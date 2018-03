Trip Advisor: top 10 destinatii de vacanta pe care sa le vezi in 2018

Stiri pe aceeasi tema

- Sarbatoarea Pastelui este pretextul perfect al romanilor pentru o escapada alaturi de cei dragi, astfel ca aproape un sfert dintre romani si-au facut deja planuri de calatorie. In topul preferintelor de calatorie se numara Bucovina (33%), Transilvania (27%) si Valea Prahovei (24%), potrivit…

- Sarbatoarea Paștelui este pretextul perfect al romanilor pentru o escapada alaturi de cei dragi, astfel ca aproape un sfert dintre romani și-au facut deja planuri de calatorie, potrivit unui studiu realizat in luna martie de catre platforma de rezervari hoteliere HotelGuru.ro. In topul preferințelor…

- Formeaza unul dintre cele mai longevive cupluri de la Hollywood și, recent, Catherine Zeta-Jones, Michael Douglas și cei doi copii ai lor, Dylan și Carys, au mai marcat inca o vacanța de vis. Duminica, actrița in varsta de 48 de ani a impartașit cu prietenii virtuali o fotografie de tip colaj din frumoasa…

- Temperaturile, gheața, sarea și nisipul de pe drumuri, dar nu numai, sunt factori care dauneaza mașinii. Daca iți dorești ca mașina ta sa funcționeze cat mai mult timp fara reparații și la costuri reduse, iata cum trebuie sa iți pregatești mașina pentru primavara:

- Marian Dima Discutiile “interminabile” pe tema curselor de trap, care dureaza, de fapt, de mai bine de un an, aceleasi probleme in cazul Hipodromului fiind “valabile” si sezonul trecut, au produs primele “efecte”! Unele deloc pozitive, pentru ca, la sfarsitul saptamanii trecute, Clubul Sportiv Municipal…

- Roger Federer, eliminat, sambata, de australianul Thanasi Kokkinakis, in turul al doilea al Miami Open, a decis sa nu participe la sezonul pe zgura, nici la turneul de grand slam de la Roland Garros, la fel cum a procedat anul trecut.

- Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, a anunțat, din Belgia, ca zborurile zilnice pe ruta Suceava – Bruxelles, și retur, vor fi pastrate și pentru viitor sezon de iarna 2018 – 2019. Gheorghe Flutur a spus ca vrea sa transmit veștile bune de la Wizz Air pentru pasagerii Aeroportului…

- Elevii vor intra in vacanța de Paște sau vacanța de primavara la sfarșitul lunii martie, mai exact pe 31 martie și va ține pana pe 10 aprilie. Apoi, elevii nu vor mai avea vacanța pana la cea de vara, care va fi intre 16 iunie – 9 septembrie. Pentru elevii de clasa a XII-a, anul școlar se va incheia…

- Biletul zilei Inaintea meciurilor amicale internaționale, oferta din fotbal continua sa fie destul de restransa. In aceste conditii, redacția site-ului pariuri1x2.ro si-a indreptat inca o data atentia și spre alte sporturi. Doua evenimente, unul din baschet si un altul din fotbal, intra in…

- Daca nu ți-ai cumparat inca un sejur, grabește-te. Cel mai mare prag cu reduceri Early Booking (”Inscrieri Timpurii”) pentru vacanțele pe litoral se termina pe 31 martie. Acestea incep cu 15% reducere și ajung pana la 41% reducere fața de oferta standard.

- Theodora Golf Club, cel mai mare club de golf din Romania, anunța calendarul competițional pe 2018. Sezonul competițional va incepe la 28 aprilie, odata cu inaugurarea oficiala a terenului de golf și ediția aniversara a Cupei Transavia: ediția a X-a. Clubul de golf va organiza in acest an peste 20 de…

- Odata cu venirea primaverii și creșterea cu cateva grade a temperaturilor exterioare, tot mai multe persoane ajung sa resimta o stare de slabiciune generala a organismului, cunoscuta sub numele de astenie de primavara. Acest tip de astenie se deosebește de celelalte, care apar in principal toamna și…

- Daca vreți o vacanța in care sa fiți sigur ca nu ratați soarele, ca aveți la dispoziție, in același loc, și marea și muntele, dar și muzee celebre, destinația perfecta e Coasta de Azur! In sudul Franței e soare din belșug, iar peisajele iți taie rasuflarea.

