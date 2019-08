Stiri pe aceeasi tema

- Contractul pentru proiectarea si executia lucrarilor de reabilitare si modernizare a Drumului National 28B, Targu Frumos – Botosani, in lungime de 71,512 km, are o valoare estimata a investitiei de 268.610.000 lei fara TVA. Reabilitarea si modernizarea DN 28 B, Targu Frumos – Botosani, are finantare…

- Caminul cultural din satul Baița va fi modernizat. Edilii au accesat fonduri europene pentru acest proiect. La țara, viața sociala se desfașoara, in principiu, in caminele culturale. Astfel, pentru a le oferi satenilor un mediu propice de a-și petrece timpul liber, dar și pentru a incuraja organizarea…

- Scrisoare deschisa a jurnalistei Andreea Pavel Info Sud Est catre Bogdan Trif, ministrul turismului, dupa vizita facuta de acesta in Mamaia si dupa declaratiile pompoase despre "statiunea care rivalizeaza oricand cu cele din strainatate." "Domnule ministru al turismului, V am vazut in Mamaia, de curand,…

- Scrisoare deschisa a jurnalistei Andreea Pavel (Info Sud-Est) catre Bogdan Trif, ministrul turismului, dupa vizita facuta de acesta in Mamaia și dupa declarațiile pompoase despre ”stațiunea care rivalizeaza oricand cu cele din strainatate.” Domnule ministru al turismului, V-am vazut in Mamaia, de curand,…

- Partidul Social Democrat va organiza saptamana aceasta conferinte extraordinare judetene la Cluj si Sibiu, pentru alegerea conducerii filialelor județene. Interimar la sefia PSD Cluj este Horia Nasra, iar la PSD Sibiu ministrul Turismului, Bogdan Trif.

- FOTO – Arhiva Social-democratii vor organiza saptamana aceasta conferinte extraordinare judetene la Cluj si Sibiu, pentru alegerea conducerii filialelor au declarat, pentru Mediafax, surse din partid. Interimar la sefia PSD Cluj este Horia Nasra, iar la PSD Sibiu ministrul Turismului, Bogdan Trif. Conferintele…

- Liderul PSD Costesti, Dani Stancu, l-a convins pe ministrul Transporturilor sa aloce bani pentru reabilitarea garii orasului. Joi, la Costesti, PSD Arges a organizat una dintre cele mai mari adunari de campanie, la care a luat parte, alaturi de lideri judeteni si nationali ai partidului, si ministrul…