Stiri pe aceeasi tema

- Fiica lui Florin Salam s-a pozat nemachiata și a postat imaginea pe contul de socializare. Fanii artistei au comentat imediat, mai ales ca au fost surprinși sa vada cat de bine arata Betty fara machiaj. Betty Stoian s-a pozat fara machiaj și imbracata intr-un tricou larg de culoare neagra. Fanii de…

- Cantareața de muzica populara, Ionela Prodan, sta internata in spital de mai multe zile. Chiar daca exista zvonuri ca artista ar fi trecut printr-o operație de micșorare de stomac și apoi printr-o dieta drastica, se pare ca boala de care sufera nu are nicio legatura cu regimul alimentar. E vorba de…

- Betty Salam, in curand Betty "Visanescu", traieste o frumoasa poveste de dragoste cu iubitul ei, Catalin Visanescu. Betty Salam, fiica lui Florin Salam, are o relație foarte puternica alaturi de Catalin barbatul pe care artista iși dorește sa-l ia de soț.

- Odata cu venirea timpului rece și a ninsorilor, pare-se ca majoritatea persoanelor au probleme cu deszapezirea, dar și cu temperaturile scazute. In aceeași situație este și viitorul soț al fiicei lui Florin Salam, Betty, care l-a pus pe Catalin Vișanescu la treaba!

- Paula Seling și Ovi au oferit amanunte naucitoare despre cum au fost sabotați in 2014, la finala Eurovision. Paula Seling și Ovi formeaza un cuplu pe scena de ani de zile , colaborarea lor dand mereu roade și facandu-i sa se bucure de succes la public. De altfel, paula Seling și Ovi au participat impreuna…

- In contextul apariției scrisorii de la Comisia Europeana, așa numita ”lista neagra” trimisa la Guvern in 2012 de la Bruxelles, fostul premier, Adrian Nastase il acuza pe Traian Basescu ca a complotat și ordonat eliminarea sa din viața...

- Cristina Fulgușin Mateiaș, o cunoscuta cantareața de muzica populara, s-a stins din viața zilele trecute, dupa ce a contractat un virus gripal. Fiica artistei a marturisit ca aceasta tușea de o luna și a refuzat sa mearga la spital. Se pare insa ca aceasta avea probleme mai mari de sanatate, la inima.…

- Consultantul politic Cozmin Gusa a comentat, exclusiv la Realitatea TV, declaratiile facute de fostul premier Victor Ponta despre Liviu Dragnea: "Victor Ponta a mintit foarte mult timp, dar a inceput sa spuna adevarul".Intrebat daca exista posibilitatea de a fi reale informatiile facute publice…

- Senatorul PSD, Niculae Badalau, a sustinut, miercuri, ca presedintele social-democrat, Liviu Dragnea, a spus adevarul referitor la implicarea SRI in numirea Guvernului USL din 2012, adaugand ca a fost o slabiciune si din partea partidului.

- Europarlamentarul roman Siegfried Muresan, purtatorul de cuvant al Partidului Popular European (PPE), a explicat, intr-un interviu pentru „Adevarul“, ce optiuni au liderii politici italieni pentru a depasi blocajul generat, in mod paradoxal, de alegerile parlamentare. Ce rol mai joaca Silvio Berlusconi?…

- Dupa ce a anunțat ca va deveni mama unui baiat, Roxana Dobre este in culmea fericirii. Și, mai mult decat atat, ea a fost, de-a lungul ultimelor zile, rasfațata de celebrul manelist, Florin Salam fiind atent sa ii faca toate poftele de cand a aflat ca va avea un baiat.

- Emilia Ghinescu și-a adus aminte ca fostul ei ginere i-a marturist ca ar vrea sa se sinucida și i-a spus ca nu iși va mai vedea fiica, nici vie, nici moarta. Femeia nu poate ințelege de ce Cristian Cioaca a luat așa o pedeapsa de mica. Cum arata si ce face prima nevasta a lui Cristian Cioaca…

- Modelul și soțul ei se pregatesc de nunta! Fiica celebrului manelist Florin Salam, Betty și iubitul ei, Catalin Vișanescu, au primit, oficial, permisiunea de a se casatori. Judecatorii au aprobat cererea depusa in urma cu o luna de tatal fetei. Cantaretul de manele a solicitat instantei sa…

- Betty Salam și iubitul ei, Catalin Vișanescu, au primit, oficial, permisiunea de a se casatori. In urma cu aproximativ o luna, Florin Salam a depus la Judecatoria Sectorului 3 din Capitala o acțiune in numele fiicei sale, prin care a cerut magistraților sa-i aprobe “casatoria minorului“, pentru ca Betty…

