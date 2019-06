Stiri pe aceeasi tema

- SI CU SALARII MICI SI CU PROBLEME DE SANATATE… Departe de luxul de a fi recompensati cu vouchere de vacanta, indemnizatii de hrana sau zile libere aproape cu ocazia fiecarei sarbatori calendaristice, vasluienii care lucreaza in mediul privat nu o duc prea bine nici cu sanatatea. Din datele furnizate…

- Un nou virus hepatitic este, potrivit specialiștilor, din ce in ce mai intalnit in țara noastra. Este vorba despre virusul hepatitei E ce se transmite pe cale orala. De aceea, medicii ne sfatuiesc sa ne spalam temeinic și corect pe maini, de mai multe ori pe zi, dar și sa ne ferim de carnea de porc…

- In Romania se raspandește un nou virus hepatic. Este vorba despre hepatita E, care apare din cauza igienei precare si a carnii de porc neprocesate termic. De la inceputul anului, patru persoane s-au imbolnavit cu hepatita E. Potrivit Organizatiei Mondiale a Sanatatii, boala poate fi tratata cu succes…

- Specialistii anunta aparitia unui nou virus care provoaca Hepatita E si care poate da forme severe de boala. Patru persoane s-au imbolnavit de la inceputul anului. Virusul se propaga la persoanele cu igiena precara, dar poate fi transmis si prin intermediul consumului de carne de porc neprocesata…

- Pericol major pentru orice roman! Un nou virus face ravagii in țara. Avertismentul medicilor: cum te poți imbolnavi In Romania se raspandește un nou virus hepatic. Este vorba despre hepatita E, care apare din cauza igienei precare si a carnii de porc neprocesate termic. Un nou virus in Romania. De la…

- CHIȘINAU, 11 mai – Sputnik. Specialiștii sfatuiesc parintii sa îsi țina copiii departe de dispozitivele electronice și sa îi angreneze în primul rând în activitați fizice înainte de vârsta de 5 ani. O viața sedentara și pasiunea pentru jocurile…

- Un prim bilant al pompierilor anuntase 30 de morti, cifra revizuita ulterior in jos. Potrivit martorilor, un grup de localnici se adunasera la intrarea in Nahuala (cca 160 km vest de capitala), unde un lider local fusese lovit de o masina al carei sofer a plecat de la locul accidentului, cand…