- Etapa jurizarilor pe nevazute a celui de-al cincelea sezon ,,Chefi la cuțite” este in toi, iar in fața mesei de jurizare iși fac apariția printre cei mai inediți concurenți de pana acum.

- Francis McDormand, prima castigatoare Oscar fara machiaj Actrita din “Three Billboards outside Ebbing, Missouri” refuza, in continuare, sa se conformeze, asa cum a facut-o si atunci cand a castigat premiul BAFTA, sezonul acesta. In noaptea aceea, McDormand, in varsta de 60 de ani, a decis sa nu adere…

- La data de 27 februarie a.c., politisti din cadrul Postului de Politie Comunal Viperesti si Sectiei de politie rurala Cislau, in urma activitatilor specifice desfasurate, au identificat trei tineri din localitatea Rusavat, cu varste cuprinse intre 35 si 17 ani, banuiti de comiterea mai multor furturi…

- Aquatim reaminteste abonatilor sai ca trebuie sa ia o serie de masuri care sa asigure protectia instalatiilor de apa in sezonul rece. ”Neplacerile produse de conducte de apa sparte, in sezonul rece, nu sunt mici si duc la intreruperi in furnizarea continua a apei. Acestea pot fi evitate, insa, prin…

- Sezonul rece pare sa aiba în plan sa mai ramâna activ pentru ceva timp. Job-ul sau întâlnirile importante nu țin cont de vremea de afara, iar tu ești nevoita sa ieși în frig.

- Nadia Comaneci a investit pana intr-o jumatate de milion de dolari in casa in care locuieste cu familia, dar in cea din Venice Beach, o statiune exclusivista de langa Los Angeles, a bagat mai multi bani. Asta pentru ca pretul mediu al unei case in localitate este, conform site-urile de imobiliare,…

- Multe dintre femei sunt conștiente ca trebuie sa faca zilnic sau aproape zilnic mișcare, dar se gandesc cu groaza la momentul in care trebuie sa iși ia geanta cu echipamentul și sa mearga la sala. Ce ar fi sa facem mișcarea distractiva și daca tot vremea s-a incalzit, sa ieșim din spațiile inchise și…

- Ministrul Educatiei Nationale, Valentin Popa, a aprobat prin ordin, structura anului scolar 2018-2019, potrivit careie cursurile noului an scolar incep luni, 10 septembrie si insumeaza 168 de zile lucratoare (34 de saptamani). „Structura anului scolar cuprinde semestrul I (10 septembrie…

- CHIAR DACA IMAGINEA CU NOUL MONOPOST AL CELOR DE LA ALFA ROMEO SAUBER A CIRCULAT PE INTERNET CU CATEVA ZECI DE MINUTE INAINTE DE ORA OFICIALA DE LANSARE, 13:30 ORA ROMANIEI, ACEST LUCRU NU A IMPIEDICAT FANII DIN A-ȘI DA CU PAREREA DESPRE AL PATRULEA MONOPOST LANSAT OFICIAL PENTRU SEZONUL 2018. Anunțata…

- Gripa a dat mari batai de cap la nivel național. Nu este epidemie, dar Ministerul Sanatații impune unele masuri de prevenție: de la maștile pentru vizitatori, care se dau deja vizitatorilor la intrarea in Spitalul Județean Timișoara, la masuri de igiena și recomandarea vaccinarii. Gripa dureaza pana…

- Numarul bolnavilor cu infectii respiratorii care s-au adresat Camerei de Garda a Spitalului de Boli Infectioase in ultimele zile a fost cu aproximativ 26% mai mare comparativ cu finalul lunii ianuarie. Ministerul Sanatatii atrage atentia ca suntem in plin sezon de gripa si face cateva recomandari importante…

- SIMONA HALEP DOHA. Darren Cahill n-a insotit-o pe Simona Halep la Doha, iar sportiva a dezvaluit motivul pentru care australianul nu s-a deplasat in Qatar. SIMONA HALEP DOHA. Simona Halep, ocupanta locului 2 in ierarhia WTA, sustine ca Darren Cahill se afla in vacanta. "Este in vacanta, chiar…

- 1.500 de cadouri pe loc, cine romantice, dar și o calatorie intr-un oraș romantic precum Verona. Asta a pregatit, pentru cei care ii trec pragul in aceste zile, cel mai mare centru comercial din vestul Romaniei.

