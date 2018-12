TRIUMFUL lui DAEA: Nu se va mai da jos România de pe piedestal „Cand m-am intalnit cu Traver, i-am spus: ‘Stiti, turul Frantei l-am castigat noi anul acesta la porumb’ si el a zis ‘Da, dar mai e si anul viitor’, dar zic: ‘Ne inscriem si la ala’. Iata, sunt doi ani consecutivi cand am depasit Franta la productia de porumb. E adevarat, anul trecut cu o diferenta mai mica, dar acum este o diferenta de ordinul milioanelor de tone care dau acest semnal de preocupare celor care intra in analizele astea, ce-i cu Romania si ce face Romania. O spun si o voi repeta: nu se va mai da Romania jos de pe piedestal. Si va spun si de ce: pentru ca punem in miscare sistemul… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Este al doilea an consecutiv cand depașim Franța! Depașind Franta la productia de porumb doi ani consecutivi,Romania nu se va mai da jos de pe piedestalul campionilor, a declarat, vineri, ministrul Petre Daea . "Cand m-am intalnit cu Traver, i-am spus: 'Stiti, turul Frantei l-am castigat noi anul acesta…

- Romania a depasit Franta la productia de porumb doi ani consecutivi si nu se va mai da jos de pe piedestal, a declarat, vineri, ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Petre Daea, conform Agerpres.

- Romania a depasit Franta la productia de porumb doi ani consecutivi si nu se va mai da jos de pe piedestal, a declarat, vineri, ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Petre Daea. "Cand m-am intalnit cu Traver, i-am spus: 'Stiti, turul Frantei l-am castigat noi anul acesta la porumb'…

- Irigarea, incepand de anul viitor, a 2 milioane de hectare de teren agricol va ajuta Romania sa isi pastreze prima pozitie in topul european al producatorilor de porumb, inaintea Frantei, a declarat vineri, la Antena 3, Petre Daea, ministrul Agriculturii.

- Irigarea, incepand de anul viitor, a 2 milioane de hectare de teren agricol va ajuta Romania sa iși pastreze prima poziție in topul european al producatorilor de porumb, inaintea Franței, a declarat vineri, la Antena 3, Petre Daea, ministrul Agriculturii.Daea a spus ca Romania depașește Franța…

- Romania realizat anul acesta peste 30 de milioane de tone de cereale, fata de 27 de milioane de tone anul trecut, productiile de porumb si floarea soarelui ocupand primul loc in Uniunea Europeana, a declarat, luni, ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Petre Daea. "Productia de cereale de…

- "Naționala" Romaniei de handbal masculin n-a avut nicio șansa astazi, in fața Franței, la Cluj, in preliminariile CE 2020: 21-31, scor final, De șase ori campioana a lumii, Franța domina handbalul in ultimii 20 de ani. "Cocoșii" au un lot stelar, cu trei-patru jucatori de calitate pe fiecare post!…

- Astazi la Cluj, Naționala de Handbal a Romaniei a disputat un meci impotriva Franței, contand pentru preliminarile Campionatului European. Meciul s-a incheiat cu scorul de 21-31 pentru oaspeți. Dupa 10 minute, Romania conducea cu 4-0 in arena din Cluj-Napoca și spera intr-o victorie miraculoasa. Franța…