Trucuri de fashion pe care toate femeile ar trebui să le urmeze Testeaza elasticitatea blugilor. Inainte de a cumpara o pereche noua de blugi, este important sa le testezi elasticitatea. Daca alegi o pereche de blugi care nu sunt elastici, te vei simți sufocata. In plus, acest lucru iți va afecta și circulația sangelui. Picioare mai lungi. Fiecare femeie viseaza la picioare lungi și frumoase, insa greșelile pe care le fac in materie de fashion le impiedica sa obțina efectele dorite. Daca vrei sa para ca ai picioarele mai lungi, trebuie sa-ți indoi partea de jos a blugilor. Ascunderea gleznei. Este important sa nu-ți mai… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

- Napoleon Bonaparte spunea: ”Femeia frumoasa place ochiului, femeia blanda place inimii. Prima este o adevarata bijuterie, dar a doua este o adevarata comoara”. Noi ar trebui sa avem intotdeauna trei prieteni in viata. Unul care merge inaintea noastra, pe care il admiram si-l urmam. Al doilea, care…

- E frumoasa, mereu ingrijita si are o silueta de invidiat! Lavinia Parva a dezvaluit cateva dintre secretele ei. Vedeta apeleaza la trucuri naturale, acasa, ori de cate ori are putin timp liber.

- Stresul e unul dintre principalele probleme acuzate la locurile de munca de cei mai mulți angajați. Un raport publicat de Forbes in anul 2014 arata la acea vreme ca mai bine de 40 de procente dintre angajații care și-au schimbat locul de munca au facut-o din cauza stresului. In mod inevitabil, aceasta…

- Vladimir Putin este unul dintre cei mai puternici oameni din lume, avand o imagine de lider dur. Cu toate acestea, președintele rus a fost suprins nu de puține ori in ipostaze inedite – alaturi de animale, la bustul gol, in timp ce se joaca hochei. Vladimir Putin candideaza pentru un nou mandat de…

- Oamenii sunt stresați atunci cand depașesc o anumita greutate. Femeile sunt cele care viseaza la greutatea ideala, așa ca adesea vedem sau auzim ca cineva este la dieta sau merge la sala de sport. Dar, uneori, nimic nu pare sa ajute. Greutatea corporala poate fi deosebit de greu de menținut. De aceea…

- Ziua de 9 martie este o sarbatoare importanta pentru crestinii ortodocsi. Daca femeile s-au trezit dis-de-dimineata si au inceput framantatul aluatului si macinatul nucilor pentru mucenici, barbatii au o singura dilema: sa bea 40 sau 44 de pahare de vin.

- Femeile din Republica Moldova, in 2017, au putut mai usor sa-si gaseasca un loc de munca, decat in anii precedenti. Totodata, doamnele au avut si un salariu mai mare. Totusi, in societate continua sa persiste stereotipurile de gen.

- Povestile femeilor care i-au ajutat pe luptatorii anti-comunisti din Muntii Fagaras, ascunse pana acum in dosare secretizate, vor fi expuse in Turnul Temnita al Cetatii Fagaras, vineri, 9 martie 2018. In centrul atentiei vor fi aduse prin intermediul acestui eveniment zeci de eroine, de femei care…

- Gheorghe Hașu, unul dintre cei mai mari luptatori ai rezistenței anticomuniste din Munții Fagarașului, a fost ucis pe 17 noiembrie 1957, la Jilava, alaturi de alți camarazi de arme, eroi. Oasele i-au ajuns intr-o groapa comuna. Dupa mai bine de 60 de ani d e atunci, nepoata sa, jurnalista Ioana Hașu-Georgiev,…

- Femeile sunt un izvor nesecat de inspiratie, iar prin frumusetea, eleganta si delicatetea lor, acestea ne-au inspirat sa cream un produs care sa li se potriveasca, sa le reprezinte si sa raspunda nevoilor lor de hidratare.

- „Este un meci foarte important pentru noi și încercam sa îl abordam cu maxima seriozitate și sa scoatem cât mai mult din ce putem scoate, adica ne gândim foarte tare sa abordam meciul la victorie. Exista o stare de ușoara oboseala în lot, dar nu mai conteaza nimic.…

- Fii activ ca sa ai un somn usor! Daca duci o viata sedentara corpul tau este "odihnit", deci nu prea are nevoie de odihna. Oboseste-ti corpul cu cateva exercitii fizice si vei vedea ca-ti va fi mai usor sa adormi. Nu trebuie sa-ti faci abonamente costisitoare la sala, o alergarea usoara sau…

- Orice femeie viseaza la sprancene perfecte pentru ca ele ne definesc trasaturile feței și le scot in evidența mult mai mult. Femeile fac anumite greșeli in ceea ce privește sprancenele și este posibil sa nu realizeze acest lucru. Tu le faci?