- Fiica fostului sportiv a fost provocata in cadrul unui interviu sa raspunda la intrebari care mai de care mai indiscrete. Printre acestea se numara și pe ce ar cheltui Giani Kirița banii, daca ar obține premiul cel mare de la „Exatlon”. Mama fostului sportiv a subliniat o parte din marturisirea Roxanei…

- In ultima vreme s-a tot vorbit despre faptul ca Betty Salam ar fi insarcinata, iar viitorul soț al acesteia a rupt tacerea și a marturisit tot adevarul. Catalin Vișanescu a declarat ca fiica lui Florin Salam nu este insarcinata, iar nunta va avea loc pe 25 august, cu trei zile inainte de ziua vedetei.…

- Dupa ce a declarat ca urmeaza sa devina sotia lui Catalin Visanescu, omul alaturi de care are o relatie de 3 ani, Betty Stoian, fiica lui Florin Salam, ii da acestuia o lovitura de proportii: il actioneaza in judecata. Mai mult, informatia potrivit careia este insarcinata este tot mai discutata.

- Fiica lui Florin Salam, Betty Stoian l-a dat pe Catalin Vișanescu, iubitul sau, in judecata, pentru a primi o autorizație de casatorie inaintea varstei de 18 ani, procesul fiind deja inregistrat la Judecatoria sectorului 3 din București.

- Fiica lui Florin Salam, Betty Stoian l-a dat pe Catalin Vișanescu, iubitul sau, in judecata, pentru a primi o autorizație de casatorie inaintea varstei de 18 ani, conform bursei zvonurilor.

- Serena Williams, cea mai titrata jucatoare din Era Open, s-a aflat la un pas de moarte in urma cu doar cateva luni! Dezvaluirea socanta a fost facuta chiar de Serena, care si-a deschis sufletul in fata jurnalistilor de la CNN. Serena s-a aflat la un pas de moarte Serena Williams…

- Liviu Varciu a decis ca fiica sa sa faca liceul de Arte din Arad, asta dupa ce timp de trei luni a locuit la el. Chiar daca aici si-a facut prieteni si a trait clipe frumoase alaturi de tatal sau, Carmina a inteles cum stau lucrurile si a decis sa le respecte hotararea parintilor.

- Dramele se tin lant de familia lui Florin Salam. Danny Salam, fiul lui Florin Salam, nu a fost nici el ferit de maladia care a ucis-o pe mama acestuia, Fanica. Din fericire, Danny Salam pare sa fie intr-o forma fizica buna, asa cum apare in cele mai recente fotografii.

- Betty Salam si Catalin Visanescu se pregatesc de marele eveniment din viata lor! Nu doar ca sunt nerabdatori, dar tatal frumoasei artiste se ocupa de procedurile legale pentru casatoria civila.

- Mult asteptatul eveniment monden al anului se apropie vertiginos, iar toate pregatirile au fost facute in mare secret! CANCAN.ro, site-ul numarul 1 din Romania , a aflat ca, in curand, se va marita fiica lui Florin Salam! Totul se va petrece, insa, mai devreme decat a anuntat Betty, dintr-un motiv stiut…

- Betty a lansat un apel ingrijorator pe o retea de socializare, iar atentia tuturor a fost pe afirmatia: "Haideti sa ne unim si sa ii acordam o sansa la viata". Fata cea mare a lui Florin Salam a dezvaluit ca un tanar se afla pe un pat de spital si, ca sa ramana in viata, are nevoie urgent de sange.

- Cum le-a raspuns fiica lui Florin Salam celor care au intrebat-o de nunta. Betty traiește o frumoasa poveste de dragoste alaturi de Catalin, iar recent, cei doi au vorbit și despre casatorie. Totuși, bruneta a fost deranjata atunci cand unul dintre admiratori a adus in discuție acest subiect. „Universal…

- Fiica lui Florin Salam reuseste mereu sa iasa in evidenta in fata opiniei publice, in public, pe retelele de socializare. Betty a recurs la cateva tehnici de ”infrumusetare” si mandra de rezultat, le-a aratat si prietenilor virtuali care s-au intrecut in laude!

- Cu toate ca in trecut sustinea ca isi doreste cu ardoare sa isi tatueze chipul Fanicai, mama sa naturala, Betty Salam nu doar ca si-a facut tatuaje, ci chiar s-a umplut cu ele. De mentionat este faptul ca, acestea din urma sunt cel mai probabil temporare.

