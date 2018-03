Stiri pe aceeasi tema

- Ofertele turistice din Romania pentru turismul individual vor fi reintroduse in catalogul principal al tour operatorului Dertour, din anul viitor, a declarat, miercuri, intr-o conferinta de presa, ministrul Turismului, Bogdan Trif. "Vin de la o sedinta de consultare cu mediul privat. Imi…

- Birourile de promovare turistica a Romaniei se vor redeschide intr-un timp cat mai scurt, a anunțat ministrul turismului, Bogdan Trif. Potrivit acestuia, aceasta masura este una prioritara pentru țara noastra. „Am vorbit cu Ministerul Afacerilor Externe, iar aceasta mesura reprezinta o prioritate pentru…

- Romania va fi reintrodusa pe harta marilor turoperatori din turism dupa ce se anunțase, in urma cu cateva saptamani ca țara noastra a fost scoasa din cataloagele de promovare „Am fost contactat de ministerul turismului și de principalii jucatori din piața. Vrem sa facem tot posibilul sa reevaluam pozițșia…

- Andrei Pleșu critica legea anunțata de Liviu Dragnea. Scriitorul considera ca persoanele care semnaleaza lucrurile negative din Romania nu pot fi considerate tradatori din tara, ba din contra.„Ideea nu e noua. Cu astfel de amenintari se ocupa si fosta Securitate”, spune el.

- Vlad Cazino – brand romanesc cu origini internationale Cand parea ca in piata jocurilor de noroc online din Romania lucrurile se aseaza si devin previzibile, compania suedeza Kindred Group (fosta Unibet Group) ne surprinde si lanseaza un nou cazino online dedicat exclusiv iubitorilor de sloturi, bingo…

- Organizația din Alba a PSD va fi reprezentata la nivel central de acum inainte de catre deputata de Brașov, Roxana Minzatu și de ministrul Turismului, sibianul Bogdan Trif. Cei doi au fost aleși vicepreședinți ai partidului și vor raspunde pentru Regiunea Transilvania – Centru, respectiv de organizațiile…

- Presedintele PSD Vrancea, Marian Oprisan, a spus in cadrul discursului sau din Congresul de sambata ca oamenii politici care fac greseli pot fi arestati, insa vor veni altii in locul lor care vor face aceleasi greseli, astfel ca sistemul si legile sunt gresite. Oprisan a afirmat ca partidul si-a propus…

- Sistemul “ticalos” trebuie schimbat, pentru ca este gresit, iar PSD este dator sa o faca, impreuna cu coalitia de guvernare si cu parlamentarii acesteia, a declarat sambata presedintele PSD Vrancea, Marian Oprisan. ”Putem sa arestam cati oameni politici vrem cu un sistem atat de ticalos, dar lucrurile…

- Sistemul ''ticalos'' trebuie schimbat, pentru ca este gresit, iar PSD este dator sa o faca, impreuna cu coalitia de guvernare si cu parlamentarii acesteia, a declarat sambata presedintele PSD Vrancea, Marian Oprisan. "Ultima oara cand am fost in aceasta sala era in 2015, cand v-am spus…

- Dupa ani in care au dat tonul in piata, samsarii de masini intra in vizorul autoritatilor. 41 de deputati si senatori vor sa modifice Codul Fiscal astfel incat doar firmele sa poata sa cumpere masini la mana a doua de peste hotare. Mai mult, persoanele fizice vor avea voie să achiziţioneze…

- Ana Gomes afirma ca nu a auzit-o pe Viorica Dancila "sa spuna ceva, sa vorbeasca despre ceva" in perioada in care aceasta a fost europarlamentar. "In primul rand, dati-mi voie sa va spun ca ma bucur ca prim-ministrul Dancila are ceva de zis - in sfarsit zice ceva! In anii in care a fost aici, in…

- Oamenii din doua sate din Botosani sunt revoltați și cu nervii la pamant, dupa ce preotul care slujeste la bisericile din localitatile lor le-ar fi impus taxe uriașe pentru pensiile lor foarte mici.

