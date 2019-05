Trotinete electrice de închiriat în București: Lime s-a lansat și în Capitală Lime, serviciul de inchiriere de trotinete electrice, s-a lansat vineri in Bucuresti, unde aduce peste 1.000 de trotinete electrice. Trotinetele sunt disponibile in principalele zone din Bucuresti, la gurile de metrou, langa parcuri, institutii publice, teatre si muzee, inforemaza News.ro. Citește și: Specialiștii au fost ȘOCAȚI de ploaia care a inundat Bucureștiul: O astfel de cadere de apa apare o dat la 100 de ani "Lime isi propune sa ofere o alternativa reala a modului de deplasare a locuitorilor orasului. Noile trotinete ofera o solutie pentru ‘primul si ultimul kilometru’, contribuind… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

