borcea si a fratilor Becali in schimbul unui verdict favorabil. Terceanu a povestit cum a primit un plic cu bani din partea lui Borcea. Geanina…

- Meteorologii au emis astazi o informare meteo valabila in intervalul 21 noiembrie, ora 03.00 ndash; 22 noiembrie, ora 18.00. Conform ANM, in aceasta perioada se vor inregistra ninsori moderate cantitativ si intensificari ale vantului la munte, lapovita si ninsori in nord vest si centru;In intervalul…

- Pana la ora 19:45 au votat 106 de mii de alegatori, respectiv, 16,92%. Potrivit ratei prezenței pe sector, Botanica este in cap de lista cu 21,11%, Buiucani – 16,55% Centru – 17,33%, Ciocana – 15,08%, Rașcani – 19,78%.

- Moțiunea depusa in Parlament de PNL - USR este o oportunitate de a le prezenta romanilor ceea ce s-a facut la guvernare in ultimul an, a declarat vineri premierul Mihai Tudose. "Cred ca, pe lânga faptul ca este un instrument legitim al opoziției, este și o…

- Phenianul urmarește un program pentru a construi primul sau submarin operațional de rachete balistice, arata imaginile realizate din satelit pe un șantier naval din Coreea de Nord. Un proiect american de monitorizare a Coreei de Nord a precizat ca imaginile au fost realizate pe 5 noiembrie.…

- Veșnica problema a romanilor: gasești apartamentul perfect, insa baia este minuscula și greu de decorat și utilat pentru a raspunde tuturor nevoilor. Vorbim despre acele bai care arata ca o camara nu foarte mare, in care de abia ai loc de o toaleta, de care oricum te tot lovești de fiecare data cand…

- Anunțul a fost facut de Mihai Gadea, marți seara, la Antena 3. Pe 27 septembrie, Curtea de Apel București a decis suspendarea ordinului emis de Laura Codruța Kovesi prin care Mihaiela Iorga a fost revocata din funcția de procuror al DNA. Aceasta acțiune vine dupa ce procurorul Moraru a trimis…

- Plenul Camerei Deputatilor a adoptat, marti, proiectul de lege privind aprobarea OUG nr.6/2017 pentru modificarea si completarea unor acte normative, precum si pentru stabilirea unor masuri privind realizarea...

- Compania BMW a distribuit in reteaua globala un nou teaser video in care ne arata imagini din procesul de productie al unui model nou. Este vorba despre varianta decapotabila a automobilul sport si cu propulsie hibrida BMW i8 Roadster.

- Academia Rapid si Steaua continua sa-si pulverizeze adversarii in Liga 4, cele doua inscriindu-le adversarelor, in etapa a 13-a, nu mai putin de 14 goluri: Romprim – Academia 0-8, Carmen – Steaua 0-6. Daca aceste formatii par sa se indrepte spre o departajare la golaveraj dupa finalul turului, in…

- Diana Bogos Diana Bogos, de la LPS Vaslui, a fost convocata la lotul Romaniei pentru Campionatul Balcanic de cros juniori. Saptamana viitoare, Diana Bogos, de la Liceul cu Program Sportiv (LPS) Vaslui, va fi prezenta la Campionatul Balcanic de cros pentru juniori. Competiția este programata pe 18 noiembrie,…

- O scrisoare deschisa ce a fost publicata luni de activiștii din Egipt denunța prezența actriței americane Helen Hunt la un forum internațional organizat de regimul președintelui Abdel Fattah al-Sissi, acuzat de incalcari repetate ale drepturilor omului, informeaza AFP. "Atunci când…

- Inlatura petele de fructe Petele acelea enervante ale combinatiei suc de fructe transpiratie pot fi eliminate cu usurinta. Zdrobeste 4 aspirine si apoi dizolva-le intr-un lighean cu apa calda. Apoi pune aici hainele si lasa-le la inmuiat timp de o ora. Dupa aceea, spala-le asa cum o faci in mod obisnuit. …

- La ora 16:00, la Deva, prezența la vot a fost de 24,71%, exercitandu-și dreptul de vot 14.652 de alegatori. 59.297 de persoane sunt inscrise pe listele de vot. Pe listele suplimentare au votat 337 de persoane, iar 28 la urna mobila.

- Calificare, insa nu in stil mare. FCSB a terminat la egalitate, 1-1 pe National Arena, partida din etapa a patra a grupelor Europa League disputata contra lui Hapoel Beer Sheva. In urma rezultatului, vicecampioana Romaniei a acumulat 10 puncte in grupa si a obtinut matematic deja prezenta in primavara…