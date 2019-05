Tronsonul București-Fundulea al A2 va intra în reparații "Comisia de evaluare a desemnat castigatorii licitatiei pentru lucrarile de intretinere a partii carosabile pe doua loturi ale A2, cuprinse intre Bucuresti si Fundulea. Cu o valoare de atribuire de 41.754.350,61 lei fara TVA, compania Porr Construct SRL a fost desemnata castigatoarea contractului pentru lotul 1, cuprins intre km 12 si km 24, pe ambele sensuri de mers ale A2. Pentru contractul aferent lotului 2, cuprins intre km 24 si km 36, pe ambele sensuri de mers ale A2, a fost desemnata castigatoare SC Saga Business Construct SRL, cu o valoare de atribuire de 44.912.505,59 lei, fara TVA",… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Deputatul UDMR Marton Arpad afirma ca este posibil ca magistratii care critica modificarea Codurilor penale „sa nu fi avut timpul sa citeasca ce s-a votat, ca se mai intampla”. El considera nejustificate criticile magistratilor fata de modificarea Codurilor Penale. „Eu cred ca unii dintre ei nu cunosc…

- Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a afirmat luni ca exista o colaborare cu autoritatile locale pentru cresterea calitatii serviciilor medicale si a reiterat ca vor fi investitii multe in sanatate in 2019, fara a se tine cont de culoarea politica, informeaza AGERPRES . Precizarea a fost facuta dupa…

- Circulatia tramvaielor 41 a fost reluata pe ambele sensuri in jurul orei 9:20, dupa un blocaj de aproximativ 40 de minute produs din cauza unui accident in zona intersectiei Bulevardul Averescu cu Bulevardul...

- Circulatia tramvaiului 41 este blocata miercuri dimineata, in jurul orei 08:40, pe ambele sensuri, la intrarea pe Bulevardul Marasti, din cauza unui accident, informeaza AGERPRES. La fata locului au sosit echipele SMURD.

- Traficul rutier in Pasajul Unirii este restrictionat, in acest week-end, pe ambele sensuri, pentru finalizarea lucrarilor de reparatii ale sistemului rutier, relateaza news.roCitește și: Vești bune! Mii de angajați vor avea parte de inca o zi libera- Cand se va intampla asta Circulatia…

- DN 7 Arad-Deva este blocat in ambele sensuri. Duminica, la pranz, la Varadia de Mureș a luat foc o remorca plina cu bagaje, atașata unui autoturism in mers. „In acest incendiu nu sunt victime, dar DN 7 este blocat pe ambele sensuri in acest moment”, a declarat maior George Pleșca, Inspectoratul pentru…

- Alarma a fost data la serviciul unic de urgența 112, duminica 3 martie, la puțin timp dupa ora 12:00. Din informațiile pe care le deținem se pare ca o remorca atașata de un autoturism a luat foc in localitatea Varadia de Mureș. Din fericire, nu exista nicio victima. Spre locul incendiului au plecat…