- Avertisment ferm lansat de prim vicepreședintele comisiei europene, Frans Timmermans, aflat intr-o vizita cruciala in București. Acesta a avut discuții cu toți factorii de decizie ai statului roman.

- Viorica Dancila a declarat la Romania TV ca eurodeputata socialista portugheza Ana Gomes a avut declaratii neinspirate cand a spus ca raportul lui Tudorel Toader e un pretext pentru a respinge anticoruptia. Mai mult, premierul Romaniei a comparat-o pe Ana Gomes cu Monica Macovei, pentru modul in…

- Turismul poate si trebuie sa devina principalul contributor la PIB-ul Romaniei, un parteneriat mai bun cu asociatiile patronale fiind necesar in acest sens, a declarat, joi, ministrul Turismului, Bogdan Trif, la deschiderea celei de-a 39-a editii a Targului de Turism al Romaniei. "Vreau sa facem impreuna…

- Forumul Judecatorilor din Romania (FJR) incita magistratii sa iasa in strada pentru a bloca Legile Justitiei. Mai exact, site-ul Lumeajustitiei.ro a intrat in posesia unor mesaje care releva, ca pe Forumul Magistratilor (FJR) se pun la cale noi proteste in strada, la CAB sau la CSM, cu scopul blocarii…

- "Intr-o societate in care informația este excesiv de abundenta, oamenii nu mai au timp sa stea și sa analizeze. S-au dezobișnuit sa mai verifice. Cred ca fenomenul de fake news este o parte a razboiului asimetric. Daca dorești sa manipulezi și sa impui o decizie, atunci bombardeaza-i pe ceilalți…

- Presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, a declarat ca s-a intalnit cu unul dintre sefii celebrei companii americane de film, Universal Studios Hollywood, care este interesat sa investeasca in Romania, adica sa faca filme in tara noastra. „Avem si munti, avem si mare, avem si foarte multe locuri…

- Romania este al treilea producator european de gaz, al treilea de petrol si ocupa locul cinci la productia de carbune si cu toate acestea, ocupa abia locul 13 ca producator de energie electrica. Anul trecut, pe fondul unui consum de energie ridicat, s-a importat energie electrica. Este clar ca avem…

- Cateodata cred ca unii dintre politicienii nostri chiar nu stiu ce implicatii pot avea vorbele pe care le rostesc si care pot lovi departe, foarte greu, chiar mortal, in interesele nationale ale unei Romanii care se doreste a fi recunoscuta drept stat de drept, ca atare stat membru cu drepturi depline…

- "Vom avea un Congres in luna martie. Este un Congres destul de așteptat din punctul nostru de vedere, pentru ca trebuie clarificate unele lucruri", a declarat ministrul Muncii, luni, 19 februarie, in emisiunea Romania9, moderata de Ionuț Cristache la TVR1. "In primul rand cred ca ar trebui sa discutam…

- Indemnizatia aferenta concediului medical pre si post natal de 126 de zile, pe care o mama sau viitoare mama le poate lua inainte sau dupa nastere, ar putea scadea prin majorarea contributiilor sociale, de la 10,5% in decembrie la 25% in ianuarie, a declarat, marti, Claudia Sofianu, Partener, Liderul…

- "Astazi si maine la Ministerul de Finante, Ministerul Muncii, se discuta ca eventuale astfel de situatii sa fie acoperite legal, apoi si material. Nu spun care ar fi solutia. Ideea e sa identificam astfel de posibile situatii, dupa care sa vedem care e cea mai buna abordare astfel incat oamenii sa…

- 2018 este un an pentru stabilirea prioritaților investiționale și a comasarii reglementarilor intr-o singura lege a Turismului, este de parere Bogdan Trif, noul ministru al Turismului. Reducerea birocrației este o alta prioritate a acestuia.

