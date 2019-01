Trimiterile medicale ar putea fi valabile 90 de zile. Apar și adeverințe pentru gravide Printre propunerile CNAS se numara cresterea perioadei de valabilitate a trimiterilor medicale de la 60 la 90 de zile si introducerea unei adeverinte care sa ateste ca o femeie este insarcinata si pe baza careia acestea sa poata beneficia de pachetul de baza de servicii medicale in perioada sarcinii si lehuziei, dupa depunerea documentului la CNAS. De asemenea, ar putea fi majorat numarul de puncte corespunzatoare serviciilor conexe actului medical ce pot fi prescrise de psihiatri (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

