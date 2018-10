Trotinete electrice. Situație inedită în Spania: ”Este o nebunie” Trotinetele electrice introduse in aceasta vara in orasele din Spania au revolutionat mobilitatea urbana, exasperand in acelasi timp pietonii si conducatorii auto, relateaza vineri AFP. Pe strazile din Madrid, cele cateva sute de trotinete puse la dispozitie rezidentilor de compania Lime - la care sunt actionari Uber si Alphabet, compania-mama a gigantului Google - provoaca reactii dintre cele mai diverse. Utilizatorii acestor dispozitive, pe care le deblocheaza folosind o aplicatie de pe telefonul mobil, 'nu respecta nimic. Este nevoie de reguli. Este o nebunie. Se pun in calea autobuzelor… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

