Tropkillaz, J Balvin si Anitta lanseaza „Bola Rebola” feat. Mc Zaac

Stiri pe aceeasi tema

- Cel mai nou cantec byron se numește “Noua” și va aparea pe viitorul album de studio al trupei. Videoclipul este realizat de Laszlo Demeter și va avea premiera azi, 22 februarie, la ora 19.00 pe canalul oficial de YouTube al formației. Piesa „Noua” este disponibila pentru download și streaming pe iTunes,…

- Sky, J Balvin si Jhay Cortez ne tin companie in aceasta perioada rece si lanseaza o noua piesa, „Bajo Cero” („Sub Zero”), un material ce creeaza dependenta si ne dezvaluie cel mai mare grad de compatibilitate muzicala. Producatorul Alejandro „Sky” Ramirez este mana dreapta a lui J Balvin, superstarul…

- Colaborarea anului 2019 nu intarzie sa apara – Migos si Mustard sunt responsabili pentru lansarea single-ului „Pure Water”, un material care combina, in mod magistral, doua stiluri distincte de rap si propulseaza ascultatorul in dimensiuni muzicale inca neexplorate. „Pure Water” ii gaseste pentru prima…

- Dupa hiturile internationale precum „Unbreakable” si „Can’t Let Go”, artistul australian Faydee lanseaza „Away”, o piesa fresh cu un clip plin de pasiune si dans. O coproductie Cat Music si Buckle Up Entertainment, piesa este compusa chiar de catre artist si produsa de Agon Haziri. In regia lui San,…

- Sam Smith si Normani incep anul in forta, oferindu-le fanilor piesa „Dancing With a Stranger”, o colaborare inedita, ce ii va emotiona in profunzime si ii va introduce intr-o poveste ce poate fi comparata cu o lectie de viata. „Dancing With a Stranger” este o mostra veritabila a ceea ce promite a fi…

- "Bohemian Rhapsody", celebrul cantec lansat de trupa Queen in 1975, este melodia din secolul trecut cu cele mai multe difuzari pe servicii de streaming, avand peste 1,6 miliarde de auditii, conform unui anunt al Universal Music Group, citat de Reuters.Piesa "Bohemian Rhapsody" a depasit hiturile…

- IOVA, artista de muzica electro-pop, lanseaza “Down On My Knees”, prima piesa in colaborare cu Paul Damixie, DJ-ul international cunoscut pentru piesele “Get lost”, “Spanish” sau “Rum & Coke”, single-uri viralizate pe platformele digitale de muzica. Clipul poate fi vizionat pe canalul de YouTube al…

- Dupa ce a adus materialul „Vibras” in atentia tuturor iubitorilor de muzica latino, J Balvin nu isi ofera niciun moment de respiro si lanseaza, spre surprinderea tuturor, o noua piesa, „Reggaeton”. Noul material semnat J Balvin ni-l va prezenta pe superstar intr-o ipostaza inedita, care marcheaza intoarcerea…