- Sezonul 13 „Las Fierbinti" incepe in februarie la Pro TV. Serialul romanesc va avea premiera pe 27 februarie, de la ora 20.30, in timp ce urmatorul episod va fi pe post, joi, pe 28 februarie, de la aceeasi ora...

- Preferatul lui Alice, la #instalove, este astazi Martin Garrix. “Cel mai bun lucru pe care il poate face Martin Garrix, atunci cand pleaca in vacanța, e sa faca poze, pe care sa ni le arate și noua. Problema e ca nu știm daca dj-ul este in vacanța sau se bucura de imprejurimile in care a... View Article

- Bali a fost aleasa cea mai populara destinație de vacanța la TripAdvisor Traveler's Choice Awards 2017, detronand astfel locuri precum Londra, Paris, Roma sau New York, pentru prima data, scrie digi24.ro.

- Biblioteca Județeana „Alexandru și Aristia Aman” da startul inscrierilor in cadrul proiectului „Invațam la biblioteca”. Asemeni programelor „Carticica pentru prichindei și copii mai maricei”, respectiv „Biblioteca din Vacanța”, proiecte cu multiple ediții desfașurate pana in prezent, „Invațam la biblioteca”…

- Cand incepe „Ferma vedetelor” și „Romanii au talent”. Sezonul 8 Romanii au talent incepe pe 16 februarie! In fiecare vineri seara, de la 20:30, telespectatorii vor urmari show-ul suprem și vor avea parte de magia talentului, care le va aduce bucurie, emoție și foarte multa distracție. Bucuros ca așteptarea…

- S-a rupt lantul de iubire! O noua despartire zguduie showbiz-ul romanesc. Codin Maticiuc si Flavia Mihasan s-au despartit dupa doar doua luni de relatie. Potrivit unor surse apropiat de fostul cuplu, cei doi au decis sa-si spuna „adio” in urma cu doua saptamani.

- Structura anului școlar 2018. Parinții și elevii care au raspuns la intrebarile dintr-un chestionar al Ministerului Educației vor ca anul școlar 2018-2019 sa inceapa mai tarziu, pe 17 septembrie, și nu pe 10 septembrie, așa cum era programat.

- Elevii si prescolarii nu vor face cursuri astazi, cand se sarbatoreste Ziua Unirii Principatelor Romane, potrivit Agerpres. Urmatoarea vacanta, cea intersemestriala, este programata intre 3 si 11 februarie. Vacanta de primavara va fi cuprinsa intre 31 martie si 10 aprilie, iar vacanta de vara in perioada…

- Handbaliștii de la CSM București au plecat in cantonament cu un singur gand: sa faca o pregatire cat mai buna pentru a putea ataca titlul in a doua parte a sezonului in ”Liga Zimbrilor”. ”Tigrii” au ambiții mari pentru 2018. Aflați in acest moment pe locul șase, la doar patru puncte in spatele echipelor…

- Iarna, cu temperaturile scazute, zapada care scartaie sub picioare, zilele scurte si noptile lungi, este, in multe din colturile mapamondului, un sezon plin de viata, insufletit de numeroase sarbatori si festivaluri.

