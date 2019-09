Stiri pe aceeasi tema

- Valoarea voucherelor de vacanța va fi majorata de la 1.450 lei la 2.080 lei pentru cei ce aleg sa mearga in vacanța in extrasezon, conform unei propuneri a Ministerului Turismului care va fi discutata in perioada urmatoare cu industria, a anunțat ministrul de resort Bogdan Trif, la Antena 3.Citește…

- Bogdan Trif, Președintele PSD Sibiu și Ministru al Turismului, reactioneaza la afirmatiile liderului senatorilor PNL, Florin Citu, care sustine ca majoritatea bugetarilor "sunt praf la locul de munca" si ca acestia trebuie sa fie de acord sa lucreze fara a primi vouchere, tichete de vacanța, sporuri…

- Premierul Viorica Dancila i-ar fi solicitat ministrului Educatiei, Ecaterina Andronescu, sa prelungeasca vacanta de vara cu o saptamana, pana pe 16 septembrie, la cererea patronatelor din turism, conform edupedu.ro. Ministerul Educatiei nu ar fi de acord cu modificarea, spunand ca ar exista efecte negative…

- In plina vacanța de vara, in Guvern au loc discuții cu privire schimbarea datei de incepere a noului an școlar. Dupa ce ministrul Educației, Ecaterina Andronescu, a stabilit ca școala incepe in data de 9 septembrie 2019, premierul Viorica Dancila i-ar fi cerut sa prelungeasca vacanța de vara cu o saptamana,…

- Tichetele, fie ca este vorba de cele de vacanța, masa, creșa etc. au ajuns și subiect de bișnița pe site-urile de vanzari din Romania. Pe multe pagini online de vanzari sunt nenumarate anunțurile in care romanii iși vand astfel de tichete. Prețurile la care se vand voucherele de vacanța sunt și cu 400…

- VOUCHERE DE VACANTA 2019. Pe site-urile de vanzari sunt nenumarate anunțurile in care romanii iși vand astfel de tichete. Prețurile la care se vand voucherele de vacanța sunt și cu 400 de lei mai mici decat valoare lor. Conform legislației in vigoare toți angajații de la stat primesc vouchere…

- Romanii care au primit, sau urmeaza sa primeazca voucherele de vacanța, pot sa iși aleaga agenția de turism cat și pensiunea sau hotelul in care doresc sa iși petreaca vacanța. In documentul atașat puteți gasi atat agențiile cat și unitațile de cazare din fiecare județ care accepta tichetele de vacanța…

- Anul trecut, peste un milion de bugetari au beneficiat de vouchere de vacanta acordate de catre Guvern, fapt ce a avut ca rezultat dezvoltarea turismului romanesc. Sezonul estival 2018 a fost unul dintre cele mai bune din ultimii 20 de ani pe litoral si la munte, incasarile inregistrand o creștere de…