Stiri pe aceeasi tema

- Toate obiectele din metale pretioase vor trebui sa aiba marca statului Toate obiectele din metale pretioase vor trebui sa aiba marca statului, pentru a putea fi comercializate în România. Asa prevede o ordonanta de urgenta, adoptata saptamâna aceasta de Guvern.…

- In urmatoarele randuri vei gasi tot ce trebuie sa stii despre Dieta Dukan. Care sunt fazele dietei si ce trebuie sa mananci la fiecare faza. Dieta Dukan: Ce este Dieta Dukan este o dieta hiperproteica, saraca in carbohidrati, care este impartita in patru faze. A fost creata de…

- Sebastian Vettel a fost cel mai rapid in a doua zi de teste de pe circuitul de la Barcelona, in timp ce McLaren nu a parcurs niciun tur in cursul dupa-amiezii din cauza detașarii evacuarii motorului.

- In cadrul emisiunii de la TV News Buzau – “Tocatorul de stiri”, ne-am gandit sa luam la “tocat” ultima afacere a lui Donald Tom – “Ciresul japonez” si sa le zicem buzoienilor “Sayonara castani”. La fel, comentam si ce nu s-a vazut la ultima sedinta ADI 2008 si la CLM-ul de indata, cand l-a sunat pe…

- Atunci cind merg la cumparaturi, moldovenii prefera sa-si umple cosurile cu produse suta la suta autohtone. Persoanele intervievate de Noi.md spun ca pe rafturile magazinelor din Republica Moldova trebuie sa prevaleze produsele autohtone, pentru ca, in acest mod, sustinem producatorii din tara noastra.…

- Cum faci sa iți menții pielea mereu tanara și sa ții departe ridurile? Atunci cand mananci ce trebuie, este de ajuns sa consumi, in mod regulat, o salata miraculoasa plina de nutrienții de care are nevoie pielea.

- In editia de ieri, difuzata la ora 16:30, vine randul Andreei sa mearga in atelierul de croitorie pentru a realiza o tinuta vestimentara, potrivita pentru a merge la un festival chic, scrie wowbiz.ro. Nemultumita de tema propusa, concurenta se simte nedreptatita, motiv pentru care cedeaza psihic…

- Cel putin 50 la suta din produsele de pe rafturile magazinelor ar putea fi autohtone. Acest lucru este prevazut intr-un proiect elaborat de Ministerul Economiei și Infrastructurii, prin care autoritatile iși propun sa stimuleze producatorii din tara. "Dupa intrarea in vigoare a legii, produsele moldovenești…

- Pe masura ce noul guvern geman prinde contur, companiile germane lanseaza avertismente care dau fiori: ar putea incepe un razboi comercial mondial, iar de vina sunt americanii. Unii spun ca administratia presedintelui Donald Trump a lansat deja un razboi valutar prin deprecierea dolarului.…

- Cu un avans de 7% in trimestrul al patrulea din 2017, comparativ cu perioada similara a anului 2016, Romania a inregistrat cea mai mare crestere economica, in ritm anual, din Uniunea Europeana in perioada octombrie - decembrie 2017, arata o estimare preliminara, publicata miercuri de Eurostat. Comparativ,…

- Panasonic anunta lansarea a noi echipamente pentru bucatarie menite sa ridice alimentatia proaspata la rang de sarbatoare pentru a va spori starea de bine. Totul din confortul propriei locuinte. Produsele includ cinci noi modele de cuptoare cu microunde cu design Slimline care transforma prepararea…

- Tendinta de a ne indrepta spre un stil de viata sanatos face ca dorinta cumparatorilor de a achizitiona produse naturale direct de la producator sa fie din ce in ce mai mare. Din pacate,...

- Orice gospodina adevarata știe ca secretul reușitei unor rețete sta nu doar in prospețimea și in varietatea ingredientelor folosite, ci mai ales in folosirea unor tigai bune! Fie ca p...

- Italianul Christof Innerhofer a realizat, vineri, cel mai bun timp al celui de-al doilea antrenament pentru proba de coborare cu schiurile din cadrul Jocurilor Olimpice de iarna de la PyeongChang, cu timpul de 1 min. 18 sec. 97/100. Innerhofer, care a dominat antrenamentele la ultimele etape de Cupa…

- Fara indoiala, atunci cand facem curatenie in casa, cel mai mult timp il petrecem in bucatarie si in baie. Nu doar ca aceste doua incaperi se murdaresc cel mai usor, dar necesita si o atentie speciala pentru a fi evitate situatiile in care bacteriile sa se raspandeasca in restul casei, cauzand probleme…

- Repatrierile facute de Dinamo in aceasta iarna nu sunt vazute cu ochi buni de analistul Telekom Sport Constantin Zotta. "In Belgia nu a facut nimic, iar noi il primim ca pe o mare vedeta", e concluzia fostului președinte de la Rapid și FC Brașov. "A plecat in Belgia vara trecuta, iar acum il primim…