- Femeile insarcinate care ar urma sa nasca in aceste zile, din judetul Tulcea, au refuzat sa se interneze la Spitalul Judetean de Urgenta (SJU) din municipiu, pe motiv ca, la ultimul avertisment de Cod portocaliu, nu au existat evenimente meteorologice deosebite, a sustinut, luni, seful Inspectoratului…

- Te-ai intrebat vreodata de ce femeile tind sa aiba mainile mai reci decat ale partenerilor lor, chiar și cand temperaturile de afara nu sunt scazute? Raspunsul i-a surprins chiar și pe cercetatorii de la Universitatea Cambridge, care au realizat un studiu pentru a stabili de ce mainile femeilor și copiilor…

- Daca nu ai in plan sa obtii o culoare indrazneata, precum blondul platinat, cu siguranta nu exista niciun motiv pentru care nu ai putea face pe hair-stilistul in intimitatea caminului tau. Iata ce trebuie sa faci pentru a evita greșelile pe care multe femei le fac atunci cand aleg sa iși vopseasca parul…

- Toti cei care pornesc pe calea antreprenoriatului online au adesea probleme in ceea ce priveste organizarea, dar si in privinta productivitatii. Pentru ca ne dorim sa va oferim cele mai bune sfaturi in aceasta privinta, l-am rugat pe Alexandru Jurca, expert business online, sa ne povesteasca…

- Menopauza marcheaza sfarsitul perioadei reproductive la femei, iar pe langa starile de agitatie, de irascibilitate, insomnii, palpitatii, se adauga si problemele cu tenul. Pielea devine uscata si subtire, fiindca glandele sebacee nu mai functioneaza.

- Mihaela Tatu, cunoscuta ca prezentatoare a emisiunii ”De trei ori femeie”, de la Acasa TV, revine in televiziune. Fanii ei o vor putea vedea de luni, 12 februarie, de la or 20:00. Mihaela va avea un rol important in emisiunea ”Ferma vedetelor”. Ea va fi negustoarea fermei, cea care le va aduce concurenților…

- Vrei gene mai lungi și mai dese? Nimic mai simplu! Nu e nevoie sa apelezi la cele false! Aceste trucuri sunt extrem de simple și pot face parte din rutina ta zilnica daca vrei sa obții rezultate mai rapide. Cel mai important lucru este sa te demachiezi complet, mai ales de rimel, inainte de a urma…

- Modul in care angajatii peticeau gropile de pe bulevardul Alexandru cel Bun din Iasi a fost filmat de un trecator. Muncitorii nu se obosesc sa incalzeasca asfaltul, ci il toarna ca pe nisip.

- Aproape o suta de angajați din școlile vrancene risca sa aduca bani de acasa pentru a plati contribuțiile sociale pentru ianuarie deoarece nu lucreaza cu norma intreaga, iar salariul nu este suficient pentru a achita darile. De la 1 ianuarie 2018, odata cu transferul contribuțiilor sociale de la angajator…

- Galuștele sunt perfecte pentru supa de pui sau oriare alta supa. Cel mai important lucru este sa nu fie tari. Noi iți vom spune cum se fac galuștele ca sa fie pufoase. Daca vrei galuște pufoase, nu trebuie sa folosești decat un ou și griș, care sa aiba aceeași greutate și un praf de sare. E important…

- O colectie de obiecte personale ale regretatului cantaret american Prince, printre care o pereche de cizme si un pian la care a cantat artistul, vor fi scoase la vanzare de casa de licitatii RR Auction, relateaza EFE. Cizmele si pianul, ambele de culoarea rosie, sunt doua piese din acest…

- 1. E pe patul de moarte dupa o simpla raceala Sunteți impreuna de mult timp și ați trecut impreuna peste mai multe boli, scrie estisuperba.ro. Dar cand termometrul arata 37,2 nu crezi ca e un motiv real de panica. Insa pentru el e foarte grav. Și doar iubirea ta il poate salva de la moarte.…

- Acoperirea frecventa a unghiilor cu gel poate duce la exfolierea totala a acestora, iar in alte cazuri, unghiile devin foarte subțiri și sensibile iar mai tarziu poate aparea ciuperca. Ce este si mai grav, lampa cu ultraviolete folosita la uscarea gelului de pe unghii produce imbatranirea si cancerul…

- Incepand din acest an, Primaria Bistrița a schimbat tarifele practicate pentru parcarile de reședința, dar și orarul de ocupare. Scurtarea orarului a infuriat bistrițenii, care au apelat la consilierii locali pentru a se reveni la vechiul orar. Un important sindicat amenința cu proteste:

- Chiar daca acum se poarta mai mult carpete și covoare mai mici, e bine sa știi cum sa le intreții, fiindca ele sunt o sursa de praf și de acarieni. Covoarele se curața obișnuit sau in profunzime. Daca te-ai intrebat: cum curaț covoarele, noi iți vom da raspunsul, aratandu-ți șapte trucuri simple, dar…

- Orice om in poate intalni sufletul pereche, insa nu toata lumea este deschisa/pregatita sa primeasca acest cadou imens. Uneori, din cauza stresului, a muncii in exces, a stilului negativ de viata, a gandurilor negative etc, pur si simplu nu esti receptiv, iar sufletul tau pereche iti trece prin fata…

