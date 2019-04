Trotineta politica USR – PLUS Romania ar avea mai multi bani decat arabii si chinezii daca ar exploata si ar lista la bursa zacamintele de funambulesc ale Aliantei USR – Plus. E vorba despre funambulesc de calitate garantata, fara impuritati. Dan Barna, presedintele USR, l-a debarcat pe Andrei “Grijania voastra” Caramitru. Corabia sanatosilor naviga greu sub pavilionul “Coruptia ucide”. Timonierul […] Trotineta politica USR – PLUS is a post from: Ziarul National Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