- Consiliul Concurentei analizeaza tranzactia prin care Banca Transilvania S.A. preia Bancpost S.A., ERB Retail Services IFN S.A. si ERB Leasing IFN S.A. Consiliul Concurenței a anunțat ca va verifica daca tranzactia prin care Banca Transilvania S.A. preia Bancpost S.A., ERB Retail Services IFN S.A. si…

- O reclama de 30 de secunde difuzata in timpul Super Bowl este una dintre cele mai scumpe pe care o companie poate s-o plateasca intr-un an de zile. Potrivit Thrillist , o reclama de 30 de secunde a costat aproximativ 5 milioane de dolari, ceea ce inseamna ca o companie poate plati aproximativ 170.000…

- Apelam la un imprumut din nenumarate motive. Avem nevoie de o casa, de o masina, vrem sa investim in confortul nostru, ori in educatie. Oricare ar fi motivul, ajungem sa ne indatoram. Mai mult sau mai putin, in functie de nevoi. Dar stiati ca exista oameni care se imprumuta ca sa se imbogateasca?

- Irina Begu a reușit sa se califice în optimile turneului de tenis de la Sankt Petersburg, dupa ce a învins-o pe Andrea Petkovic.Românca și-a învins adversara în doua seturi, cu scorul 7-6 (5), 6-1, într-o partida care a durat doua ore.În…

- La 27 ianuarie este marcata Ziua Internationala de Comemorare a Victimelor Holocaustului, in conditiile in care sase milioane de evrei europeni si alte cateva milioane de persoane de alte nationalitati au fost ucise de catre regimul nazist german, relateaza site-ul Organizatiei Natiunilor Unite.

- In anul 2025, 152 de milioane de persoane vor consuma produse din tutun fabricate de compania Philip Morris International. Care sunt planurile companiei cu privire la mixul de produse pe care-l va avea pe piata, la nivel global, peste sapte ani? Cate...

- Softronic din Craiova, singurul producator de rame si locomotive electrice din Europa de Sud-Est, care a pus pe roti trenul Hyperion, va lansa un nou convoi de vagoane in a doua jumatate a anului 2018.

- Aradenii se vor confrunta, duminica, tot in bazinul bucureștean din Ghencea, cu Rapid, invingatoare, scor 15-11, in fața Politehnicii Cluj-Napoca, in celalalt meci din grupa 5-8. Pentru a treia oara consecutiv, CSM Oradea și CSA Steaua București se vor intalni in ultimul act al competitiei.…

- Jucatoarea constanteana de tenis Simona Halep, numarul 1 mondial, s-a calificat, ieri, in turul al treilea al turneului Australian Open, primul de Grand Slam al anului, dupa ce a invins-o fara drept de apel pe canadianca Eugenie Bouchard, scor 6-2, 6-2. Halep (26 ani) a incheiat conturile cu Bouchard…

- Toți șoferii se lupta cu gheața de pe parbriz, in sezonul rece fiind o adevarata provocare. Iata cum sa cureți gheața de pe parbriz in numai 60 de secunde, scrie realitatea.net.Viscolul și frigul de afara nu sunt deloc ideale ca sa stai și sa incerci sa cureți parbrizul.

- Peste 12 milioane de cutii cu lapte praf pentru bebelusi au fost retrase din 83 de tari, din cauza infectarii cu bacteria Salmonella, relateaza site-ul BBC News. Situatia a fost depistata înca din luna decembrie a anului trecut, de catre Directia Generala pentru Sanatate…

- Schiorul norvegian Johannes Boe a castigat duminica proba de mass start de la Ruhpolding (Germania), contand pentru Cupa mondiala de biatlon, devansandu-l pe ultimii metri pe numarul 1 mondial, francezul Martin Fourcade. Boe a inregistrat cea de-a 19-a victorie din cariera, a sasea a sezonului,…

- In ciuda faptului ca nu este un brand prezent pe piata internationala, Vivo este unul dintre cei mai mari producatori de smartphone-uri din lume. Compania activeaza in principal in China, unde reuseste sa se situeze in fiecare trimestru pe primele locuri la vanzari de smartphone-uri. Astfel, nu ar trebui…

- Cea mai buna solutie pentru a dezgheta geamurile masinii iarna ramane spray-ul special conceput pentru indepartarea cristalelor de gheata. Daca nu avem la indemana un astfel de spray, specialistii ne recomanda sa folosim o solutie. "Se formeaza o solutie dintr-un litru de apa si 300 de mililitri de…

- Un incendiu a izbucnit la proprietatea lui Bill și Hillary Clinton de la Chappaqua, in statul New York. Flacarile au fost stinse rapid de pompieri, iar nicio persoana nu a fost ranita, relateaza AFP. Mai multe echipaje au intervenit la fața locului, iar flacarile au fost stinse rapid. Ulterior, un purtator…

