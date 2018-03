Stiri pe aceeasi tema

- Melissa Wood si Christopher Linley au decit sa isi puna capat zilelor intr-un mod teribil, scrie spynews.ro. Familia Melissei este devastata. Mama tinerei de 27 de ani a vrut sa le multumeasca tuturor celor aflati pe peron care au incercat sa o ajute. Din pacate, nu s-a mai putut face nimic.…

- Armata Naționala a Republicii Moldova a fost mobilizata la maxim in urma condițiilor meteo din țara. Astfel, 82 de militari au intervenit pe parcursul nopții trecute cu 14 unitați de tehnica din dotarea Brigazilor de Infanterie „Moldova", „Ștefan cel Mare", Batalionului de Geniu „Codru", Regimentului…

- Municipiul Câmpina din județul Prahova, înfrațit cu orașul Cimișlia din Republica Moldova a adoptat joi o Declarație de Reunire și de recunoaștere a Actului Unirii din 1918. „Identitatea naționala, limba și cultura, istoria comuna și idealul unionist ne obliga pe…

- Președintele Consiliului Județean Suceava,Gheorghe Flutur, a primit joi la Bruxeelles trofeul EDEN 2017 Winner (locul I), pentru proiectul depus de Consiliul Județean Suceava prin structura sa de turism, Centrul Național de Informare și Promovare Turistica, prin care Suceava a fost desemnata „Destinație…

- Vremea capricioasa din prima luna de primavara va afecta cu siguranta fructele romanesti. Pomii care au apucat sa infloreasca au fost surprinsi de revenirea iernii care a venit cu ploaie inghetata,. ninsoare si temperaturi foarte scazute comparativ cu cele normale pentru aceasta perioada a anului. Un…

- Anul 2017 a reprezentat unul dintre cei mai activi pentru piața locala de fuziuni și achiziții: numarul tranzacțiilor a crescut cu aproximativ 28%, in timp ce valoarea medie a tranzacțiilor a scazut ușor, potrivit unei analize publicate de compania de consultanța EY Romania. Creșterea consumului, a…

- Ieri, Complexul Sportiv „Tomis” din strada Flamanda a gazduit turneul Final Four al Olimpiadei Nationale a Sportului Scolar (ONSS) la baschet masculin, dar si finala probei feminine, editia 2017/2018.In prima semifinala a competitiei baietilor, Liceul Teoretic „Traian” a trecut fara mari batai de cap…

- Oare ce ne mai emoționeaza astazi? Tot mai puține lucruri, se pare, intr-o lume mai curand indiferenta, insensibila, individualista, egoista. Și care se vrea cat mai „cool”. Mai sunt insa și visatori intarziați, oameni care au nevoie, pur și simplu, de a simți ceva, lasandu-se, cu placere, in voia emoțiilor.…

- Dupa ce peste o suta de primarii din Republica Moldova au votat o declaratie simbolica de unire cu Romania, a venit randul si primei scoli din tara sa faca acelasi lucru. Opt profesori de la gimnaziul din satul Bogzesti, Telenesti, au semnat o declaratie simbolica de unire.

- Dupa aproape 30 de ani, pe locul fostei UM 01417, în care soții Ceaușescu au fost judecați și executați pe 25 decembrie 1989, în prezent dezafectata, se va ridica un complex comercial, cu magazine și restaurante.

- Sirenele pompierilor au rasunat sambata la Bonțida, dupa ce s-a anunțat un incendiu la o locuința, pe strada Traian. Apelul la numarul de urgența 112 a fost facut in jurul orei 16,50, iar spre locul evenimentului s-au indreptat pompierii din cadrul Inspectoratului Pentru Situații de Urgența Avram Iancu…

- In fiecare an, pe 2 Martie, autoritatile locale si judetene organizeaza un eveniment dedicat comemorarii eroilor romani si bulgari care s-au jertfit in Razboiul de Independenta, ceremonia marcand totodata si Ziua Nationala a Republicii Bulgaria. Astazi, la Ploiesti, a avut loc o scurta ceremonie religioasa…