- Invitat la emisiunea "Star Matinal" de la Antena Stars, Florin Condurateanu a incercat sa spuna adevarul despre starea de sanatate a Ionelei Prodan, dar a fost oprit de realizatori. Cand a inceput sa vorbeasca despre cauzele care au dus la aceasta stare de sanatate precara a Ionelei Prodan, intrarea…

- O fotografie in care apare Liviu Dragnea, alaturi de Nutu Camataru si Florin Salam a devenit virala pe retelele de socializare. Cu scopul de a-l discredita pe Liviu Dragnea, presedintele PSD, imaginea a inceput sa circule in diferite grupuri de pe Facebook. Fotografia il arata pe Nutu Camataru care…

- O fotografie in care apare Liviu Dragnea, alaturi de Nutu Camataru si Florin Salam a devenit virala pe retelele de socializare. Cu scopul de a-l discredita pe Liviu Dragnea, presedintele PSD, imaginea a inceput sa circule in diferite grupuri de pe Facebook.

- Betty Stoian se pregateste deja de nunta si tine regim pentru a ajunge la silueta mult visata. Betty Salam a fixat DATA NUNTII. Este o zi SPECIALA "Nu mai mananc de la fast food. De dimineata beau apa fiarta cu lamaie... Dimineata mananc omleta, rosii sau avocado, altceva nu mananc.…

- Fiica lui Florin Salam a fugit la iubit. Betty și Catalin locuiesc de ceva timp impreuna și sunt mai fericiți ca niciodata. Mai mult, artista se pregatește intens pentru cel mai important eveniment din viața ei și a luat masuri in privința kilogramelor in plus. „Nu mai mananc de la fast food. De dimineata…

- In ultimele luni, Betty Salam a aparut des in tabloide din cauza faptului ca s-a pufosit. Pentru kilogramele luate in plus, artista a fost aspru criticata de fani, iar in cadrul unui interviu, ea a povestit ce fel de mesaje a primit de la acestia, dar, mai ales, cum au reusit sa o uimeasca unii dintre…

- Peste aproape sapte luni, Betty Salam va deveni doamna Visanescu. Fata cea mare a cunoscutului manelist se va casatori civil cu alesul inimii sale, Catalin Visanescu. Astazi, in cadrul unei emisiuni TV a fost facuta publica o poza de colectie cu Betty si logodnicul ei in care apar imbracati ca-n ziua…

- Oana Roman sustine ca Liviu Varciu s-a schimbat in bine dupa ce a devenit tata pentru a doua oara si ca a devenit mai responsabil. Artistul are o fetita cu Anda Calin. Micuta a venit pe lume anul trecut, in septembrie. „Nu l-as fi vazut niciodata sa devina asa de repede un tata atat de grijuliu. Este…

- Fostul prezentator de televiziune Robert Turcescu are o fiica adolescenta, care este de o frumusețe rapitoare. Robert Turcescu este casatorit, in prezent, cu Oana , care lucreaza in domeniul designului vestimentar. Fostul prezentator de televiziune a mai fost insurat o data, cu Corina, cea care i-a…

- Florin Salam isi canta durerea in noua melodie, lansata azi. Dupa jumatate de an de pauza, celebrul manelist si-a varsta amaraciunea in versuri, vorbind astfel despre problemele familiare pe care le-a avut in ultimele luni. Fiica lui, Betty Salam, a plecat de acasa si nu mai vorbeste cu tatal ei. De…

- Betty Salam si Catalin Visanescu formeaza un cuplu de mai multe luni si si-au facut deja planuri de casatorie. Fata celebrului manelist a dezvaluit data nuntii, dar si cum va arata rochia pe care o va purta in cel mai fericit moment al vietii ei. „Facem cununia in august, pe 25, iar nunta in 2019. Ne-am…

- Fiica lui Florin Salam si iubitul ei, aniversare cu surprize! Sunt de 3 ani impreuna, dar se iubesc ca in prima zi! Betty si Catalin Visanescu isi arata iubirea ori de cate ori au ocazia. Nu asteapta un moment special pentru asta.

- Fiica lui Florin Salam, Betty Salam, sarbatorește trei ani de cand formeaza un cuplu cu Catalin Vișanescu. Betty Salam se iubește c u Catalin Vișanescu, un tanar care a avut 130 de kilograme , de trei ani. Betty și Catalin au stabilit deja data nunții , semn ca relația dintre ei este una cat se poate…

- Ce spune mama Antoniei despre relația artistei cu fiica ei, Maya. Adevarul a ieșit la iveala, dupa ce fostul socru al vedetei a acuzat-o ca iși neglijeaza copilul . Se pare ca intre cele doua exista o legatura foarte stransa, dupa cum spune chiar Denise Iacobescu. Mama Antoniei a dezvaluit cum a petrecut…

- Betty Salam, fiica celebrului manelist Florin Salam, a stabilit data cand se va casatori cu iubitul ei, Catalin Vișanescu. Betty Salam traiește o frumoasa poveste de dragoste cu Catalin Vișanescu . Cei doi se ințeleg atat de bine incat au decis sa se casatoreasca. Betty salam a dezvaluit, in cadrul…