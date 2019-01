Triplă infracțiune comisă de un tânăr tirist, care a fost prins fără permis de conducere de polițiștii de frontieră Tupeu și inconștiența pentru un tanar șofer de tir. Barbatul a fost depistat de polițiștii de frontiera din Timiș in timp ce se afla la volanul automarfarului, fara sa aiba permis de conducere. In data de 23 ianuarie, in jurul orei 13.30, tiristul ucrainean in varsta de 22 de ani le-a prezentat oamenilor legii de ... The post Tripla infracțiune comisa de un tanar tirist, care a fost prins fara permis de conducere de polițiștii de frontiera appeared first on deBanat.ro - spune realitatea! . Citeste articolul mai departe pe debanat.ro…

Sursa articol: debanat.ro

