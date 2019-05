Stiri pe aceeasi tema

- Un australian a fost urmarit de ghinion toata viața. Andrew Mallard a fost arestat in 1994 pentru o crima pe care n-a comis-o și a petrecut 12 ani dupa gratii degeaba. A primit daune de peste 3 milioane de dolari, dar, dupa 13 ani, a murit! Andrew Mallard a incetat din viața ieri, la varsta de 57 de…

Incidentul a avut loc duminica dupa amiaza, potrivit reprezentantilor Politiei din Los Angeles. O ancheta este in desfasurare.

- Tudor Caranfil, in varsta de 88 de ani, a murit sambata dimineata, in casa lui din Bucuresti. Vestea ca tatal scenaristului și actorului Nae Caranfil s-a stins din viața, a fost data de Irina-Margareta Nistor pentru News.ro. "Am calatorit mult impreuna si am vazut multe filme. M-a format", a spus criticul…

- NADD HU vine la UNICA Beauty News vineri, 22 martie, de la ora 12.00, pentru a ne vorbi despre vlogging și frumusețe! Urmarește-ne LIVE aici, pe site, și pe facebook Unica.ro ! Nu uita ca așteptam și intrebarile tale!

- Internationalul roman Alexandru Mitrita a marcat primul sau gol oficial pentru New York City FC, duminica, in meciul terminat la egalitate cu Los Angeles FC, 2-2, in Bronx, in liga profesionista nord-americana de fotbal - Major League Soccer. Mitrita a deschis scorul in min. 39, dupa actiune…

- New York City, formația lui Alexandru Mitrița (24 de ani), infrunta Los Angeles FC, in etapa cu numarul 3 din MLS. Partida nu e la TV in Romania și poate fi urmarita liveTEXT cu video și foto pe GSP.ro, astazi, de la 21:00. live de la 21:00 » New York City - Los Angeles FC Urmarește AICI partida liveTEXT…

- Oamenii din sudul Californiei au avut parte de un spectacol ceresc. In jur de 1.500 de fulgere in doar cinci minute s-au inregistrat in apropiere de Los Angeles si Santa Barbara. Cascada de fulgere a...