- Ambasadorul SUA in Romania, Hans Klemm, și primarul Capitalei, Gabriela Firea, s-au intalnit joi, la sediul municipalitatii. Edilul-șef a anunțat, pe Facebook, ca a discutat cu diplomatul american despre proiectele care vor fi implementate anul acesta in Bucuresti, respectiv construirea unor spitale…

- Cumpana, prima companie care a introdus pe piata romaneasca serviciul de livrarea a apei de izvor in sistem water cooler, acum aproape 20 de ani, are in ziua de astazi peste douazeci de filiale in intreaga tara, iar planurile ambitioase pentru viitor nu se opresc aici. Cumpana a intrat si…

- In urma cu aproape 3 ani (martie 2015), a fost asumata public demararea proiectului primelor 3 spitale regionale: Cluj, Iași, Craiova ( http://m.mediafax.ro/…/banicioiu-incepe-constructia-a-trei-… ). Timp de 3 ani, deci, nici celor 3 medici-miniștri PSD ai sanatații (N.Banicioiu, P.Achimaș-Cadariu și…

- Prim-ministrul Israelului, Benjamin Netanyahu, a acordat zilele trecute un interviu pentru STIRIPESURSE.RO. Din biroul sau din Ierusalim, Netanyahu a vorbit despre chestiunea mutarii unor ambasade de la Tel Aviv la Ierusalim, dupa anunțul in acest sens facut de Doland Trump, despre ISIS, Iran, dar…

- România chiar este de poveste si se poate lauda cu un oras cu strazi pavate cu aur. Este vorba de Baia Sprie din judetul Maramures. Aici s-a extras aur de pe timpul dacilor, fiind o zona libera de ocupatia romana. Cea mai prolifica perioada pentru extragerea aurului se pare…

- Romania.travel, site-ul oficial al turismului romanesc din ultimii ani, nu mai poate fi accesat pentru ca reprezentantii Ministerului Turismului, care il au in administrare, nu au achitat taxa anuala pentru detinerea domeniului. Noul ministru de resort, Bogdan Trif, a declarat pentru Profit.ro ca nu…

- "Nu cred așa ceva", a fost prima reacție a noului ministru al Turismului, Bogdan Trif, atunci cand a aflat de la reporterul Profit.ro ca site-ul romania.travel nu mai funcționeaza. In scurt timp, insa, a revenit cu o declarație in care a explicat ce se intampla cu portalul oficial de turism al Romaniei.…

- Lipsa medicilor specialisti si a medicamentelor noi, care nu se gasesc in Romania, sunt cele mai mari probleme cu care se confrunta pacientii cronici, releva datele unui studiu realizat de Coalitia Organizatiilor Pacientilor cu Afectiuni Cronice (COPAC), transmite corespondentul MEDIAFAX.…

- „Apreciez ce a spus presedintele Klaus Iohannis, am acelasi punct de vedere caa si domnia sa. De fapt, si Juncker a spus acelasi lucru. Sustin acelasi punct de vedere referitor la faptul ca este o problema care tine de Romania si sigur ca o vom rezolva aici, nu avem de ce sa nu gasim puncte de vedere…

- "Prioritatea zero este adoptarea Legii turismului. Este un proiect de lege deja initiat si asumat de catre Guvern, iar acum se afla in dezbatere interministeriala. Au fost ceva probleme, dar voi urmari ca toate avizele venite de la ministerele care au semnalat probleme sa fie remediate in cel mai…

- Rectorii a 30 de universitati sustin nominalizarea lui Valentin Popa ca ministru al Educatiei, intr-o scrisoare deschisa, considerand ca acesta este „un cadru didactic si cercetator de prestigiu”. „Cu o experienta de peste 25 de ani in educatie, domnul profesor Valentin Popa a parcurs toate etapele…

- Presedintele PMP, Traian Basescu, a declarat, joi, ca nu a exista sef de partid in Romania si UE care sa-si fi sfidat poporul asa cum a facut Liviu Dragnea, atunci cand a spus ca din Guvern vor face parte penali, afirmand ca daca PSD accepta ”docil” iresponsabilitatea lui Dragnea, merita sa dispara.

- Ecaterina Andronescu, senator PSD si vicepresedinte al partidului, a declarat la Digi24 ca protestele de sambata din Bucuresti si din tara pot strica imaginea Romaniei in afara si a apreciat ca daca acrediteaza ideea ca este o tara instabila si neguvernabila, toata lumea pierde.