- Cu ocazia a 26 de ani de la razboiul de pe Nistru se organizeaza marșul memoriei celor cazuți in conflictul armat pentru apararea integritatii si independentei Republicii Moldova, pe urmatorul traseu: Piata Marii Adunari Nationale – bd. Stefan cel Mare si Sfant – str. Ismail – str. Pan Halipa – Complexul…

- Redacția Noi.md va propune sa citiți cele mai importante știri ale zilei. Ultima ora! Comunistii cer demisia lui Iurie Leanca PLDM l-a exclus pe Sergiu Ceauș din partid Voronin comenteaza declarația lui Dudnic Revolte la Parlament: Guvernul ”ne pune macaroane pe urechi” „Dosarul pariurilor aranjate…

- In contextul Zilei Memoriei, marcata la 2 martie, la 26 de ani de la izbucnirea conflictului armat de la Nistru, ieri, 27 februarie 2018, Ministerul Afacerilor Interne a organizat un eveniment dedicat celor cazuti la datorie și veteranilor care au luptat in acest conflict.

- Potrivit primarului Ionut Pucheanu, zona vizata in mod special de administratia orasului este cea care cuprinde strazile Alexandru Ioan Cuza, Mihai Bravu, Domneasca, Basarabiei, Nicolae Balcescu si Traian (pana la Baia Comunala). Evident, sunt luate in calcul si strazile adiacente acestora, cum ar fi…

- La 12 ani, unii dintre copii se joaca cu papușile, coloreaza personajele preferate din carți, citesc povești sau se dedica vreunei pasiuni. Insa, la aceasta varsta cruda, alți copii fac copii. Este și cazul incredibil al unei copile din Iași, care a devenit mama de gemeni la 12 ani. Din nefericire,…

- Povestea martisoarelor dacice de la mesterul Traian. Traditia milenara cu aerul originilor noastre Mai multe pe evz.ro Post-ul Evz.ro: Povestea martisoarelor dacice de la mesterul Traian. Traditia milenara cu aerul originilor noastre apare prima data in Libertatea.ro .

- In anul Centenarului Marii Uniri, in semn de respect și recunoștința pentru jertfa ostașilor din Primul Razboi Mondial, Romfilatelia introduce in circulație emisiunea de marci poștale „, omagiu eroilor neamului".Colița dantelata, cu valoarea nominala de 31,00 ...

- Romania are cel mai ridicat nivel de dezechilibru macroeconomic din 2012 pana in prezent, iar aceasta pentru ca nu se mai fac reforme, sustine Andrei Radulescu, senior economist la Banca Transilvania. "Aceasta crestere (economica - n. r.), din nefericire, s-a facut pe o dinamica lenta…

- Cu ocazia Centenarului Marii Uniri în semn de respect i recunotin pentru jertfa ostailor din Primul Rzboi Mondial Romfilatelia introduce în circulaie emisiunea de mrci potale Coloana Infinitului omagiu eroilor neamului luni 19 februarie 2018 data aniversrii marelui artist Constantin Br&aci...

- Emisiunea de marci postale "Coloana Infinitului, omagiu eroilor neamului" poate fi achizitionata, incepand de luni, din magazinele Romfilatelia din Bucuresti, Bacau, Brasov, Cluj-Napoca, Iasi, Timisoara, precum si de la magazinul online: http://romfilatelia.ro/store/. Potrivit unui comunicat…

- Maria Ghiorghiu sustine pe blog ca urmeaza Al Treilea Razboi Mondial. De asemenea, ea a scris si despre un cutremur, care coincide cu venirea extraterestrilor pe Pamant. Maria Ghiorghiu crede ca extraterestrii traiesc deja printre noi. Maria Ghiorghiu, premonitie terifianta despre viitorul…

- Procurorul-sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, a declarat, miercuri, ca fostului deputat Vlad Cosma, martor cu identitate protejata intr-o cauza, i s-a ridicat protectia, in cursul zilei de luni, pentru ca si-a devoalat singur faptele pe care le-a dat in declaratii. "Inculpatii (...) au devoalat propriile…

- In contextul Zilei comemorarii ostașilor cazuți in razboiul din Afganistan, conducerea Ministerului Afacerilor Interne a avut astazi o intalnire de suflet cu veteranii acestui razboi, foști și actuali angajați MAI.

