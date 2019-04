Stiri pe aceeasi tema

- Sa vina campionii! 22 de copii de la doua licee francofone din Chisinau vor avea sansa unica sa paseasca pe terenul de fotbal in ziua marelui meci, alaturi de campionii mondiali en-titre.

- Furnizorul și integratorul de servicii si solutii software sprijina clubul clujean de baschet, care a promovat, in ultimii ani, unele dintre cele mari talente ale baschetului feminin din Romania.

- Constantin Micu Nourescu, unul dintre cei mai titrati antrenori de atletism din Romania, a murit, miercuri, la varsta de 85 de ani, scrie antena3.ro.Ministerul Tineretului si Sportului a confirmat vestea tragica, printr o postare pe pagina de Facebook. "Ministrul Tineretului si Sportului si echipa MTS…

- Un numar de 90.000 de copii din Romania au ambii parinti plecati la munca in afara tarii, dar autoritatile incearca sa gaseasca solutii pentru intoarcerea lor, a afirmat, miercuri, ministrul Muncii si Justitiei Sociale, Marius Budai. "La nivel de tara avem 90.000 de astfel de copii inregistrati…

- Radu, fiul de 25 de ani al antrenorului Marcel Tenter a decedat, luni, in urma complicatiilor survenite, dupa operatia de la Clinica de Neurochirurgie din Cluj-Napoca, unde a ajuns de urgenta duminica seara, dupa un accident rutier.

- Primarul municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc a vorbit despre strategia care i-a adus orașului titlul de „oraș european al sportului”. Edilul marturisește ca, deși inițial a fost primit cu scepticism, planul sau a dat roade. „Am avut o strategie pe care am pus-o în practica…

- Din cuprins: Monica vorbește despre superba victorie a Romaniei la Fed Cup, impotriva Cehiei Ce a simțit in momentul obținerii punctului decisiv contra Cehiei Care a fost momentul de cumpana al carierei Ce pasiuni are in afara tenisului "Motorul" din meciul de dublu al Romaniei in superba victorie de…

- Daca ați incercat vreodata sa efectuați o plata online pe site ul ANAF, sigur a doua oara nu mai faceți aceasta greșeala. Deși au trecut ani de zile de la așa-zis implementarea unui sistem de plata on-line a darilor, niciun site al statului nu permite in prezent plata impozitelor online catre ANAF.…