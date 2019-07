Stiri pe aceeasi tema

- Șase electricieni din Bacau au intrat in echipa de 21 de membri a companiei Delgaz Grid, care va intra in competiție, in luna iulie, cu echipe de la principalii distribuitori de energie din țara. Din echipa Delgaz Grid mai fac parte electricieni din Botoșani, Iași, Vaslui, Neamț și Suceava. La concursul…

- Mii de oameni sunt l-au salutat și aplaudat pe Papa Francisc, sambata, la prima vizita in capitala Moldovei, aceștia fiind prezenți pe trotuare pe tot traseul de la Aeroport la Episcopia Catolica unde a ajuns Suveranul Pontif, precizeaza MEDIAFAX.Pe traseul dintre Aeroportul din Iași și episcopia…

- Papa Francisc se afla in Romania intr-o vizita de trei zile. Dupa ce vineri, 31 mai, Sfantul Parinte a vizitat capitala tarii, sambata, 1 iunie, Suveranul Pontif se va afla la Sumuleu-Ciuc si la Iasi.

- In timpul vizitei la Iasi de pe 1 iunie, papa Francisc va binecuvanta in curtea Catedralei Romano-Catolice din Iasi prima borna cu insemnele Camino, fiind borna care marcheaza distanta de 4.500 de kilometri pana la Santiago de Compostela, unul dintre cele mai cunoscute pelerinaje catolice din lume.…

- Cititorii vor descoperi in cele 24 de pagini ale suplimentului toate informatiile necesare celor care vor vizita Iasul in data de 1 iunie: puncte de acces, de plecare, strazile blocate si obiectele cu care este permisa vizita in perimetrele inchise. Pe langa informatiile utilitare, care vor cuprinde…

- Pentru doua zile, Iașul a fost centrul inovatiei si al tehnologiei, gazduind prima editie a Conferintei Internationale „INNOVENTURE”. Manifestarea a reunit in capitala Moldovei reprezentanti ai tuturor zonelor responsabile de promovarea si implementarea inovatiei: mediul academic, institute de cercetare,…

- Președintele Klaus Iohannis a criticat sambata, la Iași, atacurile lansate de Liviu Dragnea la adresa Uniunii Europene, afirmand ca ”daca pesediștii nu vor in UE, sa plece și sa ne lase sa ne facem treaba”. ”Exista politicieni care au venit aici sa va umileasca, aia va spun ca nu conteaza alegerile…

- Iasul va fi sub cod galben de ploi incepand din aceasta dupa-amiaza. Interval de valabilitate: 30 aprilie, ora 15 – 01 mai, ora 10 In noaptea de marti spre miercuri (30 aprilie/01 mai) si la inceputul zilei de miercuri (1 mai) in Maramures, jumatatea de nord a Moldovei, Transilvaniei si Crisanei si…