- La doar 14 ani, Razvan Ciurescu, elev la Școala gimnaziala „Traian“ din Craiova, a reușit sa obțina medalia de aur la Olimpiada Naționala de Astronomie și Astrofizica, desfașurata la Gura Humorului, in perioada 2 – 5 februarie. Performanța a fost ...

- Comisia tehnica de urbanism si amenajarea teritoriului din cadrul Primariei Constanta se va intruni astazi, ora 10.00, intr o noua sedinta de lucru. Pe ordinea de zi se afla si solicitarea de avizare a PUD ului initiat de societatea Bueno Comp SRL. Este vorba despre proiectul privind construirea unui…

- Ratele de dobanda la titlurile de stat au continuat sa creasca pe scadentele medii lungi, la cele cu scadenta la 10 ani inregistrandu-se un avans de trei puncte baza, la 4,515%, cel mai ridicat nivel de la final de noiembrie, spune Andrei Radulescu, senior economist Banca Transilvania. Ministerul…

- Clipul care a devenit viral pe rețelele de socializare și care a amuzat milioane de oameni ascunde o poveste trista. In imagini nu este un șoarece, iar acesta nu se bucura de baie la fel de mult ca un om.

- Asociatia Militarilor in Rezerva si Retragere „Locotenent-erou Petru Latcu” din Lugoj a marcat implinirea a 99 de ani de la constituirea Regimentului 90 Infanterie (fosta UM 01140), primul regiment romanesc infiintat in Transilvania si Banat dupa Marea Unire. La manifestarea care s-a desfasurat…

- O femeie de 52 ani, din Galati, a condus autoturismul pe strada Radu Negru si, la intersectia cu strada Traian, nu a respectat semnificatia indicatorului "Stop", intrand in coliziune cu un autoturism condus de un barbat de 47 ani, un pasager de 35 ani din aceasta masina fiind ranit. In urma…

- Ilie Panait, care a ridicat un imobil de 14 etaje pe strada Traian nr. 68A, a obtinut de la Primaria Constanta un nou document. Este vorba despre Certificatul de urbanism 118 din 26.01.2018, care consta in "Extindere pergola pe structura metalica usoara si amplasare panouri fotovoltaice pe cladirea…

- Riviera Holiday SRL vrea sa supraetajeze imobilul de opt etaje pe care il ridica in Navodari, zona Popas III Mamaia. In acest sens, firma a depus la Agentia pentru Protectia Mediului Constanta memoriul de prezentare a proiectului "Modificare proiect autorizat cu AC 394 2017 in curs de executie laquo;Imobil…

- Lucrarile de demolare a unui imobil situat in municipiul Constanta, strada Tudor Vladimirescu nr. 46, demarate de Elemar SRL, au fost finalizate. Potrivit panoului informativ, beneficiarul viitoarei investitii este Elemar SRL, iar proiectant general Atelier Dotart SRL, arhitect Ovidiu Mimler. Cei care…

- Pogromul de la Bucuresti, care a avut loc în perioada 21- 23 ianuarie 1941, a fost comemorat, luni, la monumentul ridicat în Piateta Sef Rabin dr. Alexandru Safran în amintirea celor 125 de victime. Printre cele aproximativ 100 de persoane prezente la comemorare s-au numarat si ambasadorul…

- Printre preotii militari dobrogeni care au fost mobilizati in Primul Razboi Mondial s a numarat si preotul Banica Rosescu, de la Parohia Rasova, judetul Constanta. Parintele Banica a fost numit confesorul Regimentului 34 Infanterie pe 1 aprilie 1917, unitate in care s a facut remarcat prin comportamentul…

- Polițiștii de la transporturi din Timișoara au reținut 10 persoane și au ridicat 150 de tone de carbune și 18.000 de lei, in urma a 15 percheziții efectuate ieri, cu sprijinul Direcției Operațiuni Speciale a Poliției Romane, in județul Hunedoara, la persoane care ar fi sustras carbune, din trenuri…

- Fostul președinte al Romaniei a comentat despre criza interna din PSD. Traian Basescu susține ca, Romania este interesata de fondurile de coeziune, care inseamna autostrazi si cai ferate modernizate, iar Dragnea și Tudose ”se joaca de-a doamna Carmen Dan”. ”Despre criza din PSD! Intr-un context european…

- Razboiul din interiorul PSD ar putea duce la o confruntare decisiva intre Liviu Dragnea și Mihai Tudose. Tot mai mulți lideri ai PSD vorbesc despre o schimbare din funcție a premierului, iar Liviu Dragnea pare sa fie decis sa il destituie pe...