- Andreea Balan și George Burcea s-au intors din vacanța cu vești neașteptate. Cei doi s-au relaxat departe de Romania și de fiica lor. Artista a masrturisit ca de cateva luni iși dorește sa ramana din nou insarcinata. „Ne bucuram ca am ajuns. Trebuia sa ajungem mai devreme. Am venit cu trei avioane.…

- Gata vacanta de iarna pentru scolari si elevi! De ,aine, acestia vor reveni pe bancile scolii. Dar primesc o veste buna! Inainte de vacanta intersemestriala, ei vor mai beneficia de o zi libera! Vanacta este in perioada 3-11 februarie.A

- CLOPOTEL…Elevii si prescolarii se intorc la cursuri, astazi, dupa trei saptamani de vacanta de iarna. Nu vor sta in banci foarte mult timp, caci la inceputul lunii februarie ii asteapta inca o saptamana libera – vacanta intersemestriala. Urmeaza o perioada plina de emotii pentru tinerii de clasa a XII-a,…

- Monica Gabor și-a luat ramas bun de la fiica ei și a lui irinel Columbeanu. Dupa vacanța de iarna pe care a petrecut-o in America, irina se intoarce in Romania. Monica Gabor a avut parte de clipe de neuitat alaturi de fiica ei și a omului de afaceri Irinel Columbeanu. Irina a petrecut vacanța de iarna…

- Promotii ispititoare la accesorile Expomineralia si Bag Expo, in Iulius Mall Cluj (P) Sezonul promoțiilor de iarna continua la Iulius Mall Cluj, spre incantarea celor pasionați de cumparaturi, dar și de reduceri. Primele ediții din 2018 ale targurilor EXPOMINERALIA și BAG EXPO aduc nenumarate surprize,…

- Elevii sunt inca in vacanța de Sarbatori, insa mult timp nu-i mai desparte, pe cei din clasele a XII-a, de debutul primului examen important din viața lor, examenul de Bacalaureat. In 2018, BACUL debuteaza, in premiera, in luna februarie, cu probele de evaluare a competențelor lingvistice.

- Daca am vorbit despre Andreea Visoiu si despre destinatiile ei de vacanta, trecem in revista si locurile in care se distreaza Robert Visoiu, talentatul pilot argesean. Acesta s-a distrat in vacanta alaturi de un coleg de echipa alaturi de care a concurat in sezonul anterior din FIA Formula 2. Pitesteanul…

- Desi abia s-au terminat Sarbatorile de iarna, ar fi bine sa va ganditi la vacanta de vara. Nu de alta, dar aveti timp sa va documentati si daca achizitionati biletele acum puteti face economii substantiale. Expertii in turism au cateva sfaturi pentru vacanta 2018. Stabilirea prioritatilor si a bugetului…

- Focoasa blonda a intrat in lumea showbiz-ului in anul 2011, cand a primit un rol secundar in reality-telenovela „Iubiri secrete”, dupa asta au urmat și alte roluri in diferite emisiuni difuzate de posturi naționale de televiziune. Luisa Purdescu, caci despre ea este vorba, a cam intrat intr-un…

- Smiley si iubita lui, Gina Pistol, au plecat in prima vacanta impreuna, iar aceasta se anunti a fi una de vis. De Revelion, Smile a sustinut un concert spectaculos, iar Gina Pistol a fost apropae de el, l a urmarit din public, iar la final, a mers in spatele scenei pentru a il felicita.

- Vacanta de iarna este in toi, iar majoritatea moldovenilor sint in cautarea unei destinatii perfecte pentru a profita de zilele libere. In acest sens, Agenția pentru Protecția Consumatorilor și Supravegherea Pieței, vine cu citeva sfaturi. La procurarea unui produs (serviciu turistic), consumatorul…

- Campusurile universitaților din Timișoara nu sunt goale de sarbatori. Mii de studenți au ramas in camine. Cei mai mulți au lucrat in aceste zile, iar studenții straini nu au mai vrut sa faca drumul lung spre case.

- Planuiesc demult sa plece impreuna, dar acum le-a si iesit! Iata-le petrecand impreuna sarbatorile la cald. Au jucat impreuna, sunt prietene de ani buni, iar acum sunt si mamici. Cele doua vedete s-au bucurat cand au aflat ca, in sfarsit, pot face din nou un concediu impreuna, mai ales unul atipic:…