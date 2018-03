Stiri pe aceeasi tema

- Caz socant in Brasov - un barbat de 43 de ani si-a omorat familia, dupa care a mers la Politie si s-a predat. Si-a ucis sotia de 42 de ani si cei doi copii, o fata de 18 ani si un baiat de 13 ani. Totul s-a intamplat azi-noapte, cand cei trei...

- Tudorel Butoi, psiholog criminalist, a declarat pentru MEDIAFAX ca tripla crima de la Brasov are la baza un comportament extremist, de tip „totul sau nimic”. De asemenea, specialistul spune ca barbatul care si-a ucis familia poate suferi de psihoza.

- Ucigasul din Brasov, care si-a ucis sotia si copiii, o fata si un baiat de 13, respectiv 18 ani, se numeste Florin Mircea Buliga. Este nascut in Suceava, la 6 aprilie 1974 si locuia cu familia pe strada...

- Potrivit celor mai noi informații, criminalul care a luat viața copiilor și mamei acestora se numește Florin Mircea Buliga. El era administratorul unei firme din Brașov, conform B1. Știre in curs de actualizare. The post Crima in Brasov: si-a ucis sotia si copiii! S-a aflat cine este criminalul appeared…

- Scene de groaza pe strada Tibrului din Timișoara, unde o fetița in varsta de doar patru ani a fost ucisa. La fața locului s-au deplasat mai multe echipaje de poliție, dar și de la Ambulanța, scrie pressalert.ro. Medicii au incercat sa o resusciteze pe micuța, insa fara succes. „In urma cu…

- Un copil a omorat un batran de 70 de ani, in județul Sibiu. Minorul de doar 14 ani este acuzat ca ar fi lovit un pensionar din localitatea Fantanele pana cand și-a dat ultima suflare. Baiatul, banuit de comiterea crimei, a fost depistat de polițiști și internat in vederea realizarii unei expertize psihiatrice.…

- Un barbat de 51 de ani din judetul Vaslui a fost arestat preventiv duminica, 11 martie, fiind acuzat ca si-a ucis sotia. Crima a avut loc la scurt timp dupa ce un echipaj de politie a fost la locuinta celor doi pentru a aplana un scandal sesizat la 112 de mama agresorului.

- 11 hunedoreni vor beneficia de ajutor financiar din partea Guvernului. Suma alocata celor 11 beneficiari este de 66 de mii de lei. Doua familii vor beneficia de cate 20.000 de lei fiecare. Este vorba de familia minerului decedat in urma unui accident de munca de la mina Livezeni și familia barbatului…

- Familia fostului ministru Daniel Barbu este greu incercata. Indurerari sunt si cei care au cunoscut-o si au lucrat alaturi de sotia fostului detinator al portofoliului Culturii din Guvernul Ponta. Violeta Barbu, sotia fostului oficial guvernamental, s-a stins din viata la inceputul acestei saptamani,…

- Harta salariilor din Romania pe anul 2017 arata ca salariul mediu pe economie s-a apropiat anul trecut de 2.400 de lei net pe luna, insa in peste jumatate dintre judetele țarii noastre, salariile oamenilor sunt sub 2.000 de lei net. Angajații bucureșteni se afla pe primul loc in topul celor mai mari…

- Kamara, conform proverbului romanesc, se pare ca a alergat dupa doi iepuri și, iata, nu a prins niciunul. Aflat in mijlocul procesului de divorț, Kamara tocmai semneaza actele prin care se desparte oficial de soția sa, Oana, și mama baiețelului sau, Leon, in varsta de 3 ani , insa a ramas singur, deoarece…

- Autoritațile din Michigan nu au nicio explicatie in ceea ce priveste crima cu sange rece a modelului de 45 de ani, Lauren Stuart. Femeia și-a impușcat sotul si cei doi copii, dupa care a hotarat sa se sinucida. Trupurile neinsufletite au fost gasite de politie in imobilul in care locuiau. Apropiații…

- Autoritațile din Michigan sunt șocate de cazul modelului Lauren Stuart (45 de ani), care și-a ucis intreaga familie, apoi s-a sinucis. Trupurile neinsuflețite ale celor patru au fost gasite de poliție in casa lor. Lauren și-a impușcat cei doi copii și pe soțul ei, iar motivul este unul care intrece…

- Lena, soția lui Gabi Enache, primele declarații de la botezul baiețelului sau, Edan. Nașa micuțului a fost Anamaria Prodan , care a stralucit intr-o ținuta spectaculoasa, la petrecerea organizata la un restaurant din Capitala. Lena a vorbit despre cum a fost ziua botezului, dar ș ice semnificație are…

- Angajatii au doua motive de nemultumire. In primul rand, spun ei, modul in care s-au facut majorarile salariale a dus la inechitati majore. In timp ce un sef de serviciu de la muzeu, cu vechime maxima, cu doctorat și premiul Academiei are un salariu de 6.500 de lei, un dansator cu studii medii de la…