- 120 de persoane cu dizabilitati si apartinatorii acestora au participat joi seara la o petrecere care marcheaza trecerea intr-un nou an. Evenimentul a avut loc la Centrul de zi „Christian“ pentru persoane cu handicap din Targu Jiu. Revelionul persoanelor cu dizabilitati a fost organizat de catre Centrul…

- In cadrul acestei rubrici, va prezentam retete culinare vechi, preluate din diferite ''tratate'' de specialitate, precizand, de fiecare data, sursa. Saptamana aceasta, va propunem ''Bors cu peste'' si ''Crap delicios de Nissa'', ambele retete fiind publicate in ''Carte de bucatarie…

- Velierul australian Wild Oats XI a stabilit un nou record al cursei de yachting Sydney-Hobart, ajunsa la cea de-a 73-a editie, pe care a castigat-o, ieri, pentru a noua oara, dupa o zi, 8 ore, 48 minute si 50 de secunde, informeaza agentia Reuters.Wild Oats a doborat, astfel, recordul stabilit, anul…

- Pugilistul Ronald Gavril este increzator inaintea meciului din luna februarie cu David Benavidez, el afirmand ca stie ca de aceasta data il poate invinge pe american, informeaza worldboxingnews.net.“Abia astept sa intru din nou in ring si sa castig centura. I-am invatat rapid planul de joc…

- Nicolai Tand, chef pentru 30 de copii, in bucataria lui nea Marin. O adevarata sarbatoare este și in tabara lui nea Marin. Nicolai Tand, Andreea Balan și soțul ei George Burcea, Vica Blochina și Liviu Varciu sunt invitați in cadrul show-ului ”Poftiți in vacanța”, difuzat diseara, de la ora 20.00, la…

- Este un lucru general stiut faptul ca bebelusii sunt extrem de mofturosi atunci cand vine vorba de alimentatie. Si cel mai important lucru pentru dezvoltarea lor, cand sunt mici, este tocmai alimentatia. Asadar, cum puteti sa-l scapati de mofturi si ...

- Mai mult de jumatate dintre locuitorii din mediul urban vor cheltui, cu ocazia sarbatorilor din acest an, sume cuprinse intre 1.000 si 3.000 de lei, iar peste un sfert vor aloca o suma mai mica de 1.000 de lei, arata rezultatele unui studiu de specialitate, dat publicitatii marti. Cercetarea "Cumpărăturile…

- O metoda simpla si in acelasi timp utila, de curatire a suprafetelor inghetate de pe un automobil, a devenit virala in spatiul online. Un tutorial in acest sens l-a aratat un sofer din Turcia.

- PreAYedintele Klaus Iohannis a participat, joi AYi vineri, la reuniunea Consiliului European, se aratAƒ A®ntr-un comunicat al AdministraAiei PrezidenAiale, care precizeazAƒ cAƒ RomA¢nia se aAYteaptAƒ ca aranjamentele convenite A®n cadrul primei etape de negociere sAƒ fie implementate rapid AYi integral

- Cele mai eficiente tratamente pentru tuse sunt plantele, iar patlagina este prima pe lista ceaiurilor minune. Leacurile naturale nu numai ca sunt eficiente in calmarea afectiunilor bronsice, dar cresc si imunitatea.

- Romania a finanțat, in ultimii zece ani, mai multe proiecte privind modernizarea sistemului de control și monitorizare sanitar-veterinara din R. Moldova, astfel incat acesta sa corespunda standardelor europene. Stelian Caramitru, secretarul general al Autoritații Naționale Sanitare Veterinare și pentru…

- Petele de rugina din cada și chiuveta sunt greu de eliminat, de aceea este bine sa iei masuri din timp. In loc sa dai banii pe soluții scumpe, poți folosi doua alimente care se gasesc in orice bucatarie: sare și oțet de vin. Toarna intr-o sticla 100 ml de oțet, peste care adauga doua linguri de sare.…

- Kia Stinger a fost lansat oficial și in Romania. Am "testat" modelul constructorului asiatic, iar primele semne sunt bune. Ramane de vazut daca publicul se va orienta catre showroom-urile Kia sau daca va opta, in continuare, pe soluțiile producatorilor premium.

- Alpine dezvolta o versiune și mai potenta a lui A110. Modelul ar urma sa primeasca denumirea Sport și va oferi circa 300 de cai putere și o serie de imbuntațiri in ceea ce privește performanțele.

- Produsele care iți promit ca vei obține un par extraordinar de frumos se refera in mare parte la aspectul lui și nu la desime. In plus, parul este expus zilnic la factori care favorizeaza un anumit grad de deteriorare, și aici ne referim la sport, la purtarea accesoriilor precum caciuli, expunerea…

- Potrivit unor studii recente, un aliment pe care si tu il consumi in fiecare zi este vinovat de raspandirea cancerului in tot corpul, scrie realitatea.net.Consumul excesiv de zahar intoxica celulele si favorizeaza formarea tumorilor canceroase, arata studiile recente.