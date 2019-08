In 2014, Calin Popescu Tariceanu a plecat din PNL, dupa 24 de ani, nemulțumit de ruperea USL. La vremea aceea, era acuzat ca ”s-a predat lui Victor Ponta”. Contrar dorinței lui Crin Antonescu, Calin Popescu Tariceanu voia sa țina USL in viața, votand impotriva ruperii alianței cu PSD. Cateva luni mai tarziu, in mai, Crin Antonescu iși dadea demisia dupa ce PNL obținuse doar 15% la alegerile europarlamentare. In timpul campaniei electorale, Crin Antonescu declara ca va pleca din funcție daca partidul nu va obține cel puțin 20%. I-au lipsit 5 procente. Mircea Diaconu și-a dat atunci demisia din…