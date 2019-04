Trucul ascuns de marile gospodine! Vezi ce să pui în apa în care fierbi ouăle de Paște, ca să se curețe foarte repede și frumos Trucul ascuns de marile gospodine! Vezi ce sa pui in apa in care fierbi ouale de Paște, ca sa se curețe foarte repede și frumos Trucul ascuns de marile gospodine! Ce sa pui in apa in care fierbi ouale de Paște, ca sa se curețe foarte repede și frumos! Un ingredient banal pe care il ai in bucatarie și nici nu il folosești! Știai? Pe langa faptul ca ajuta la detoxifierea organismului si la mentinerea greutatii corporale, lamaile au o serie de proprietati mai putin cunoscute la gatit. Una dintre acestea este fierberea corecta a oualor. Sucul de lamaie este secretul din spatele unor oua fierte foarte… Citeste articolul mai departe pe jurnalmm.ro…

