- Cat de stresat este un koala și de ce? Australienii au realizat studii pe acesta tema intr-o rezervație unde erau aduși ursuleți din aceasta specie cu diferite afecțiuni. Unii, loviți de mașini pe autostrada, alții mușcați de caini.

- Autor: Petru ROMOȘAN Rau cu rau, dar mai rau fara rau ! Constructia si functionarea deficitare a Uniunii Europene sunt criticate din toate directiile, mai ales de catre ganditorii liberi, independenti, cinstiti, neinrolati. Ar fi mai bine pentru tarile batranei Europe daca UE s-ar destrama si statele-natiune…

- Autoritațile au recuperat luni dimineața cutia neagra a aeronavei Boeing 737 MAX 8, a companiei aeriene Ethiopian Airlines, prabușita duminica în apropierea orașului Bishoftu din Etiopia, relateaza Reuters. Toate cele 157 de persoane aflate la bordul aeronavei Ethiopian Airlines, care se îndrepta…

- Soarele ne-a incantat in ultimele zile, insa sfarșitul saptamanii va aduce vreme rece, intrucat un val polar va acoperi Romania, ceea ce va aduce temperaturi mai scazute cu pana la 20 de grade, dar și ninsori.

- Se strica vremea, in urmatoarele ore, intrucat Administratia Nationala de Meteorologie a emis, miercuri, in urma cu puțin timp, noi atentionari nowcasting cod galben de ceata valabile in orele urmatoare in 12 judete. Alte cinci judete sunt sub atentionare cod galben de viscol.

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, luni, mai multe avertizari nowcasting Cod galben de vant, ploi, ceata si burnita, valabile in localitati din 15 judete, in orele urmatoare.

- Ministerul Afacerilor Interne monitorizeaza in continuare situația din teren prin Centrul Național de Conducere Integrata, care coopereaza permanent cu celelalte instituții reprezentate in Comitetul Național pentru Situații Speciale de Urgența, pana la revenirea la normal a vieții comunitaților afectate…

- Prognoza meteo: Interval de valabilitate: 13 ianuarie, ora 15 – 15 ianuarie, ora 08. Fenomene vizate și zone afectate: precipitații moderate cantitativ: mixte in zonele joase de relief din vest, predominant ninsori in Maramureș și Transilvania și ninsori la munte, intensificari ale vantului In intervalul…