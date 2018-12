Trofeul Exatlon a fost caștigat, duminica seara, de Beatrice Olaru, dupa ce Razboinica a reușit sa il invinga in marea finala din Republica Dominicana pe colegul siu de echipa, Alin Andronic. In semifinala au ajuns patru membri ai echipei Razboinicilor – Alin Andronic, Iulian Pitea, Beatrice Olaru și Corina Petruț – care s-au luptat din rasputeri pentru un loc in marea finala. Dupa un traseu dificil și infruntand o caldura infernala, Beatrice a invins-o pe Corina Petruț, in timp ce Alin a reușit sa il invinga pe tanarul sau coechipier, Iulian. „Mi-am dorit sa se termine concursul cu mine și cred…