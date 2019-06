Stiri pe aceeasi tema

- O serie de trei explozii consecutive a lovit duminica dimineata un autobuz la Kabul si apoi membri ai serviciilor de salvare sosite la fata locului, ucigand o persoana si ranind alte 17, dintre care un...

- "La 7.50 (3.20 GMT), a avut loc prima explozie a unei bombe magnetice plasate sub un autobuz ce transporta oficiali de la Universitatea din Kabul", a declarat intr-un comunicat purtatorul de cuvant al Ministerului de Interne, Nasrat Rahimi. "Un moment mai tarziu, alte doua bombe artizanale…

- Doua explozii au avut loc sambata intr-o fabrica de explozibili din orasul Jerjinsk, din centrul Rusiei, soldandu-se cu cel putin 19 raniti, relateaza agentiile de stiri ruse, informeaza dpa si AFP.

- Mai multe explozii au avut loc sambata intr-o fabrica de explozibili din orasul Jerjinsk, din centrul Rusiei, soldandu-se cu cel putin 15 raniti, relateaza agentiile de stiri TASS si Interfax, citand...

- Cel putin sase persoane si-au pierdut viata si alte sase au fost ranite joi intr-un atentat sinucigas comis la intrarea intr-un centru de instruire militara din capitala afgana Kabul, au anuntat oficiali din domeniul politiei si al securitatii, relateaza Reuters. Potrivit unui oficial,…

- Cel putin sapte persoane au fost ranite vineri intr-o explozie produsa in orasul Lyon din estul Frantei, au indicat surse concordante citate de AFP si Reuters. Potrivit politiei, explozia a avut...

- Cel putin sase persoane au fost ranite in urma unei explozii produse vineri dupa-amiaza in orasul Lyon, situat in estul Frantei, afirma surse din cadrul serviciilor de securitate.Deflagratia s-a produs in zona Victor Hugo, in apropierea Pietei Bellecour, in centrul orasului Lyon, anunta surse…

- O explozie s-a produs joi in apropierea unei importante reuniuni politice in vestul capitalei afgane Kabul, provocand intreruperea brusca a evenimentului si fuga participantilor, potrivit unor imagini difuzate in direct la televiziune, scrie agerpres.ro.