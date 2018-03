Stiri pe aceeasi tema

- Procurorul care a stat de vorba cu Florin Mircea Buliga spune ca barbatul nu are nicio urma de regret. Mai mult, ucigasul este convins ca prin fapta lui si-a trimis familia intr-o lume mai buna. Sustine chiar ca a reusit sa comunice telepatic cu sotia si copiii lui dupa crima si ca acestia i-ar fi transmis…

- Florin Mircea Buliga nu isi regreta fapta. El a declarat in fata procurorului de caz ca este convins ca si-a trimis familia intr-o lume mai buna. Mai mult, sustine ca a comunicat telepatic cu sotia si copiii lui dupa ce i-a ucis.

- Florin Mircea Buliga este autorul triplei crime de la Brasov. Acesta si-a ucis sotia si cei doi copii în timp ce acestia dormeau. Pe pagina de Facebook a sotiei exista mai multe fotografii cu toata familia.

- Angajatii firmei administrate de barbatul care si-a omorat sotia si cei doi copii spun ca barbatul nu era violent si nici nu parea violent. ”Era ortodox, nu avea alta credinta. Copiii veneau pe aici, nu se certa cu sotia”, spune o angajata.

- Tudorel Butoi, psiholog criminalist, a declarat pentru MEDIAFAX ca tripla crima de la Brasov are la baza un comportament extremist, de tip „totul sau nimic”. De asemenea, specialistul spune ca barbatul care si-a ucis familia poate suferi de psihoza.

- Peste 25.000 de locuri de mUnca sunt vacante la nivel național, iar cei mai mulți angajatori cauta lucratori comerciali și agenți de securitate. Capitala și județele Prahova, Arad și Sibiu au cele mai multe posturi disponibile pentru cei care iși cauta un loc de munca. Potrivit datelor centralizate…

- Nepoata lui Sergei Skripal, care locuiește in Rusia, a vorbit cu presa și a declarat ca din punctul ei de vedere ținta atacului cu agent neurotoxic ar fi fost fiica fostului spion, iar cea care a pus la cale atacul ar fi fost mama soțului acesteia.

- Fostul deputat Sebastian Ghița a declarat joi seara, intr-o intervenție telefonica in emisiunea “Sinteza Zilei” de la Antena 3, ca fotografia care dovedește ca șefa DNA, Laura Codruța Kovesi, l-a vizitat acasa, este de fapt un stop-cadru dintr-un film. Mai mult, omul de afaceri a spus ca aceasta nu…

- Primul interviu video cu Sebastian Ghita dupa fuga fostului deputat a dezvoltat un scandal imens. Pe langa dezvaluirile fostului deputat fugit din Romania la finalul lui 2016, interviul a declansat si un scandal de presa. In direct la Romania TV, la emisiunea lui Victor Ciutacu, jurnalistul Ion Cristoiu…

- In ciuda faimei capatate, prin prisma cazurilor violului de la Valeni sau a altor infractiuni spectaculoase, judetul Vaslui nu este cel mai periculos din Moldova. cest titlu dezonorant este atribuit judetului Bacau intr-un clasament realizat de Ministerul Public care are in vedere rata infractionalitatii…

- Astfel, Tudor Buzatu a fost numit secretar de stat in aparatul de lucru al Anei Birchall, vicepremier responsabil de parteneriatele strategice. Ana Birchall a fost aleasa deputat de Vaslui, judet in care PSD e condus de tatal Dumitru Buzatu. Remus Munteanu, fiul lui Ioan Munteanu, a fost numitr secretar…

- Astfel, polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Argeș și ai Direcției Operațiuni Speciale – Inspectoratul General al Poliției Romane, sub coordonarea Parchetului de pe langa Tribunalul Argeș, efectueaza 89 percheziții domiciliare…

- Poliția Româna efectueaza, marți dimineața o 89 de percheziții pe raza a 23 de județe și în Municipiul București la sediile unor societați comerciale și locuințele unor persoane banuite de evaziune fiscala în domeniul comerțului cu piese auto.”La data de 6…

- Aproape 90 de perchezitii sunt facute astazi, marti, 06 martie 2018, in Bucuresti si in 23 de judete, printre care si Galati, intr-un dosar de evaziune fiscala in domeniul comertului cu piese auto, potrivit news.ro. Din mai 2015-pana in prezent, reprezentantii legali ai unei societati comerciale ar…

- O angajata a unui local din Satu Mare a fost ucisa, in noaptea de duminica spre luni, de un barbat care comitea un jaf, suspectul reusind sa fuga cu o suma de bani. El a fost retinut dupa trei ore la frontiera cu Ungaria, in timp ce intentiona sa paraseasca tara, fiind dus la audieri, transmite News.ro…

- Crima oribila, luni noapte, intr-un local din Satu Mare. O barmanita de 43 de ani a fost ucisa de un tanar care a talharit localul in care aceasta lucra si apoi a fugit cu banii, potrivit Presasm.

- O crima oribila a avut loc duminica noaptea in municipiul Satu Mare, la localul Casablanca din zona Garii de Nord. Femeia care vindea la bar, in varsta de 43 de ani, a fost omorata cu brutalitate de un barbat care a vrut sa fure banii.Crima a avut loc in jurul orei 03.00 noaptea. Un barbat…

- Crima oribila in localitatea Amara. O femeie de 46 de ani a fost injunghiata, sambata dupa amiaza, de sotul ei, in urma unui conflict in timpul careuia victima l-a anuntat ca il paraseste si urmeaza sa se mute la Slobozia la fiica cea mare.

