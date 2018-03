Stiri pe aceeasi tema

- Durerea parintelui care își pierde copillul este zdrobitoare. Doar ca tatal Monicai Buliga nu și-a pierdut doar fiica, ci și cei doi nepoți. Toți, uciși de cel care i-a fost ginere. Vineri, cei trei au fost înmormântați la Neamț.

- Florin Buliga, criminalul din Brașov care și-a omorat soția și cei doi copii, a fost arestat de judecatori pentru 30 de zile și incarcerat in arestul Poliției Brașov. Criminalul care pare sa nu regrete nimic din ceea ce a facut, considerand ca cei dragi sunt acum intr-o ”lume mai buna”, a primit deja…

- Omul de afaceri din Brasov care si-a omorat luni noaptea sotia si cei doi copii, un baiat de 13 ani si o fata de 18, se drogase. Raportul toxicologic arata ca avea in sange urme de stupefiante. Ramane de stabilit in ce masura i-au tulburat mintile barbatului bantuit de deliruri mistice si crize suicidale.

- Nu s-au putut lupta pentru viața lor, au fost ucise in somn, injunghiate de mai multe ori in dreptul inimii. Asta au scos la iveala autopsiile victimelor din Brașov, scrie Digi24.ro.Pe trupurile neinsuflețite ale victimelor nu au fost gasite urme de autoaparare, au aratat legiștii.

- Monica Buliga, femeia de 43 de ani, din Brasov, care a fost ucisa de sot cu mai multe lovituri de cutit, era nepoata fostului deputat PSD de Neamt, Ioan Munteanu. Aceasta a fost gasita decedata, marti, alaturi de cei doi copii.

- Moartea brutala a Ioanei și ai lui Ștefan – cei doi frați ucisi in somn de propriul tata, la Brasov -, i-a impresionat pana la lacrimi și pe colegii de clasa ai acestora. La școlile unde aceștia invațau, elevii au facut, in memoria lor, ca un ultim omagiu, mici altare acoperite de flori, de lumanari,…

- Un baiat de 13 ani și o fata de 18 ani, impreuna cu mama lor, au fost uciși de tatal lor, un om de afaceri din Brașov, care se numește Florin Mircea Buliga. Acesta se afla acum in arest și le-a povestit achetatorilor cum a planuit crima – a acționat, așadar, cu premeditare – apoi a așteptat ca victimele…

- Fata sotilor Buliga, Ioana, era eleva in clasa a XII-a la Colegiul National Grigore Moisil din Brașov și se pregatea pentru examenul de Bacalaureat din aceasta vara. a Baiatul, Stefan, era elev la Școala de Arte din Brașov, secția actorie. Luni seara, Stefan ar fi stat la repetiții pana la ora 23.00…

- Mircea N. Stoian crede ca exista o legatura intre crima de la Brașov și templul dorințelor de la Șinca Veche. Acest loc a fost frecventat de criminalul Florin Mircea Buliga, inainte de a-și ucide cu sange rece intreaga familie. Barbatul le-a spus anchetatorilor ca in felul acesta le-a „eliberat” sufletele…

