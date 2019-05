Stiri pe aceeasi tema

- Rusia este in mijlocul unui uriaș scandal internațional dupa ce a ascuns un accident major care are consecințe catastrofale pentru sistemul de rafinarii din Europa.Adevarul: Rusia este din nou subiectul unui scandal monstru, determinat de contaminarea masiva a petrolului transportat prin conducta…

- Triplo Max prefera anonimatul, dar prima lui piesa, Shadow, a explodat in peste 20 de țari din Europa, unde este difuzata pe radio. In plus, Shadow este pe locul 1 in Rusia, Belarus, Polonia și Turcia. Triplo Max este primul proiect deep trap care are parte de un succes uriaș odata cu lansarea primei…

- Valoarea tranzactiilor din Europa emergenta a ajuns la 80,5 miliarde de euro in 2018, in crestere cu 12,5%, Romania clasandu-se pe locul 5 in regiune, dupa Rusia, Polonia, Turcia si Cehia, releva datele celui mai recent studiu CMS, Emerging Europe Fuziuni si Achizitii 2018, realizat in colaborare…