- Universitatea Politehnica folosește cele mai noi descoperiri pentru a realiza un studiu legat de spațiul verde din Timișoara. O asemenea cercetare are loc „in oglinda” și la Beijing, in China. Universitatea deruleaza un un proiect de cercetare cu tema „Dezvoltarea Tehnologiilor de Monitorizare…

- PES activists Romania isi manifesta sustinerea fata de nominalizarea de catre Partidul Social Democrat a doamnei Viorica Dancila pentru functia de prim-ministru al Romaniei. Doamna Viorica Dancila este un politician echilibrat si un om de echipa, cu deschidere si intelegere pentru viziunea social-democratiei…

- In epoca Facebook si Instagram, in care facem totul pentru a obtine aprobarea celor din jur, rare sunt locurile si momentele in care putem fi noi insine. O veste buna este ca un astfel de loc tocmai a aparut in Romania si poarta numele Painting Room: un spatiu in care te poti juca, la propriu, cu pensule…

- „The Dark Side” nu este doar o expozitie de fotografie. Este un „dialog” cu privitorul ce creaza o punte directa intre acesta si artistul fotograf Claudiu Szabo, provocand la meditatie, la raspunsuri, la introspectii. La vernisajul care a avut loc joi seara in Cetatea Oradea s-au intalnit…

- Elevii: Daca ni se iau telefoanele, nu mai putem filma abuzurile Prin obligarea elevilor de a renunta la telefoanele mobile in timpul orelor, acestia nu vor mai putea filma daca un cadru didactic face un abuz, spune presedintele Asociatiei Elevilor din Constanta (AEC), Constantin Alexandru Manda. Presedintele…

- "Demisia doamnei ministru Pana nu este doar din motive medicale. Aceasta demisie arata esecul programului de guvernare in tot ce inseamna domeniul ape si paduri si v-as aminti doar patru din cele 16 - atatea am identificat, sa spunem, prioritati ale Guvernarii PSD-ALDE - doar patru mai importante.…

- Europarlamentarul Tokes Laszlo sustine ca maghiarii din Romania pot cinsti Centenarul numai in cazul in care vor avea drepturile lor si vor putea sa se simta acasa in tara lor. Presedintele Consiliului National Maghiar din Transilvania (CNMT), a declarat ca, in 2018, va sarbatori centenarul infiintarii…

- In București, acest weekend (23-24 decembrie) se anunța cu temperaturi maxime de 6-7 grade Celsius și cu cer parțial innorat. Luni, 25 decembrie, in ziua de Craciun, norii nu-și vor face apariția, iar temperatura maxima va fi de 10 grade Celsius. Inca de la primele ore ale dimineții, vom avea temperaturi…

- Atacuri in valuri ale Elenei Udrea. Fostul ministru al Turismului a desființat-o pe Laura Codruța Kovesi, in urma scandalului privind interceptarile facute de DNA. Elena Udrea l-a atacat voalat și pe Traian Basescu. "Daca eu as fi fost astazi seful opozitiei, alta ar fi fost Romania! Tocmai pentru…

- Anunt apocaliptic in privinta uneia dintre cele mai importante institutii din Romania, DIICOT. Una dintre legile justitiei ar putea distruge directia anti-mafia. In direct la Romania TV, seful DIICOT, Daniel Horodniceanu, a spus ca DIICOT si-ar putea inceta activitatea.Citește și: Udrea la…

- Comunitatea pariorilor din Romania ne propune 3 partide de cupa de miercuri: Bayern Munchen vs Borussia Dortmund, Monchengladbach vs Bayer Leverkusen si AS Roma vs Torino FC. Pe langa analizele acestor meciuri, specialistii ne sugereaza si cateva pronosticuri, pe care va invita sa le analizati inainte…

- Președintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, susține ca opțiunea sa pentru monarhie este clara și explica ca actualul sistem de guvernamant din Romania și-a dovedit limitele. Tariceanu a explicat ca o monarhie ar aduce un om care sta deasupra jocurilor politice, in timp ce, in prezent, exista…