- oi, cotatia barilului de petrol Brent cu livrare in luna martie a atins 70,05 de dolari, apoi a scazut usor, ajungand la inchidere la valoarea de 69,26 dolari. De la inceputul anului, titeiul s-a apreciat cu 5%. Cotatia barilului de petrol light sweet crude (WTI) la bursa New York Mercantile…

- Academia Româna denunța, în contextul centenarului Marii Uniri,apariția unei "insidioase campanii de relativizare a contextului primului razboi mondial care, pentru români, a fost Razboiul de Reîntregire".

- Batalionul 317 Sprijin Logistic “Voievodul Gelu” din Zalau are, incepand de miercuri, 10 ianuarie, un nou comandant. Este vorba despre locotenent colonel Liviu Mihai Soric, care a preluat comanda unitatii de la locotent colonel Ralu Gabriel Nicolescu, in cadrul unei ceremonii ce a avut loc la sediu…

- Peste 1.200 de soldati cazuti pe campul de lupta in cele doua razboaie mondiale, pentru apararea patriei, isi dorm somnul de veci in Cimitirul Central din Constanta. Dintre monumentele inchinate celor care si au pierdut viata in timpul cumplitelor conflagratii, atrage atentia monumentul cu vultur, ridicat…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca din cauza unui accident rutier in care au fost implicate doua autovehicule, circulatia rutiera pe DN2 Roman - Sabaoani este oprita, la intrarea in comuna Traian dinspre Roman. In urma evenimentului, o persoana a fost ranita…

- Premierul Mihai Tudose s-a intalnit la Guvern cu 19 presedinti de Consilii Judetene, care, oficial, au venit la Bucuresti pentru a participa la ceremonia de semnare a unor contracte pentru achizitia de echipamente medicale. De partea cealalta, Liviu Dragnea s-a intalnit cu Calin Popescu Tariceanu, cu…

- Sala Unirii, cladirea in care s-a hotarat Marea Unire din 1 Decembrie 1918, va primi o noua fata in Anul Centenar. Imobilul a intrat, de luni, in restaurare si urmeaza sa fie reinaugurat in 1 Decembrie intr-o forma cat mai apropiata de cea originala, de acum 100 de ani. In prima faza, sala nu va fi…

- Selectionerul echipei nationale de handbal masculin a Romaniei, Xavier Pascual, a declarat, joi, intr-o conferinta de presa, ca isi doreste ca Trofeul Carpati sa fie un turneu de pregatire bun pentru prima reprezentativa astfel incat aceasta sa aiba un nivel de joc ridicat in Italia, acolo unde va…

- Printr-o ordonanta de urgenta adoptata pe 29 decembrie, premierul Mihai Tudose i-a oferit vicepremierului fara portofoliu Marcel Ciolacu dreptul de a-si numi secretari de stat si consilieri. Surse din PSD au explicat pentru „Adevarul“ ca acesta este mesajul oficial prin care Tudose transmite partidului…

- Monumentul Eroilor Regimentului 34 Infanterie, care si au varsat sangele in Primul Razboi Mondial, pare sa nu mai spuna nimic generatiilor de constanteni care nu au habar de ororile si jertfele pe care le a presupus marea conflagratie mondiala.Pe strada Traian, intr un loc putin circulat, pe fundalul…

- Comunistii romani au vrut sa-i faca un cadou lui Stalin la aniversarea a 25 de ani de la intemeierea URSS, asa ca pe 30 decembrie 1947 au fortat abdicarea Regelui Mihai si instaurarea republicii, acte ilegale si lipsite de legitimitate. Declaratia si Tratatul de intemeiere a URSS, redactate cu o zi…