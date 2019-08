Trofeul Festivalului de Film Anonimul, câştigat de pelicula belgiană „The Best of Dorien B.” Publicul Festivalului Internațional de Film Independent Anonimul a decis caștigatorii celei de-a 16-a ediții: Trofeul Anonimul 2019 și premiul in valoare de 3.000 de Euro a fost oferit producției belgiene „The Best of Dorien B.”, in regia lui Anke Blonde. Finalul evenimentului a adus pe scena echipa care a lucrat la realizarea acestuia. Directoul Festivalului, Miruna Berescu a tinut sa le multumeasca tuturor, facand referire, la fel ca selectionerul Ludmila Cvikova, la conditiile tot mai dificile pe care le intampina organizatorii unui asemenea eveniment: "Un festival este la fel, ca si in cazul… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

