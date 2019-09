Stiri pe aceeasi tema

- Smiley iși ia muzica, sufletul și “cea mai tare trupa din sud-estul Europei” și porneste in cel mai mare turneu național sustinut de un artist roman. 15 orase adunate in mai bine de 45 de ore de muzica live, peste 50 de oameni in echipa, lumini, lasere, ecrane, dansatori, invitați surpriza și acces…

- Cam 6 luni mai trebuie așteptat noul film cu James Bond, al 25-lea al seriei. Tot cu Daniel Craig in rolul Agentului 007, “Nu e timpul sa mori”, filmat la Londra și in Jamaica, va fi lansat pe 3 aprilie in Marea Britanie. Pana atunci, pentru fanii James Bond și nu numai, cateva variante de vacanța in…

- Turoperatorul Paralela 45 estimeaza ca va incheia anul cu un volum de vanzari de 70 de milioane de euro, in crestere cu 20% fata de anul trecut si anunta ca a lansat programul early booking pentru sezonul 2020, cu reduceri de pana la 40% si zboruri noi spre Turcia. ”Antalya va ramane vedeta…

- Cel mai ambitios si mai amplu eveniment al anului teatral din Republica Moldova reunește la Teatrul „Mihai Eminescu" din Chișinau, in perioada 16-29 septembrie 2019, numeroase teatre cu spectacole in limba romana, in cadrul Reuniunii Teatrelor Naționale. Evenimentul marcheaza deschiderea stagiunii a…

- În perioada 16-29 septembrie 2019, Teatrul Național Mihai Eminescu din Chișinau, cu sprijinul Ministerului Educației, Culturii și Cercetarii al Republicii Moldova, Ministerului Culturii și Identitații Naționale al României și al Institutului Cultural Român, organizeaza Reuniunea…

- "Noaptea cercetatorilor" este un eveniment anual, ce se organizeaza in aceeasi seara, anul acesta vineri 27 septembrie, in peste 350 de orase europene, pentru a sarbatori cunoasterea, descoperirile si beneficiile cercetarii. Evenimentele sunt organizate cu finantarea Uniunii Europene, prin programul…

- De doi ani, in mai multe orașe din țara se organizeaza Targul de Antichitați și Handmade. In acest weekend, timp de doua zile, Shopping City Deva, va gazdui mai mulți expozanți, colecționari și anticari din Satu-Mare, Timișoara, Oradea, Sibiu, Brașov, Targu Mureș, Alba, Craiova, Cluj și Iași.…

- Incepand de astazi, satmarenii iși pot face cumparaturile zilnice la Supeco, un nou format de supermarket cu produse locale, prețuri mici și oferte imbatabile. Supeco Satu Mare ofera clienților posibilitatea de a cumpara un coș cu 30 de produse de baza (apa minerala, bere, suc, produse de igiena corporala…