- Starea in care a ajuns Baza Unirea din Suceava a intrat in atentia unui deputat USR din Neamt. Iulian Bulai spune ca la inceputul mandatului si-a asumat sa-i reprezinte si pe locuitorii judetului Suceava, iar dupa ce a primit mai multe sesizari la cabinetul parlamentar despre starea avansata de ...

- O crima oribila a șocat intreaga țara, de 1 Martie. O femeie de 33 de ani a fost ucisa in plina strada, in Galați. Amantul ei a injunghiat-o de mai mult de 15 ori. Violeta Mirica era in drum spre serviciu cand a fost atacata de barbatul de care se desparțise. Tragedia a avut loc […] The post Crima…

- Dubla tragedie in Capitala Moldovei. Corpul neinsufletit al unui barbat in varsta de 34 de ani a fost gasit langa un bloc de locuinte.Iar in apartamentul din care s a aruncat victima, politia a gasit o pe sotia acestuia, si ea fara suflare. Femeia de 31 de ani avea gatul taiat. In alta camera politia…

- Au trecut 7 ani de la decesul cantareței Madalina Manole. In tot acest timp, s-a spus ca a fost vorba despre o sinucidere, insa parinții și fratele vedetei nu au incetat sa spuna ca Madalina a fost ucisa. Chiar daca in cei 7 ani nimeni nu i-a crezut și nu au avut dovezi, se pare ca acum s-a dat verdictul:…

- Fostul deputat PSD Ionel Arsene este urmarit penal intr-un nou dosar instrumentat de DNA, au anuntat, miercuri, procurorii anticoruptie. Arsene este acuzat ca ar fi cerut 5% dintr-un contract in valoare de 60 de milioane de lei. Procurorii anticoruptie noteaza ca Ionel Arsene, la data faptelor deputat…

- ​Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie – Serviciul Teritorial Bacau au dispus au dispus efectuarea urmaririi penale fata de suspectul ​ARSENE IONEL, la data faptelor deputat in Parlamentul Romaniei si președinte al organizației județene Neamț a unui partid politic (cercetat in stare…

- Paisprezece judete se vor afla, de miercuri, de la ora 11.00, pana joi, la aceeasi ora, sub atentionare cod galben de ninsori abundente si vant puternic, iar alte douasprezece judete sunt deja sub cod galben de vreme rea. Potrivit meteorologilor, pana joi dupa-amiaza vor fi precipitatii insemnate…

- Camera Deputatilor a validat, marti, mandatele deputatilor PSD Gabriela Podasca si Viorel Stan, care au ocupat, astfel, posturile vacantate prin demisie de fostii deputati social-democrati Dumitru Chirita si Ioan Munteanu. Plenul Camerei a validat cele doua mandate cu majoritate de voturi.…

- Omul de afaceri Sebastian Ghita a reluat duminica, la Antena 3, afirmatiile conform carora avea o relatie apropiata cu sefa DNA Laura Codruta Kovesi, sustinand ca aceasta a fost la el acasa, la Ploiesti, „a venit la vie“ si a fost vazuta de lautari, de chelneri si a precizat ca se va gandi cum poate…

- Vlad Cosma a prezentat unele inregistrari, acuzand ca procurorul DNA Ploiesti Lucian Onea i-ar fi cerut sa modifice acte, probe care ar fi fost folosite ulterior in dosarul lui Sebastian Ghita. DNA precizeaza, luni, intr-un comunicat de presa, ca fostul deputat a prezentat denaturat situatia. Citeste…

- Fostul deputat Vlad Cosma a facut o serie de acuzatii la adresa procurorilor Directiei Nationale Anticoruptie Mircea Negulescu si Lucian Oanea, despre care spune, intr-o inregistrare difuzata la Antena 3, ca au incercat sa „inventeze dosare in baza unor probe fabricate”, in cauza fiind vorba despre…

- Un adolescent de 17 ani din Brasov a fost ridicat de pe strada, luni dimineata, si dus la audieri, fiind suspectat ca si a ucis prin injunghiere fratele mai mare, de 23 de ani. Victima a fost gasita de catre mama sa, iar apropiatii familiei spun ca fratii aveau divergente pe tema comportamentului celui…

- SOCAR a oferit marele premiu - un autoturism SKODA OCTAVIA SMART - din cadrul campaniei „SOCAR PREMIAZA FIDELITATEA”. Castigatorul, Cristian Brukner din judetul Suceava a fost desemnat prin tragere la sorti in data de 12.01.2018 . Castigatorul premiului SKODA OKTAVIA,. Cristian Brukner, a primit…

- CRIMA INFIORATOARE LA COAFOR. Femeie ucisa de un subofiter MAPN O femeie de 25 de ani a fost injunghiata mortal, marti, de iubitul ei, incidentul avand loc intr-un coafor din orasul dambovitean Titu, informeaza Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Dambovita. Potrivit informatiilor din presa locala,…

- Fostul deputat PSD Ionel Arsene, in prezent presedinte al CJ Neamt, a fost retinut joi de procurorii DNA pentru savarsirea infractiunii de trafic de influenta. Potrivit DNA, in cursul anului 2013, Ionel Arsene, in calitate de deputat si presedinte al organizatiei PSD Neamt, a primit de…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis, marti dimineata, o serie de atentionari Cod galben de ceata, valabile in orele urmatoare, in 13 judete din Transilvania si Moldova. Astfel, pana la ora 11:00, in mai multe localitati din judetele Brasov, Harghita si Mures se va semnala ceata,…

- Bebelus de 6 luni, ucis de rujeola. Clujul, pe harta deceselor Clujul se afla pe lista neagra celor 14 judete din Romania unde epidemia de rujeola a facut victime. La nivel national, cea mai recenta victima a rujeolei este un bebelus de sase luni din judetul Neamt, fiind cel de-al 37-lea caz înregistrat…