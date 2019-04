Stiri pe aceeasi tema

- Incendiul a izbucnit in jurul orei 8 la o rulota fast-food amplasata la intersecția Caii Șagului cu bulevardul Liviu Rebreanu. Pompierii povestesc ca angajata societații ar fi pornit echipamentele și a ieșit din rulota. “A ars rulota in intregime, aproximativ 5 mp. A existat pericol de extindere…

- Reprezentanții Asociației Natura din Romania va cheama sambata, 23 martie, incepand cu ora 11, in stația de autobuz din sensul giratoriu de la Maraști, pentru a strange mizeria facuta de alții. Practic, sunteți chemați ca voluntari sa adunați chiștocurile (mucurile de țigari) pe care le-au „scapat”…

- Alarma a fost data in jurul orei 6 in dispeceratul ISU Banat. Pompierii timișoreni au fost anunțați din nou ca la subsolul blocului de pe strada Storojineț a izbucnit un incendiu. Au trimis la fața locului 9 subofițeri, o autospeciala de lucru cu apa și spuma, dar și un echipaj SMURD. Focul,…

- Duel cu un adversar de traditie, pe care in ultimul timp baschetbaliștii timișoreni l-au batut pe unde l-au prins… Miercuri, 13 februarie, la sediul Federației Romane de Baschet, a avut loc tragerea la sorți a jocurilor care vor conta pentru sferturile de finala ale Cupei Romaniei la baschet masculin…

- Acțiunea de protest, care se va desfașura vineri, 8 februarie, de la ora 10, in fața Palatului Administrativ din Timișoara (sediu al Consiliului Județean Timiș și al Instituției Prefectului) are loc „in urma taierii fondurilor de la bugetul central pentru salariile de asistenți personali,…

- SCM Timișoara țintește a treia victorie din trei partide, in faza Top 6 a Ligii Naționale de baschet masculin, duminica, pe teren propriu, cu U-BT Cluj. Partida incepe la ora 20.00, iar intrarea va fi libera. Timișoara a urcat pe locul 5 dupa succesele cu Sibiu și Oradea, in timp ce Clujul este pe doi,…

- Sec si la obiect domnul Florin Roman vede in actiunile Guvernului o frana pusa in calea primarilor care vor sa faca investitii in orasele sau satele pe care le pastoresc.Pacat ca nu spune nimic si despre salariile bunicele prin care primarii praduiesc banul public! Deputat Florin…

- Un șofer timișorean a avut un ghinion incredibil. El și-a gasit mașina in flacari pentru simplul fapt ca a fost parcata la locul nepotrivit. Omul și-a lasat mașina pe o strada din centrul orașului, langa niște tomberoane de gunoi. Din nu se știe ce motive, tomberoanele au luat foc, iar incendiul s-a…