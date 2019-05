Trotinetele electrice devin o problemă în capitala Franței - Parizienii sunt tot mai nemulțumiți de utilizarea acestora Utilizatorul de trotineta face parte integranta din peisajul parizian, insa multi locuitori ai capitalei Frantei vor o reglementare mai buna a acestui mod de transport, transmite AFP potrivit Agerpres.

Aparute in urma cu un an in Paris, serviciile de inchiriat trotinete electrice sunt acum peste tot, atat pe strazi cat si pe trotuare, iar pasiunea pentru aceste vehicule asociate cu copilaria nu se dezminte. Insa din ce in ce mai multe voci se ridica pentru a denunta pericolul ridicat de utilizarea anarhica a trotinetelor.



Luni seara, reprezentantii firmelor de inchiriat trotinete… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Aparute in urma cu un an in Paris, serviciile de inchiriat trotinete electrice sunt acum peste tot, atat pe strazi cat si pe trotuare, iar pasiunea pentru aceste vehicule asociate cu copilaria nu se dezminte. Insa din ce in ce mai multe voci se ridica pentru a denunta pericolul ridicat de utilizarea…

- Autoritatile din Paris au interzis deja circulatia cu trotinete electrice pe trotuare, iar masura urmeaza sa se aplice pe intregul teritoriul Frantei, sanctiunile pentru neconformare fiind amenzi de 135 de euro. Ministerul Transporturilor a adoptat noi reglementari referitoare la circulatia “cu vehicule…

- Trotinetele electrice sunt interzise pe trotuarele din Paris, iar din septembrie masura va fi aplicata pe tot teritoriul Frantei. Cei nedisciplinati risca sa plateasca o amenda in marime de 135 de euro.

- Autoritatile din Paris au interzis deja circulatia cu trotinete electrice pe trotuare, iar masura urmeaza sa se aplice pe intregul teritoriu al Frantei, sanctiunile pentru neconformare fiind amenzi de 135 de euro, a anuntat ministrul francez al Transporturilor, Elisabeth Borne, ...

- Autoritatile din Paris au interzis deja circulatia cu trotinete electrice pe trotuare, iar masura urmeaza sa se aplice pe intregul teritoriu al Frantei, sanctiunile pentru neconformare fiind amenzi de 135 de euro, a anuntat ministrul francez al Transporturilor, Elisabeth Borne, potrivit Mediafax.In…

- Așa cum se știe deja, Timișoara a introdus pe langa sistemul public de inchiriat biciclete și unul de inchiriat trotinete electrice. Cele cateva trotinete puse la dispoziția publicului timișorean sunt dotate cu sisteme de monitorizare prin GPS, locația acestora fiind afișata in timp real pe o aplicație…

- Așa cum se știe deja, Timișoara a introdus pe langa sistemul public de inchiriat biciclete și unul de inchiriat trotinete electrice. Cele cateva trotinete puse la dispoziția publicului timișorean sunt dotate cu sisteme de monitorizare prin GPS, locația acestora fiind afișata in timp real pe o aplicație…

- Catedrala Notre-Dame de Paris este cuprinsa de flacari.Cauza incendiului este inca necunoscuta. Autoritațile spun ca incendiul ar putea avea legatura cu lucrarile de renovare a edificiului vechi.Publika.md informeaza ca varsta Catedralei Notre-Dame este de 850 de ani.