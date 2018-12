Stiri pe aceeasi tema

- Iarna nu-i ca vara, mai ales in perioada Sarbatorilor de iarna cand toata lumea este stresata de ultimele cumparaturi si de alergatura dupa cadoul perfect. In fiecare an aceeasi poveste, sute de baimareni care se intorc „acasa” pentru a petrece Craciunul in mod traditional. Fiecare pare ca se grabeste…

- Este acel moment frumos din an care vine cu o incarcatura emotionala, dar si cu una culinara. Sarbatorile de Craciun si de Anul Nou sunt prilej de bucurie si relaxare, dar pot fi urmate si de un dezechilibru al planului alimentar si al metabolismului. Din punct de vedere alimentar, ar trebui sa fie…

- IGSU ca sunt pregatiți sa faca fața in cadrul sarbatorilor de iarna. Potrivit șefului Inspectoratului, pe parcursul sarbatorilor de iarna Craciunul pe stil nou, Revelion, dar și Craciun pe stil vechi pentru a interveni in situații excepționale vor fi pregatiți circa

- Compania Nationala Posta Romana informeaza ca in perioada sarbatorilor de iarna, Craciun si Anul Nou, programul de lucru al subunitatilor postale va fi urmatorul: Luni, 24 decembrie 2018, toate subunitatile postale din mediul urban si rural isi vor desfasura activitatea in intervalul orar…

- Sarbatorile de iarna nu sunt un motiv de bucurie chiar pentru toata lumea. Daca pentru unii, Craciunul vine cu bucate tradiționale diverse și cadourile visate multe saptamani de zile, in Botoșani, pentru sute de copii, Moș Craciun e mai sarac.

- Polițiștii atrag atenția ca hoții nu iși iau vacanța de Craciun, așa ca au demarat mai multe campanii de prevenire a infracționalitații pe perioada sarbatorilor de iarna. ”Nu lasa un hoț sa iți strice Craciunul” este mesajul polițiștilor transmis catre cetațeni, prin intermediul media. Siguranta copiilor…

- Domnul doctor estetician Iancu Morad ne-a dezvaluit pentru Perfecte.ro, care sunt cele mai cautate tratamente și proceduri de infrumusețarea acum, in prag de Craciun și Anul Nou, dar și cat ar trebui sa scoatem din buzunar pentru acestea.

- “Iubesc muzica de Craciun si din acest motiv sunt extrem de entuziasmata pentru acest album.”- Jessie J Piesa “This Christmas Day”, care a dat, ulterior, si numele albumului, isi propune sa aduca putina bucurie si iubire in vietile celor care, in ziua de Craciun, au persoane dragi alaturi de care si-ar…