- Acest text a devenit viral, a circulat prin toata lumea, el este un adevar dureros dar in același timp minunat despre femeile de pretutindeni. Iata-l: Sotia mea nu lucreaza ! – Conversatie intre un sot si un psiholog (S) si (P): P: Ce faceti pentru a va castiga existenta, domnule Rogers?S: Eu lucrez…

- Piața muncii din Romania s-a schimbat substanțial in ultimii ani. Daca angajatorii nu mai știu cum și de unde sa mai atraga oameni noi, candidații vor sa primeasca la pachet cu locul de munca nou și un manager bun, multe beneficii, flexibilitate și salarii peste ce poate sa ofere piața in mod real.…

- Nu numai adulților li se impune un protocol regal de la care nu trebuie sa se abata, ci și celor mai mici membri ai caselor regale. Iata ce nu au voie sa faca copiii din familia regala britanica! Nu pot juca Monopoly O regula ciudata sau amuzanta? S-a stabilit – nu știm exact de catre cine – ca acest…

- O POVESTE CU FINAL FERICIT… Cristian Tudor, tanarul abandonat de parintii biologici la nastere, care a lansat, pe 6 septembrie 2016, un apel prin intermediul ziarului Vremea Noua, precum si pe pagina de Facebook „The Never Forgotten Romanian Children – Copiii niciodata uitati ai Romaniei” pentru a-si…

- Centrul de divertisment ofera peste 18 atracții dedicate intregii familii, precum și un Food Court unde vizitatorii pot savura o varietate de preparate delicioase. Accesul adulților și al copiilor cu varsta mai mare de 15 ani este posibil prin intermediul cardului Superland, ce se emite cu ocazia primei…

- Pe rolul Tribunalului Constanta se afla dosarul crimei petrecute la finalul Festivalului Neversea, pe o strada din municipiul Constanta. Dumitru Caciandone este judecat in stare de arest la domiciliu pentru loviri cauzatoare de moarte, fapta pentru care ar putea sta in inchisoare pana la 12 ani.

- Agentul care lucra in cadrul Brigazii Rutiere, si-a recunoscut faptele in timp ce era audiat. Dupa ce le-a declarat ofiterilor de la Serviciul Omoruri ca in plac copiii, Eugen Stan a mai facut o marturisire-bomba! Potrivit lui Dumitru Coarna, presedintele Sindicatului National al Politistilor si Personalului…

- Este oficial! Angajatii ANAF vor putea retine 15% din banii recuperati de la contribuabili pentru a le acorda premii angajatilor. In spatele acestui demers, Ministerul Finantelor urmareste stimularea angajatilor fiscali sa ramana in sistem. Doar in prima jumatate a anului 2017, aproape…

- Un barbat în vârsta de 47 de ani, din Scobinti, județul Iași a fost retinut pentru 24 de ore, dupa ce si-a omorât sotia în vârsta de 33 de ani si si-a obligat baiatul de 15 ani sa o îngroape

- Se pare ca membrii familiei au fost sunati de companie pentru a li se oferi bani pentru inmormantare. Intre timp ITM a deschis o ancheta. Familia barbatului mort la cumparaturi a precizat ca zona unde a fost adusa marfa nu era securizata. Rudele victimei au anuntat ca vor face plangere la…

- Incident socant petrecut pe data de 27 decembrie in magazinul Selgros Cash & Carry din Craiova. Un barbat in varsta de 52 de ani, din Gorj, si-a gasit sfarsitul dupa ce un container plin cu electrocasnice i-a cazut in cap de la cinci metri inaltime.

- Dan Negru, care va prezenta cel de-al 18-lea Revelion consecutiv la Antena 1, duminica, 31 decembrie, de la ora 22.15, și-a invitat pentru prima data copiii, Dara și Bogdan, și soția, Codruța, in public și in culise, la Revelionul Starurilor.

- Florin Salam nu stie ce vrea de la viata, dupa ce a fost tradat de Roxana Dobre, scrie spynews.ro. Marturie stau ultimele decizii pe care acesta le-a luat. Citeste si Florin Salam, gata sa stearga cu buretele faptul ca Roxana Dobre l-ar fi inselat. Manelistul a facut primul pas spre marea…

- "As vrea sa le ofer oamenilor si mai multe, sa-i fac fericiti, sa se simta bine. Numai ca am cam ramas fara idei", a spus el. Pe langa salarii generioase, asigurare medicala, angajatii primesc 5000 de dolari in fiecare an pentru vacanta, 100 de dolari pe luna pentru masaje, 100 de dolari pentru produse…

- Magdalena Serban, "criminala de la metrou", a ingrozit o tara intreaga, dupa ce a impins in fata trenului o tanara in varsta de 25 de ani, aceasta murind pe loc. Nici familie criminalei nu este "iertata" de gestul necugetat al femeii, aceasta fiind sfidata si ignorata de comunitatea craioveana.