- Ce trucuri te ajuta sa aperi casa de jafuri? 1. Lasa o pereche de cizme afara Daca lași o pereche de cizme de cauciuc la ușa din fața a casei sau chiar și la apartament, ii vei face pe hoți sa creada ca este cineva acasa, chiar daca nu e, scrie eva.ro. Daca cineva se gandește sa intre…

- Rochiile au fost intotdeauna un subiect fierbinte pentru femei, cu atat mai mult cele de seara, mai ales daca trebuie sa participe la un eveniment importanta si sa fie apreciate pentru gusturile vestimentare. Cum sunt femei cu dare de mana, care cheltuie sume exorbitante pe creatii unicate, insa si…

- Femeile au fost intotdeauna atrase de conceptul de furmusețe și perfecțiune, atat pentru a se simți bine in propria piele cat și pentru a se bucura de succes in toate planurile. Secretul este sa te iubești mai presus de toate, sa te ingrijești și sa ai un stil de viața sanatos, care sa includa…

- De multe ori, atunci cand alegem o pereche de incaltaminte ne bazam doar pe criteriile estetice, fara sa tinem cont si de confortul pe care aceasta ar trebui sa ne-o ofere. Bineinteles, este important ca incaltarile pe care le purtam sa indeplineasca cerintele de fashion, insa si mai important este…

- Chiar daca nu sunteți profesioniști, va puteți prepara și singuri o cafea extraordinara, pe care sa o consumați in tihna casei, alaturi de prieteni sau familie. Cafeaua preparata la filtru este cea mai la indemana metoda prin care iti poti incepe dimineata cu o bautura calda, care sa te trezeasca si…

- Pierderea involuntara de urina, ca si senzatia presanta si foarte frecventa de a merge la toaleta sunt probleme de sanatate care afecteaza mai ales femeile trecute de 40 de ani, in contextul aparitiei unor modificari legate de menopauza. Dar nu neparat.

- Daca ești nascuta in zodia VARSATOR, insemna ca astrele nu ți-au pregatit o surpriza placuta pe plan amoros. Oricat de mult ai aștepta sau cauta pe cineva cu care sa fii compatibila 100%, in zodiac nu se afla un barbat care sa corespunda cerințelor tale. Aceste femei au o fire complexa și…

- Afla care sunt cei mai nesanatosi pantofi pentru picioarele tale. Platformele Stii ca pantofii cu tocul cui, stiletto, iti afecteaza piciorul si atunci iti inchipui ca o pereche de platforme n-au ce sa-ti dauneze. Gresit! Platformele pun presiune pe picior si iti schimba centrul de…

- 1. Mancarea si bautura. Asaza din timp pe o masa sau un bar mancarurile, bauturile, vesela, tacamurile, servetelele si tot ce mai este necesar, astfel incat musafirii sa se poata servi cand doresc. Daca nu ai timpul sau bugetul necesar sa pregatesti tu toata mancarea, cere fiecarui musafir sa aduca…

- Romanii par sa prefere locatii traditionale pentru petrecerea Revelionului 2017-2018. Potrivit unui studiu, cei mai mulți aleg sa ramana acasa, in noaptea dintre ani. Citește și MESAJE DE ANUL NOU 2018: SUTE de URARI de ANUL NOU, SMS cu FELICITARI. MESAJE frumoase de REVELION 2018 Dintre respondenti,…

- Romanii sunt destul de traditionalisti in ceea ce priveste locatia de petrecere a revelionului, cei mai multi opteaza pentru propria casa. Doar 4% dintre ei vor iesi din tara special pentru a sarbatori revelionul, conform unui studiu realizat de Cult Market Research.

- Cetațenii moldoveni care muncesc în strainatate trimit tot mai mulți bani acasa. Potrivit datelor BNM în luna noiembrie, prin intermediul bancilor comerciale au fost transferate în favoarea persoanelor fizice peste 105 milioane de dolari, sau cu 15,7% mai mult decât în…

- Sfantul Stefan-Cel Incununat este praznuit in fiecare an pe 27 decembrie. Conform Noului Testament, Stefan se tragea din Ierusalim si avea origini iudeice. De asemenea, Sfantul Stefan este recunoscut ca fiind primul martir crestin care a fost condamnat de catre autoritatile Iudaice.Peste 450.000…

- Mandatul european de arestare a fost revocat recent, dar e ciudata chestiunea pentru Carles Pugdemont daca ar decide sa se intoarca in Spania, unde principalul sau aliat Oriol Junqueras a trebuit sa sarbatoreasca rezultatul alegerilor in stare de arest.

- Vedeta va petrece sarbatorile impreuna cu iubitul sau, Traian, la soacra ei. Ea a facut toate pregatirile necesare. Acasa la ea, Cristina Cioran are un brad atipic! Cristina Cioran și iubitul sau au petrecut ceva timp in bucatarie, pentru a pregati toate cele mecesare pentru o masa imbelșugata de Craciun.…

- Zeci de copii locuiesc la Preventoriul TBC din Ilișua in «saloane» și pe «secții» - așa cum spun chiar ei. Zeci de copii iși așteapta parinții sa ii imbrațișeze sau sa ii ia acasa de sarbatori. Pana acest lucru se va intampla, afecțiunea pe care o primesc de la straini e cea mai mare fericire a lor.