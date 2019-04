Stiri pe aceeasi tema

- Ciprian Trocan va fi inspector de specialitate gradul II, la Biroul Administrativ din Primaria Timișoara. Postul este temporar, iar cel care il ocupa trebuie sa fi absolvit o facultate, oricare ar fi ea, sa aiba experiența de cel puțin un an și sa știe Word și Excel la nivel mediu. Inițial,…

- Nicolae Robu are doar cuvinte de lauda la adresa lui Ionuț Nasleu, consilierul sau personal care a fost numit director la Piețe SA, o societate aflata in subordinea Primariei Timișoara, pe o perioada de patru luni. Primarul Timișoarei a declarat, astazi, in cadrul unei conferințe de presa, ca Nasleu…

- Reprezentantii SC Piete si Targuri au anuntat ca sambata si duminica, 13 si 14 aprilie, se va organiza o piata volanta in centrul municipiului Craiova, pe Calea Unirii, de la Minerva la Posta. Fructe si legume direct de la producatori, ...

- Catalin Iapa, cel mai devotat consilier personal al primarului, a ajuns in echipa lui Robu pe la sfarșitul lunii iulie a anului 2016. Este cel care merge pe teren cu Robu la evenimente și ii monteaza trepiedul pentru conferințele de presa ținute live. Ca și alții din echipa primarului, Catalin…

- Primarul Nicolae Robu a anunțat inca de vinerea trecuta ca municipalitatea a cumparat 25 de trotinete care vor putea fi inchiriate gratuit de studenți. Au fost livrate de o firma din Craiova, cu tot cu stațiile in care vor fi puse. „Este un sistem cu gestiune informatizata cu trei…

- Romgaz a anuntat ca a pierdut procesul cu Curtea de Conturi, decizia fiind luata de Curtea de Apel de la Alba Iulia. Potrivit unui comunicat de presa transmis AGERPRES, hotararea instantei se refera la un control efectuat de catre Camera de Conturi Sibiu (CCS) la Romgaz in anul 2016. In urma…

- O plimbare pe linia 7 ne arata cat de bine rezista tramvaiele Armonia la infrastructura STPT. De cateva zile, timișorenii care urca in garnitura recent reabilitata se mira de ce sunete poate scoate tramvaiul scos pe traseu de STPT. Cauza? Ne-o spun chiar oficialii societații. „Este…

- Reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Bucuresti-Ilfov au intervenit, in ultimele zece ore, la 115 solicitari in urma fenomenelor meteorologice. Cele mai multe dintre acestea au fost pentru indepartarea unor copaci cazuti, fiind avariate 49 de masini. Astfel, au fost…