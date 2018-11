Triplul asasinat care șochează întreaga țară! Familie înjunghiată de trei adolescenți O crima infioratoare socheaza o tara intreaga. Trei adolescenti in varsta de 17 ani au injunghiat mortal doi batrani si pe fiica lor, la periferia orasului Calarasi. Imediat dupa cumplita fapta, tinerii au furat masina victimelor, dar au fost prinsi la scurt timp de politisti. Unul dintre minori a fost chiar in plasament la batranii pe care i-a ucis. Cei trei adolescenti erau intr-un centru de plasament din comuna Perisoru din Calara (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Crima șocanta de la Calarași ar fi fost facuta doar de unul dintre cei trei tineri reținuți de poliție, susțin rudele victimelor. Vasile Popescu, nepotul lui Nicu Popescu, a fost primul care a aflat de tragedie și a sunat la 112. El a povestit cum a avut loc tragedia, de care, se pare, vinovat se face…

- Trei tineri institutionalizati in centrul de plasament de la Perisoru, din judetul Calarasi, sunt suspectati ca au omorat doi batrani si pe fiica acestora, dupa care au fugit cu masina familiei ucise

- O tripla crima a fost descoperita luni seara in Calarași. Doi batrani și fiica lor au fost injunghiați mortal. Asasinii sunt 3 adolescenți de 17 ani. Crima a fost comisa intr-o locuința de pe strada M...

- Triplu asasinat in Calarasi comis, din primele informatii furnizate de anchetatori, de catre trei minori. O familie de batrani, in varsta de 80 si, respectiv 82 de ani, alaturi de fiica lor, de 58 de ani, au fost gasiti morti in casa, ucisi cu sange rece prin injunghiere.

- Crima a fost comisa intr-o locuința de pe strada Mihail Sadoveanu din Calarași. Victime sunt doi batrani octogenari, soț și soție, și fiica lor. Cele trei cadavre au fost gasite injunghiate in casa. Este vorba despre un barbat de 82 de ani, soția sa de 80 de ani, iar fiica lor avea 58 de ani.…

- Triplu asasinat in Calarasi comis, din primele informatii furnizate de anchetatori, de catre trei minori. O familie de batrani, in varsta de 80 si, respectiv 82 de ani, alaturi de fiica lor, de 58 de ani, au fost gasiti morti in casa, ucisi cu sange rece prin injunghiere.

- Triplu asasinat in Calarasi comis, din primele informatii furnizate de anchetatori, de catre trei minori. O familie de batrani, in varsta de 80 si, respectiv 82 de ani, alaturi de fiica lor, de 58 de ani, au fost gasiti morti in casa, ucisi cu sange rece prin injunghiere.

- Triplu asasinat in Calarasi comis, din primele informatii furnizate de anchetatori, de catre trei minori. O familie de batrani, in varsta de 80 si, respectiv 82 de ani, alaturi de fiica lor, de 58 de ani, au fost gasiti morti in casa, ucisi cu sange rece prin injunghiere.